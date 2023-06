Svarbiausi įvykiai:

15:52 | Rusija teigia atrėmusi Ukrainos ataką prieš karinį laivą Juodojoje jūroje

Maskva sekmadienį pranešė, kad jos pajėgos atrėmė ukrainiečių puolimą prieš rusų karinį laivą, saugantį dujotiekius Juodojoje jūroje.

„Ukrainos ginkluotosios pajėgos nesėkmingai bandė atakuoti Juodosios jūros laivyno laivą „Priazovje“, – pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Maskvos teigimu, Kyjivas vykdydamas šią ataką panaudojo šešis laivus.

„Visos valtys buvo sunaikintos“, – nurodoma išplatintame ministerijos pranešime.

„Nukentėjusiųjų nėra“, – teigė ministerija.

Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad kovinis laivas „Priazovje“, saugantis dujotiekius „TurkStream“ ir „Blue Stream“, toliau atlieka savo funkcijas.

Maskva teigė, kad atakos metu Juodojoje jūroje žvalgybą vykdė nuotoliniu būdu valdomas JAV karinis orlaivis „RQ-4 Global Hawk“.

15:49 | Rusijos kariuomenė skubiai perkelia karius iš Belgorodo

Rusijos kariuomenė skubiai perkelia karius iš Belgorodo miesto ir siunčia juos Zaporižios kryptimi į frontą, skelbia UNIAN.

„Yra informacijos, kad priešas telkia didelius karių ir įrangos rezervus Zaporižios kryptimi. Iš brigados yra kalinių, kurie tarnyba atliko Belgorode“, – sakė karinis ekspertas Olehas Ždanovas.

Pasak jo, Zaporižios kryptimi šiuo metu verda vienos sudėtingiausių kovų.

„Ukrainos ginkluotosios pajėgos čia vykdo puolamąsias operacijas. Baigiasi pirmoji karo veiksmų savaitė šia kryptimi. Tai yra labai sudėtinga. Pasirodė kovų vaizdo įrašai, kurie būna ne visda sėkmingi. Vis dėlto, čia mes pasiekiame tam tikrų laimėjimų“, – kalbėjo O. Ždanovas.

15:31 | S. Šoigu įsakė „Wagner“ samdiniams sudaryti sutartis su rusų kariuomene

Rusijos gynybos ministerijos vadovas Sergejus Šoigu įsakė visiems savanorių būriams, įskaitant ir karinės bendrovės „Wagner“ samdinius, sudaryti sutartis dėl tarnybos rusų kariuomenėje iki liepos 1 d.

Tačiau „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas pareiškė, kad jo kovotojai jokių atskirų sutarčių su Rusijos gynybos ministerija nepasirašys.

„SkyNews“ rašo, kad tokiu būdu Rusijos minsiterijos vadovybė siekia perimti savanorių, įskaitant ir karinės bendrovės kovotjus, kontrolę.

Tačiau J. Prigožinas iškart pareiškė, kad „Wagner“ nepsudarys jokių sutarčių su [Rusijos gynybos ministru Sergeju] Šoigu“.

Be to, jis pridūrė, kad „Wagner“ grupuotė yra intergruota į bendrą sistemą ir yra visiškai pavaldi Rusijos interesams, tačiau jei samdiniai būtų tiesiogiai pavaldūs S. Šoigu, pasak J. Prigožino, tai galėtų pakenkti karinės bendrovės struktūrai.

Primenama, kad J. Prigožinas ne kartą viešai kritikavo aukščiausius Rusijos kariuomenės vadus dėl nesugebėjimo tinkamai vykdyti karinius nurodymus mūšio lauke Ukrainoje.

14:40 | Ukainiečiai paviešino vaizdo įrašą: „Lukite tęsinio. Planai mėgsta tylą“

Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja internetinėje erdvėje paviešino intriguojantį vaizdo įrašą, kuriame nufilmuotas karinės žvalgybos vadovas.

Paskelbtame 33 sekundžių trukmės vaizdo įraše filmuojamas tylintis ir į kameros objektyvą žiūrintis Ukrainos karinės žvalgybos vadovas Kyrylo Budanovas.

Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar taip pat paskelbė ir atskirą prierašą, susijusį su šalies kontrpuolimu: „Laukite tęsinio. Planai mėgsta tylą“.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad H. Maliar jau anksčiau tikino, kad apie Ukrainos pajėgų kontrpuolimą nebus skelbiama.

„Planai mėgsta tylą. Nebus jokio pranešimo apie pradžią“, – cituojama ji.

Viceministrė taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame Ukrainos kariai ragina laikytis tylos.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad kontrpuolimas prieš Rusijos pajėgas vyksta, tačiau atsisakė pateikti daugiau informacijos.

„Ukrainoje vyksta kontrpuolimo ir gynybiniai veiksmai: šiame etape išsamiai nekalbėsiu“, – pareiškė V. Zelenskis per Kyjive surengtą bendrą spaudos konferenciją su Kanados ministru pirmininku Justinu Trudeau, kuris atvyko vizito į Kyjivą ir apkaltino Rusiją dėl potvynio, kilusio dėl Kachovkos užtvankos griūties.

13:49 | Ukrainos gynėjai išlaisvino gyvenvietę Donecko srityje

Ukrainos kariuomenės atstovai paskelbė apie sėkmingai išlaisvintą vieną iš gyvenviečių Donecko srityje.

Kaip rašo UNIAN, apie sėkmingą Blagodatnojės gyvenvietės atsikovojimą pranešė 68-oji atskiroji Olekos Dovbušo vardo junkerių brigada. Teigiama, kad gyvenvietės išlaisvinimas įvyko kartu bendardarbiaujant su Ukrainos gynybos pajėgomis.

Blahodatne village in Donetsk region was liberated by Ukrainian Army.



As 68th separate jaeger brigade named after Oleksa Dovbush reports, a Ukrainian flag is now flying over the village!



Glory to Heroes! pic.twitter.com/cgC5GDUbta