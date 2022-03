Karas Ukrainoje. Rusija ruošiasi naujo tikslo įgyvendinimui: taikosi į vieną miestą

Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

06:14| JAV rengia naujas sankcijas Rusijai

JAV prezidento Joe Bideno administracija rengia sankcijas Rusijos įmonėms, kurios, jos teigimu, tiekia prekes ir paslaugas Maskvos karinėms ir žvalgybos tarnyboms, pranešė „Wall Street Journal“.

JAV iždo departamento sankcijos gali būti paskelbtos jau kitą savaitę, teigiama pranešime, kuriame cituojami JAV pareigūnai.

05:35| Geraščenka: Rusijos gynybos ministras Šoigu patyrė širdies smūgį

Ukrainos vidaus reikalų viceministras Antonas Geraščenka socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, kad Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu nuo kovo vidurio nedalyvavo viešuose renginiuose, nes patyrė širdies smūgį.

„Šoigu ištiko širdies smūgis. Todėl jis viešumoje nesirodė nuo kovo vidurio. Jis sunegalavo po to, kai Putinas jam griežtai papriekaištavo dėl to, kad nepavyko kaip planuota įsiveržti į Ukraina. Dabar jis gydomas Burdenko karinėje ligoninėje“, – rašė A. Geraščenka.

05:28| Teigia, kad Rusija pabaigė „pagrindines pirmojo operacijos etapo užduotis“

JAV Karo studijų institutas paskelbė Rusijos generalinio štabo vadovo pirmojo pavaduotojo Sergejaus Rudskojaus penktadienį išsakytų komentarų analizę.

S. Rudskojus sakė, kad Rusija įvykdė „pagrindines pirmojo operacijos etapo užduotis“, neva susilpnino Ukrainos pajėgas, o dabar sutelks dėmesį į Ukrainos atsiskyrusio rytinio Donbaso regiono „išvadavimą“.

Analizėje teigiama, kad kad Rusija gali siekti ribotesnių tikslų Ukrainoje. Joje taip pat nurodoma, kad Rusijos generalinio štabo vadovo pirmojo pavaduotojo komentarai „greičiausiai buvo skirti daugiausia Rusijos vidaus auditorijai ir netiksliai ar nepilnai atspindi dabartinius Rusijos karo tikslus“.

05:25| Ukrainos prezidento patarėjas: Rusija gali pradėti puolimą Lenkijoje, Baltijos šalyse, Kazachstane

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailas Podaliakas savo socialinio tinklo „Twitter“ paskyroje pasidalino įrašu, kuriame teigia, kad Rusija gali surengti plataus masto puolimą „Lenkijoje, Baltijos šalyse ir Kazachstane kaip pasaulinės karinės specialiosios operacijos dėl demilitarizavimo ir denacifikacijos dalį“. Jo teigimu, tai pareiškė Rusijos deputatas Savostjanovas.

„Tai tik pradžia. Rusija atvirai žada, kad bus daug europietiško kraujo“, – rašė M. Podaliakas.

RF may conduct a full-scale offensive on 🇵🇱 , the Baltic states & 🇰🇿 as part of a global military special operation on demilitarization & denazification. This was stated by 🇷🇺 MP Savostyanov. It's only the beginning. 🇷🇺 frankly promises there will be a lot of European blood.