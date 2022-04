Karas Ukrainoje. Rusija sulaužė savo pažadą – neleidžia padėti ant katastrofos slenksčio atsidūrusiam miestui

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:46 | Žuvo daugiau nei 153 vaikai

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios žuvo 153 Ukrainos vaikai, daugiau nei 245 buvo sužeisti, praneša Ukrainos Generalinė prokuratūra. Daugiausiai aukų fiksuojama Kyjivo, Donecko, Charkivo ir Černihivo srityse.

Neatmetama, kad tikrieji aukų skaičiai gerokai didesni.

10:18 | Pagalbos negali tiekti per visą karo laiką

Ukrainos vyriausybės viceministras Oleksijus Jaremenko britų žiniasklaidai sakė, kad Mariupolyje vis dar yra įstrigę daugiau kaip 100 000 civilių, į miestą ilgiau nei 36 dienas neįmanoma pristatyti jokių medicininių priemonių.

„Kaip matote iš naujausios Rusijos agresijos, kasdien taikomasi į gyvenamuosius rajonus, socialinę infrastruktūrą, ligonines... Kai kuriuose regionuose humanitariniai koridoriai neveikia.

Vertiname visą tarptautinę paramą iš šalių ir organizacijų, teikiančių humanitarinę pagalbą. Tačiau dėl atakų skaičiaus mums reikia kur kas daugiau“, – „Sky News“ kalbėjo Oleksijus Jaremenko.

10:03 | J. Trudeau sako nenorintis matyti V. Putino G-20 susitikime

Kanados ministras pirmininkas Justinas Trudeau ketvirtadienį prisidėdamas prie sąjungininkų pareiškė, kad dėl Rusijos invazijos į Ukrainą nenori matyti Vladimiro Putino šiemetiniame Didžiojo dvidešimtuko (G-20) susitikime.

Anot J. Trudeau, jis Indonezijos prezidentui Joko Widodo, vadovausiančiam didžiųjų ekonomikų susitikimui lapkričio mėnesį, pasakė, kad Rusijos prezidento dalyvavimas būtų „itin sunkus mums ir neproduktyvus G-20“.

„Tai būtų didelė problema daugeliui šalių, įskaitant Kanadą“, – Otavoje žurnalistams sakė J. Trudeau.

Jis paaiškino, kad G-20 viršūnių susitikimuose kalbama apie tai, „kaip vadovaujame ekonominiam augimui pasaulyje ir jį skatiname“.

„Rusija savo neteisėta invazija į Ukrainą nubraukė ekonominį augimą visiems visame pasaulyje ir niekaip negali būti konstruktyvi partnerė mums sprendžiant Rusijos neteisėtos invazijos į Ukrainą išprovokuotą krizę“, – sakė jis.

„Esmė ta, kad... Vladimiras Putinas negali tiesiog įprastai sėdėti prie stalo, tarsi viskas būtų gerai, nes nėra gerai, ir tai jo kaltė“, – pridūrė J. Trudeau.

09:44 | Sabotažas Mariupolyje

Ukrainos uostamiesčio Mariupiolio mero padėjėjas teigia, kad Rusija į miestą nepraleidžia humanitarinės pagalbos, skelbia „The Guardian“.

Maža to, ketvirtadienį Rusija pažadėjo nutraukti ugnį Mariupolyje, kad iš apgulto miesto galėtų evakuotis civiliai, tačiau sulaužė ir šį pažadą.

Ukrainos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad Rusijos pajėgos neįleido 45 autobusų, kurie buvo išsiųsti evakuoti civilių gyventojų iš apgulto Mariupolio uostamiesčio, ir tik 631 žmogus galėjo išvykti iš miesto asmeniniais automobiliais.

„Šiandien iki Berdiansko atvažiavo 45 evakuacijos autobusai, – ketvirtadienį vakare sakė vicepremjerė Iryna Vereščuk. – Bet okupantai jų neįsileido į miestą. 600 žmonių susėdo į autobusus ir rytoj ryte turi išvykti į Zaporižią. Prie įvažiavimo į Berdianską liko daugiau nei 30 autobusų, kurie ryte paims Mariupolio ir Berdiansko gyventojus į Zaporižią.“

Dar kovo viduryje Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad pietinį Mariupolio uostamiestį ištiko „didžiausia humanitarine katastrofa planetoje“. Miestas kenčia be vandens, maisto, nuo rusų raketų smūgių žuvo tūkstančiai jo gyventojų.

09:34 | Išaugo aukų skaičius

Pasak Ukrainos Valstybinės gelbėjimo tarnybos, per Rusijos smūgį Mykolajivo regiono administracijos pastatui žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 24.

Gelbėtojai iš griuvėsių išnešė 23 kūnus ir vieną žmogų, kuris vėliau mirė ligoninėje.

Taip pat buvo sužeisti 33 žmonės.

