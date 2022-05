Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:40 | JT: Ukrainoje per karą nukentėjo 7 256 civiliai

Jungtinių Tautų Žmogaus teisių agentūros duomenimis Rusijos kare prieš Ukrainą nuo vasario 24 d. žuvo 3 496 civiliai ir 3 760 buvo sužeista. Agentūra mano, kad faktiniai skaičiai yra daug didesni.

Agentūra savo ataskaitoje rašo, kad dauguma užfiksuotų aukų nukentėjo dėl plataus smūgio ploto sprogstamųjų ginklų panaudojimo, įskaitant apšaudymą iš sunkiosios artilerijos ir salvinės artilerijos sistemų.

09:17 | Prie Charkivo pavyksta atstumti rusus

Ukraina pareiškė atkovojusi Pytomnyko miestą į šiaurę nuo Charkivo ir maždaug pusiaukelėje iki Rusijos sienos.

„Okupacinės pajėgos perėjo į gynybą, siekdamos sulėtinti mūsų karių puolimo tempą“, – teigiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo naujausioje operatyvinėje ataskaitoje.

„Mums sekasi Charkivo kryptimi, kur nuolat stumiame priešą atgal ir išlaisviname gyventojų centrus“, – pridūrė Ukrainos generalinio štabo vyriausiojo operacijų direktorato viršininko pavaduotojas brigados generolas Oleksijus Hromovas.

08:44 | Apšaudytas Černihivas

Naktį Rusijos karinės pajėgos Ukrainos Černihivo srities Naugardo-Severskio mieste surengė kelis oro antskrydžius.

Apie tai pranešė Černihivo srities karinės administracijos vadas Viačeslavas Čausas. Jo teigimu, yra sužeistų ir žuvusių, sugadinta kritinė infrastruktūra, mokyklos, administraciniai pastatai ir privatūs namai

08:22 | Ukraina rengiasi pirmajam karo nusikaltimų teismui dėl Rusijos invazijos

Ukraina surengs pirmąjį teismo procesą dėl karo nusikaltimų per tebesitęsiančią Rusijos invaziją, per kurį prieš teismą stos 21 metų rusų karys, trečiadienį pranešė šalies generalinė prokurorė.

Vadimas Šišimarinas kaltinamas vasario 28 dieną nužudęs neginkluotą 62 metų civilį, rašoma generalinės prokurorės Irynos Venediktovos biuro išplatintame pranešime.

Pasak pranešimo, V. Šišimarinas pro automobilio langą šovė iš automato į civilį, kad šis nepraneštų apie rusų karių grupę.

Kai buvo atakuota rusų pajėgų kolona, V. Šišimarinas ir dar keturi kartu sprukę kariai šalia Čupachivkos kaimo pavogė automobilį, priduriama pranešime.

Civilis, kurio tapatybė neįvardijama, važiavo dviračiu kelio pakraščiu netoli savo namų, nurodė prokuratūra.

„Vienas iš kariškių liepė kaltinamajam nužudyti civilį, kad šis nepraneštų apie juos“, – rašoma pareiškime.

„Vyras mirė vietoje, vos už kelių dešimčių metrų nuo savo namų“, – priduriama jame.

Suimtam rusų kariui gresia įkalinimas iki gyvos galvos dėl kaltinimų karo nusikaltimais ir tyčine žmogžudyste.

I. Venediktova nepranešė, kada prasidės teismo procesas.

07:53 | Tęsiasi „Azovstal“ šturmas

Apie tai savo „Facebook“ puslapyje praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Mariupolyje pagrindinės įsibrovėlių pastangos yra nukreiptos į mūsų dalinių blokavimą ir bandymą sunaikinti „Azovstal“ gamyklos teritoriją. Priešas nestabdo oro antskrydžių“, – rašoma pranešime.

07:24 | Rusijos pajėgos gali ruoštis atnaujinti puolimą, kad užimtų visą Chersono sritį

JAV Karo studijų institutas (ISW) pažymi, kad Rusijos pajėgos bando sustiprinti savo pozicijas Chersono regiono vakaruose. Jie bando perimti dviejų gyvenviečių kontrolę, siekdami pagerinti savo taktinę padėtį pietuose.

„Ginkluotosios pajėgos pajudėjo toliau į šiaurės rytus nuo Charkivo. Ukrainos kontrpuolimas į šiaurę nuo Charkivo privertė Rusijos karius stoti į gynybą ir sumažino artilerijos spaudimą miestui“, – toliau rašoma ataskaitoje.

Anot ISW, rusai greičiausiai ir toliau derins puolimo pastangas į pietus nuo Iziumo, verždamiesi į vakarus nuo Donecko, siekdami atitverti Ukrainos pajėgas pietinėje Charkivo srityje ir vakarinėje Donecko dalyje.

06:50 | U. von der Leyen: Rusija kelia „didžiausią tiesioginę grėsmę“ tarptautinei tvarkai

Tokijuje viešinti Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ketvirtadienį pareiškė, kad Rusija, įsiveržusi į Ukrainą, kelia „didžiausią tiesioginę grėsmę“ tarptautinei tvarkai.

Po susitikimo su Japonijos ministru pirmininku Fumio Kishida, kuriame dalyvavo ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles'is Michelis, ji sakė, kad „Rusija, vykdydama barbarišką karą prieš Ukrainą ir sudarydama nerimą keliantį paktą su Kinija, šiandien kelia didžiausią tiesioginę grėsmę pasaulio tvarkai“.

Aukščiausi Europos Sajungos pareigūnai atvyko į Tokiją dalyvauti kasmetinėse derybose, kurios vyksta didžiajai daliai tarptautinės bendruomenės telkiant jėgas spausti Maskvą dėl karo Ukrainoje, taip pat augant susirūpinimui dėl Kinijos vaidmens.

06:27 | Susprogdino rusams reikalingą tiltą

Ukrainos ginkluotosios pajėgos susprogdino du Rusijos pajėgų naudojamus pontoninius tiltus netoli Belogorovkos Luhansko srityje. Tai padėjo sužlugdyti Rusijos pajėgų bandymus kirsti Doneco upę, praneša CNN.

Geoerdvinės žvalgybos kompanija „BlackSky“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti, kaip Rusijos pontoninis tiltas kerta upę gegužės 10 d., netrukus po to, kai Ukrainos artilerija apšaudė šią vietovę.

Viename perėjos gale iš vakarinio Doneco kranto kyla dūmai. Rytuose taip pat matomi dūmai ir artilerijos smūgių palikti krateriai.

Ukraine’s 17th Tank Brigade reportedly targeted a Russian pontoon bridge crossing with several destroyed tanks and BMPs. https://t.co/pKBtbiJAXi pic.twitter.com/QnWQ2a63Ad