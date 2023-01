Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

12:22 | Ukrainos žvalgyba: rusai rengiasi naujam puolimui

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato atstovas Andrijus Černiakas teigia, kad per artimiausius keturis ar penkis mėnesius Rusijos pajėgos gali surengti naują puolimą iš šiaurės ar rytų ir tam ruošia paskirti iki 70 000 savo karių.

A. Černiako teigimu, rusai supranta, kad pralaimi, tačiau neplanuoja baigti karo ir bandys tęsti puolamąsias operacijas, žvalgybos atstovą cituoja UNIAN.

„Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis, per artimiausius 4–5 mėnesius Rusijos kariuomenė gali netekti dar iki 70 000 karių. O okupacinės šalies vadovybė yra pasiruošusi tokiems praradimams“, – A. Černiakas.

Jis taip pat įsitikinęs, kad rusai stengsis išlaikyti sausumos koridorių į laikinai okupuotą Krymą ir užgrobti visą Donecko sritį.

11:43 | Žinutė Putinui iš Suomijos: kartoja Stalino klaidas

Savo naujametėje kalboje Suomijos prezidentas Saulis Niinisto pažymėjo, kad ryžtingas Ukrainos palaikymas, kurį pademonstravo Suomija, kitos Europos ir Vakarų šalys, tęsis ir šiais metais.

S. Niinisto taip pat pastebėjo sutapimų tarp Sovietų Sąjungos įvykdyto Suomijos puolimo Žiemos karo metu ir dabartinio Rusijos puolimo Ukrainoje.

10:47 | Ukrainos žvalgyba: Rusija keičia savo taktiką

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiojo žvalgybos direktorato atstovas Vadymas Skibickis skelbia, kad rusai, kuriems stinga didelio tikslumo raketų, buvo priversti keisti savo taktiką kare. Žvalgybos teigimu, dabar rusai masinių raketų atakų metu pasitelkia ir senus bepiločius orlaivius ir senas raketas.

„Rusams šiuo metu trūksta balistinių raketų „Iskander“, „Kalibr“ atsargos artėja prie pabaigos, sparnuotųjų raketų „Ch-101“, „Ch-555“ skaičius mažėja“, – Ukrainos televizijai sakė V. Skibickis, skelbia „Obozrevatel“.

Tuo pačiu metu, anot jo, nepaisant apimčių sumažėjimo, raketų gamyba Rusijos Federacijoje nesiliauja.

„Dabar randame fragmentų raketų, kurios buvo pagamintos 2022 m. ketvirtąjį ketvirtį. Tai reiškia, kad jos gaminamos ir nedelsiant pateikiamos kariams apšaudyti mūsų objektus“, – pridūrė V. Skibickis.

09:40 | Rusija naktį atakavo Ukrainą

Rusijos karinių pajėgų surengta ataka prasidėjo sekmadienio vakarą. Nuo 21 val. kai kuriose Ukrainos srityse (Krivohrade, Zaporižioje, Dnipropetrovske, Donecke, Mykolajive, Chersone, Čerkasuose, Sumuose, Charkive, Poltavoje) ėmė skambėti oro pavojaus sirenos, 23.30 val. sirenos ėmė aidėti ir Kyjivo srityje bei pačiame mieste.

Naktį Kyjivo gubernatorius Oleksijus Kuleba „Telegram“ paskelbė, kad mieste veikia oro gynybos sistemos. Jau po vidurnakčio miesto meras Vitalijus Klyčko patvirtino, kad sprogimas užfiksuotas miesto Desnos rajone, sprogimo metu sužeistas 19-metis vaikinas, jis išgabentas į ligoninę.

3.40 val. O. Kuleba paskelbė, kad Rusijos pajėgos Kyjive paleido kelias iranietiškų dronų bangas.

„Jie taikosi į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus. Oro gynyba veikia. Dabar svarbu būti slėptuvėse. Prašau visų neatsipalaiduoti“, – „Telegram“ rašė jis.

Oro pavojaus sirenos atšauktos tik 4 val. ryto. Kyjivo miesto karinė administracija skelbia, kad per naktinį miesto puolimą buvo numušta 20 oro taikinių. Duomenys tikslinami.

V. Klyčko patvirtino, kad išpuolio metu nukentėjo energetikos infrastruktūra, buvo įvestas avarinis energijos tiekimas.

08:58 | Rusai pripažino: ukrainiečių smūgis nukovė šimtus mobilizuotųjų, skelbiama apie 700 aukų

Rusijos ir Ukrainos žiniasklaida skelbia, kad Naujųjų metų išvakarėse Ukrainos pajėgos apšaudė profesinę mokyklą Donecke, Makijivkoje, kur buvo dislokuoti rusų kariai.

Kaip skelbia Ukrainos naujienų agentūra UNIAN, per smūgį žuvo 400 karių, dar 300 buvo sužeisti. Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų strateginės komunikacijos departamento, smūgis buvo suduotas mobilizuotųjų būriui laikinai užimtoje Makijivkoje.

„Dėl „neatsargaus elgesio su šildytuvais“, saugos priemonių nepaisymo, rūkymo tam netinkamoje vietoje Kalėdų Senelis sukrovė apie 400 lavonų“, – skelbia Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

Tuo metu Rusijos žiniasklaida, nors ir patvirtina patį išpuolį, aukų skaičiaus neskelbia, teigdama, kad jis dar nėra aiškus.

„Kariniai korespondentai pradėjo tvirtinti informaciją apie siaubingą įvykį Makijivkoje. <...> Naujųjų metų išvakarėse, tiksliai vidurnaktį, iš Amerikos MLRS HIMARS (raketų sistemos – red. past.) buvo suduotas didžiulis smūgis profesinėms mokykloms. Yra žuvusiųjų ir sužeistųjų, tikslus skaičius kol kas nežinomas. Pats pastatas buvo smarkiai apgadintas“, – rašo rusų leidinys „Readovka“.

08:16 | Ukrainiečiai numušė visus atakavusius dronus

Per pastarąją parą Rusija surengė 51 antskrydį prieš Ukrainą, tam labiausiai pasitelkdama iranietiškus dronus, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Ukrainiečių teigimu, visi 44 dronai buvo numušti, 22 iš jų – virš Kyjivo.

„Per pastarąją parą priešas surengė 51 oro antskrydį, ypač panaudojęs 44 bepiločius orlaivius „Shahed-136“. Visus juos numušė Ukrainos gynybos pajėgų daliniai. Informacija apie naktinę ataką sostinėje bus paskelbta kiek vėliau“, – rašoma pranešime.

07:40 | Podoliakas: Rusija pakeitė taktiką

Rusijos naujametiniai išpuoliai buvo nukreipti į didžiųjų miestų centrus, sakė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailo Podoliakas.

Jo teigimu, išpuoliai rodo, kad Maskvos taktika pasikeitė.

„Rusija nebeturi jokių karinių tikslų ir stengiasi nužudyti kuo daugiau civilių, sunaikinti daugiau civilinių objektų“, – rašė jis tviteryje.

„Tai karas dėl žudymo“, – pridūrė jis.

