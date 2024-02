Svarbiausi įvykiai:

Kyjivas, vasario 27 d. (AFP-BNS). Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pranešė atvykęs į Saudo Arabiją deryboms įvairiais klausimais, įskaitant apsikeitimą karo belaisviais.

Saudo Arabija ir anksčiau yra tarpininkavusi dėl Ukrainos ir Rusijos apsikeitimo karo belaisviais.

„Šios karalystės vadovybė jau prisidėjo prie mūsų žmonių paleidimo. Esu įsitikinęs, kad šis susitikimas taip pat duos rezultatų“, – socialiniame tinkle „X“ parašė V. Zelenskis.

„Raketų laivai „Odincovo“ ir „Serpuchov“, raketinis kateris „Moršans“ įgyvendino elektroninius raketų „Kalibr“ ir „Moskit“ paleidimus, imituojančiais kovą su tariamo priešo taikiniais, esančiais tolimu atstumu nuo laivų“, – skelbiama Rusijos Baltijos jūros laivyno pranešime.

Buvęs Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius savo „X“ paskyroje parašė, kad Kaliningrado sritis bus „neutralizuota“, jeigu Maskva išprovokuos karą su NATO.

„Po to, kai Švedija buvo integruota į aljansą, Baltijos jūra tapo NATO vidaus jūra. Jeigu Rusija išdrįs mesti iššūkį NATO, Kaliningradas bus „neutralizuotas“ pats pirmas“, – rašė jis.

After #Sweden was integrated into the Alliance, the Baltic Sea became an internal #NATO sea. If #Russia dares to challenge NATO, Kaliningrad would be "neutralized" first. Russia's previous false accusations that it is surrounded by NATO are now becoming a reality. pic.twitter.com/f3ftiMO4ED

