Karas Ukrainoje.Rusija ruošiasi mobilizacijai? Putino įsakymu prie kariuomenės galės jungtis asmenys iki 50 metų

V. Putino įsakymas įsigalioja nuo šiandien.

14:06 | Porošenka kelis kartus bandė palikti Ukrainą

Buvęs Ukrainos prezidentas Petro Porošenka bando palikti Ukrainą, praneša UNIAN.

P. Porošenka tą bandė daryti kelis kartus. Pirmiausia prasibrauti pro pasieniečius P. Porošenka bandė šiąnakt rodydamas savo diplomatinį pasą ir sakydamas, kad vyksta į NATO Parlamentinę Asamblėją.

Praėjus pusdieniui P. Porošenka ir jo palyda vėl pasirodė pasienyje.

Kartu UNIAN praneša, kad P. Porošenka nusprendė nestovėti eilėje ir apvažiavo ją priešinga kryptimi, kai „atsitrenkė“ į jį sustabdžiusius patrulius.

13:43 | JT: nuo karo pradžios Ukrainą paliko daugiau nei 6,7 mln. žmonių

JT duomenimis, per pastarąsias 24 valandas šalį paliko 41 tūkst.

Iš viso nuo vasario 24 iki gegužės 26 dienos pabėgėlių iš Ukrainos skaičius siekė 6 700 411 žmonių. Daugiausia pabėgėlių atvyko į Lenkiją – 3,5 mln.

13:38 | Aktyvi karo fazė Ukrainoje gali trukti iki 2022 m. pabaigos

Aktyvi karo Ukrainoje fazė gali trukti iki 2022 metų pabaigos, tačiau yra tikimybė, kad Maskva iki tam tikros datos pasistengs pasiekti bent kažkokios pergalės, skelbia Ukrainos žvalgyba.

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato atstovas Vadymas Skibickis įvardijo du galimus scenarijus ir pažymėjo, kad V. Putinas yra pasiryžęs kariauti ilgą karą:

„Kiek bus aktyvioji fazė – bus rugsėjo mėnuo, ar bus spalis, ar bus iki metų pabaigos – tai priklauso nuo mūsų pasipriešinimo, ir nuo mūsų gynybos pajėgų būklės. Mums teikiama pagalba“, – pažymėjo Vyriausiosios žvalgybos direkcijos atstovas.

13:22 | Putino įsakymu prie kariuomenės galės jungtis asmenys iki 50 metų

Rusijos žiniasklaida praneša, kad nuo gegužės 28 dienos prie Rusijos ginkluotųjų pajėgų galės jungtis asmenys iki 50-ies metų.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įsakymą dėl amžiaus ribos, leidžiančios sudaryti pirmą karinės tarnybos sutartį, naikinimo.

Kaip nurodė Rusijos Federacijos gynybos ministerija, dabar bus galima sudaryti pirmąją karinės tarnybos sutartį iki 50 metų amžiaus. Anksčiau sutartis galėjo sudaryti Rusijos piliečiai nuo 18 iki 40 metų ir užsieniečiai nuo 18 iki 30 metų. Įstatymas įsigalioja nuo jo paskelbimo dienos.

12:45 | Zelenskis kalbėjosi su Borisu Johnsonu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė telefonu kalbėjęs su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Borisu Johnsonu.

„Kalbėjomės apie gynybos paramos Ukrainai stiprinimą, saugumo garantijų suaktyvinimą, kuro tiekimą Ukrainai. Turime dirbti kartu, kad išvengtume maisto krizės ir atblokuotume Ukrainos uostus“, – „Twitter“ rašo V. Zelenskis.

