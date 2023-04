Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:00 | NATO rimtai vertina Rusijos keliamą grėsmę

Vakarų sąjungininkai neatsisakys remti Ukrainą kare prieš Rusijos Federaciją, nepaisant Kremliaus grasinimų panaudoti branduolinį ginklą.

Tai pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas 18-ojoje metinėje Aljanso konferencijoje dėl ginklų kontrolės, nusiginklavimo ir masinio naikinimo ginklų neplatinimo, praneša „Evropeiskaja Pravda“.

J. Stoltenbergas sakė, kad Rusija siekia pakirsti tarptautinės saugumo sistemos pamatus, ignoruodama, pažeisdama arba atsisakydama daugumos tarptautinių ginklų kontrolės susitarimų, kurie saugo pasaulį.

„Tai yra neatsakingi veiksmai, kuriais siekiama sulaikyti NATO sąjungininkus nuo paramos Ukrainai. Bet jie nesuveiks. Nes tol, kol rimtai žiūrime į Rusijos keliamas grėsmes, negalime būti įbauginti“, – patikino NATO generalinis sekretorius.

Jis priminė, kad Rusija sustabdė savo dalyvavimą naujojoje Strateginės ginkluotės mažinimo sutartyje, nesilaiko utarties dėl vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų panaikinimo ir stiprina provokuojančią branduolinę retoriką, grasindama dislokuoti taktinius branduolinius ginklus Baltarusijoje.

„Rusija yra tiesioginė grėsmė mūsų saugumui“, – pridūrė J. Stoltenbergas.

09:31 | „The Washington Post“: Rusija bando atjungti ukrainiečių karius nuo interneto

Maskva kelis mėnesius eksperimentuoja su savo elektroninio karo sistemomis „Tobol“, siekdama sutrikdyti palydovinio interneto „Starlink“ duomenų perdavimą Ukrainoje, skelbia „The Washington Post“, cituodamas įslaptintą JAV žvalgybos ataskaitą.

Joje pažymima, kad programa, „tariamai skirta Kremliaus palydovams apsaugoti, gali būti naudojama atakuoti priešininkų naudojamus palydovus“.

Ukrainos gynybos ministerijos atstovas Konstantinas Žura sakė, kad Kyjivo pareigūnai žino apie Rusijos pastangas ir „imasi veiksmų jas neutralizuoti“.

Leidinys primena, kad „Starlink“ pasirodė gyvybiškai svarbus Ukrainos kariuomenei, kuri pasikliauja šiuo ryšiu bendraudama karo lauke ir perduoda žvalgybos duomenis. Nors Rusijos pajėgos išjungia kitas ryšio priemones, įskaitant radiją ir mobiliuosius telefonus, palydovinius signalus sunaikinti yra sunkiau.

Vis dar neaišku, ar „Starlink“ veiklos sutrikimai, apie kuriuos pranešta Ukrainoje, atsirado dėl Rusijos eksperimentų su „Tobol“ ar kitais trukdymo įrenginiais, tokiais kaip „Tirada-2“.

Ukrainos pajėgos pranešė apie ryšių sutrikimus spalį, kai per sėkmingus atsakomuosius puolimus pietuose ir rytuose artėjo prie Rusijos pozicijų. Tuo metu buvo spėliojama, kad „SpaceX“ apribojo interneto prieigą tose srityse, kad rusai negalėtų juo naudotis.

Analitikai Rusijoje aptiko mažiausiai septynis „Tobol“ kompleksus, kurie visi yra šalia įrenginių, naudojamų palydovams sekti.

Nors Rusijos visoje šalyje dislokuoti „Tobol“ kompleksai gali reikšti, kad jie naudojami gynybos tikslais, trys JAV žvalgybos ataskaitoje nurodytos vietos – viena netoli Maskvos, viena netoli Krymo ir viena Kaliningrade – yra arčiausiai Ukrainos, todėl jie tinkami atakuoti Ukrainos ryšius.

08:59 | Išpuolis Rusijos kariniame komisariate – rusai skelbia apie drono smūgį

Rusija skelbia, kad Briansko srityje esančio Novozybkivo miesto karinį komisariatą antradienį atakavo dronas.

Vietos gubernatoriaus Aleksandro Bogomazo teigimu, dėl išpuolio buvo „iš dalies apgadintas“ karinis komisariatas, išdaužtas pastato stiklas. Rusijos vyriausybės pareigūnas tai paskelbė savo kanale „Telegram“.

08:17 | Dėl ankstesnių pastabų kritikuojamas Brazilijos prezidentas pasmerkė invaziją į Ukrainą

Dėl to, kas vadinama Rusijos ir Kinijos propagandos atkartojimu, sukritikuotas Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva antradienį pasmerkė Rusijos įvykdytą Ukrainos teritorinio vientisumo pažeidimą.

Baltieji rūmai pirmadienį sukritikavo brazilų prezidento pastabas dėl karo Ukrainoje. Per neseniai įvykusius valstybinius vizitus Kinijoje ir Artimuosiuose Rytuose L. I. Lula da Silva sakė, kad Jungtinės Valstijos turėtų „nustoti skatinti karą ir pradėti kalbėti apie taiką“ Ukrainoje. Jis teigė, kad Kyjivas esą taip pat yra kaltas dėl karo, prasidėjusio 2022 metų vasarį į Ukrainą įsiveržus Rusijos pajėgoms.

07:51 | Lavrovas Venesueloje ragina suvienyti jėgas prieš sankcijas

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas, tęsdamas savo kelionę Lotynų Amerikoje, antradienį paragino tų pačių pažiūrų šalis suvienyti jėgas prieš tai, ką pavadino Vakarų sankcijų šantažu.

Karakase su venesueliečių užsienio reikalų ministru Yvanu Gilu aptarinėdamas Rusijos karą Ukrainoje S. Lavrovas Venesuelą, Kubą ir Nikaragvą pavadino šalimis, pasirenkančiomis savo pačių kelią.

Jos, kaip ir Rusija, patiria žalingas ekonomines sankcijas, pažymėjo S. Lavrovas, kalbėdamas bendroje su Y. Gilu spaudos konferencijoje.

„Būtina suvienyti jėgas prieš bandymus šantažuoti ir neteisėtą vienašališką Vakarų spaudimą“, – sakė ilgametis Rusijos diplomatijos vadovas.

07:00 | Rusija dronais atakavo Ukrainos Odesą

Rusija anksti trečiadienį dronais atakavo Ukrainos pietuose esančią Odesą, bet pranešimų apie nukentėjusius žmones kol kas nebuvo, pranešė pareigūnai.

„Naktį priešas „Shahed-136“ tipo bepiločiais atakavo Odesos regioną“, – per platformą „Telegram“ pranešė srities karinės administracijos vadovas Jurijus Krukas.

Pasak jo, Ukrainos oro gynyba sunaikino daugumą atakavusių dronų, bet vis tiek buvo padaryta žalos civilinei infrastruktūrai.

„Kaip rodo preliminari informacija, aukų nebuvo. Imamasi priemonių gaisrui suvaldyti, įvykio vietoje dirba Valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos ir kitų struktūrų padaliniai“, – sakė J. Krukas.

⚡️ The russian troops attacked the Odesa region with a kamikaze drone type "Shahed-131/136" at night. 10 of the 12 drones were destroyed by air defense forces, reports the OC “Pivden” (South). pic.twitter.com/fE6G5T89Tr