09:14 | Ukraina atsikovojo kaimus tarp Černihivo ir Kyjivo

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija paskelbė naujausią kasdienę žvalgybos informaciją. Svarbiausi faktai iš jos:

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas sakė, kad Rusijos pajėgos Ukrainoje persigrupuoja, kad padvigubintų atakas šalies rytuose.

08:49 | J. Bidenas: V. Putinas galbūt skyrė kai kuriems patarėjams „namų areštą“

JAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį sakė, kad Rusijos lyderis Vladimiras Putinas, likęs „izoliuotas“ dėl invazijos į Ukrainą, galėjo skirti kai kuriems savo patarėjams „namų areštą“.

Pirmą kartą viešai komentuodamas Vakarų vertinimus dėl karo Ukrainoje galimai keliamos vidaus įtampos Kremliuje, J. Bidenas taip pat sakė skeptiškai vertinantis Maskvos pareiškimą, kad ji mažina karinį aktyvumą kai kuriose Ukrainos dalyse.

„Jis atrodo izoliavęsis, ir yra požymių, kad jis atleido arba namų arešto sąlygomis laiko kai kuriuos savo patarėjus“, – sakė J. Bidenas, žurnalistų paklaustas apie britų ir amerikiečių žvalgybos pranešimus, kad V. Putinas iš savo darbuotojų negauna deramos informacijos apie Rusijos kariuomenės sunkumus Ukrainoje.

J. Bidenas sušvelnino savo komentarą žodžiais, kad „yra daug spėliojimo“ ir jis nenorįs „per daug tuo pasitikėti“.

Tačiau vėliau Valstybės departamento atstovas spaudai Nedas Price‘as sakė, jog „matėme pranešimų, kad įvairūs Rusijos pareigūnai buvo nušalinti, atitolo, iš esmės buvo suspenduoti ar, kaip užsiminė prezidentas, net laikomi namų arešto sąlygomis“.

08:31 | V. Putinas: ES šalys privalės atsidaryti sąskaitas rubliais, kad gautų rusiškų dujų

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pasirašė įsaką dėl atsiskaitymo rubliais už jo šalies eksportuojamas gamtines dujas ir įspėjo „nedraugiškas“ šalis, įskaitant visas ES nares, kad joms bus nutrauktas dujų tiekimas, jei jos neatidarys sąskaitų rubliais tokiems mokėjimams atlikti.

„Jie turės atidaryti rublines sąskaitas Rusijos bankuose. Būtent iš šių sąskaitų bus atliekami mokėjimai už nuo balandžio 1-osios tiekiamas dujas“, – sakė V. Putinas per televizijos transliuotą vyriausybės posėdį.

Jis pareiškė, jog šiame jo įsake išdėstytas „aiškus ir skaidrus“ procesas.

„Galiojančios dujų tiekimo sutartys bus sustabdytos, jei pirkėjai iš nedraugiškų šalių nesilaikys naujų mokėjimo sąlygų“, – pabrėžė V. Putinas.

Įsakas skelbia, kad visus mokėjimus vykdys Rusijos bankas „Gazprombank“, valdomas visą šalies dujų eksportą vamzdynais kontroliuojančio „Gazprom“. Pirkėjai pinigus užsienio valiutą perves į sąskaitą „Gazprombank“, kuris savarankiškai šias lėšas konvertuos į rublius ir jas perves į pirkėjų rublinę sąskaitą.

08:14 | V. Zelenskis: pajėgų atitraukimas tėra Maskvos taktika

Ukrainos prezidentas Volodymras Zelenskis pareiškė, kad rusų kariams pasitraukus iš šalies šiaurinių ir centrinių rajonų, situacija aštrėja pietryčiuose, kur Maskvos pajėgos ruošiasi naujoms smarkioms atakoms.

Praėjusią naktį paskelbtame kreipimesi į tautą V. Zelenskis sakė, kad visiems ukrainiečiams buvo džiugu matyti, kaip rusų pajėgos atsitraukia iš Kyjivo šiaurinių priemiesčių, šiaurinio Černihivo miesto apylinkių ir Sumų šalies šiaurės rytuose.

Tačiau jis paragino ukrainiečius neatsipalaiduoti, pabrėžęs, jog atsitraukimas tėra rusų taktika.

„Žinome jų ketinimus. Žinome, ką jie planuoja ir ką daro, – sakė V. Zelenskis. – Žinome, kad jie atsitraukia nuo tų rajonų, kuriuose mes jiems smogėme, kad galėtų sutelkti dėmesį į kitus labai svarbius rajonus. Ten, kur mums gali būti sunku.“

„Visi norime laimėti, – kalbėjo prezidentas. – Tačiau priešaky laukia mūšiai. Mūsų dar laukia labai sunkus kelias, kad gautume viską, ko siekiame.“

07:57 | Belgorode, Rusijoje, liepsnoja naftos bazė

„Pagalbos tarnybos nuvyko į gaisro vietą, imamasi priemonių jį likviduoti“, – savo kanale „Telegram“ sakė regiono gubernatorius Gladkovas.

