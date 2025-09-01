Rusija stiprina veiksmus prieš Europą: įvardijo tris pagrindines kryptis

Baltarusijoje prasidėjo karinės pratybos
Baltarusijoje sekmadienį duotas startas pratyboms „Interaction 2025“, skelbia baltarusių agentūra „Belta“. Jose dalyvaus Kolektyvinio saugumo sutarties organizacijos šalys – Baltarusija, Kazachstanas, Kirgizija, Rusija, Tadžikistanas.
Oficialiai skelbiama, kad Baltarusijos teritorijoje vyksiančios pratybos bus skirtos „konfliktų lokalizavimui vienos iš valstybių narių teritorijoje“.
Taip pat vyks dvi specialios pratybos: „Search 2025“, kuriose dalyvaus žvalgybos pajėgos ir priemonės, ir „Echelon 2025“, kuriose dalyvaus kolektyvinės greitojo reagavimo pajėgų materialinės ir techninės paramos padaliniai.
Pratybose dalyvaus minėtų šalių kariniai kontingentai ir specializuoti padaliniai, institucijos, operatyvinės grupės.
Vitebske sekmadienį vyko pratybų pradžios ceremonija, joje dalyvavo pratybų vadovai, Baltarusijos ir Rusijos pareigūnai, generolai.
Ketvirtadienį Paryžiuje vyks Europos lyderių susitikimas, skelbia „Financial Times“.
Trys diplomatai leidiniui nurodė, kad Paryžiuje susitiks tie, kurie rugpjūčio viduryje Vašingtone susitiko su Donaldu Trumpu.
Juos tęsti diskusijų į Paryžių pakvietė Emmanuelis Macronas.
Susitikime dalyvaus Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris, NATO generalinis sekretorius Markas Rutte ir Ursula von der Leyen.
Eliziejaus rūmai atsisakė pakomentuoti.
Smūgis Kryme: ukrainiečiai vardija, kokius rusų objektus sunaikino
Ukrainos saugumo tarnybos specialiųjų pajėgų kariai smogė Rusijos karinei infrastruktūrai laikinai okupuotame Kryme ir sunaikino keletą taikinių, skelbia „Ukrainska Pravda“.
Apie tai paskelbė Ukrainos gynybos ministerijos žvalgyba.
Tarp sunaikintų objektų – radijo teleskopas RT-70, kurį Rusija naudojo kariniams ryšiams. Taip pat sunaikinti:
- radarų kompleksas „Utes-T“;
- kompleksas „Glonas“;
- pakrantės radarų stotis MR-10M1 „Mys M1“;
- radaras 96L6-AP, įeinantis į priešlėktuvinės gynybos sistemą S-400.
Ukrainiečiai pabrėžia, kad toliau sistemingai naikina Rusijos oro gynybą ir strateginius objektus Kryme.
Sekmadienį pranešta, kad netoli Simferopolio sunaikinti mažiausiai trys sraigtasparniai. Be to, esą paleistos kelios raketos į rusų bazę prie Vološino pakrantėje. Čia sunaikinti mažiausiai šeši laivai.
Nepriklausomai patikrinti duomenų nėra galimybės.
Ukrainoje sulaikytas įtariamasis dėl buvusio parlamento pirmininko nužudymo
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ankstyvą pirmadienio rytą pranešė, kad įtariamasis dėl buvusio parlamento pirmininko Andrijaus Parubijaus nužudymo sulaikytas ir davė pirminius parodymus tyrėjams.
Šalies vidaus reikalų ministro pareiškime teigiama, kad šeštadienį įvykdyta žmogžudystė buvo kruopščiai suplanuota, o tai patvirtina V. Zelenskio šeštadienį išsakytus žodžius, kad tai – tyčinis nusikaltimas.
A. Parubijus, vienas pagrindinių 2004 ir 2014 m. proeuropietiškų šalies protesto judėjimų veikėjų, buvo nušautas vakariniame Lvivo mieste.
V. Zelenskis sakė, kad vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka ir saugumo tarnybos vadovas Vasylis Maliukas informavo jį apie suėmimą.
„Dėkoju mūsų teisėsaugos pareigūnams už operatyvų ir koordinuotą darbą“, – sakė jis.
Vėliau, po pokalbio su vyriausiuoju prokuroru Ruslanu Kravčenka, jis pridūrė: „Įtariamasis davė pirminius parodymus. Šiuo metu atliekami skubūs tyrimo veiksmai, kad būtų nustatytos visos šios žmogžudystės aplinkybės.“
I. Klymenka savo įrašė „Telegrame“ sakė, kad įtariamasis buvo sulaikytas vakarų Ukrainos Chmelnyckio srityje, sulaikymo operacijoje dalyvavo dešimtys policininkų ir saugumo pareigūnų.
„Dabar daug detalių nebus, – pridūrė jis. – Pasakysiu tik tiek, kad nusikaltimui buvo kruopščiai ruoštasi: išstudijuotas žuvusiojo judėjimo tvarkaraštis, sudarytas maršrutas, apgalvotas pabėgimo planas.“
Rusija stiprina veiksmus prieš Europą: įvardijo tris pagrindines kryptis
Kremlius pradėjo plačią informacinę kampaniją, kurios tikslas – sustabdyti Vakarų pagalbą Ukrainai ir pakenkti Europos vaidmeniui taikos derybose. Tokią išvadą daro JAV Karo studijų institutas (ISW), rašo UNIAN.
Analitikai pastebi, kad Rusija pastaruoju metu aktyvavo tris retorines linijas, skirtas paveikti Vakarų sprendimus Kremliaus naudai. Šio linijos yra:
Apie tai, kad neva Vakarai nori tęsti karą Ukrainoje, kalbėjo Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, Kirilas Dmitrijevas.
„Kremlius dažnai naudoja Dmitrijevą, kad apgintų Rusijos interesus Vakaruose, ypač dėl taikos proceso Ukrainoje ir sankcijų, anglakalbėse platformose ir žiniasklaidoje“, – pabrėžia ISW.
Analitikai taip pat pažymi, kad rugpjūčio 31 d. Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininkas Dmitrijus Medvedevas sukritikavo Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną ir Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą už jų šalių dalyvavimą JAV pastangose užbaigti karą Ukrainoje.
D. Medvedevas pareiškė, kad F. Merzas ir E. Macronas „pamiršo Antrojo pasaulinio karo pamokas“ ir „viskas gali baigtis taip pat, kaip 1945 m.“
Šios visos retorinės linijos turi tikslą sustiprinti neseniai pradėtas Rusijos gynybos ministerijos pastangas klaidingai vaizduoti Rusijos pergalę Ukrainoje kaip neišvengiamą. Ministerija bandė naudoti didelius kiekius duomenų, kad įrodytų Rusijos pažangą, tačiau, anot ekspertų, ne visai tiksliai.