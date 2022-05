Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:57 | Ukraina pranešė apie daugiau kaip 260 karių evakuaciją iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje

Ukrainos pajėgų pulkas „Azov“, atkakliai gynęs „Azovstal“ metalurgijos įmonę Rusijos pajėgų apsiaustame Mariupolio uostamiestyje, pirmadienį paskelbė įvykdęs savo misiją, kai daugiau kaip 260 karių, įskaitant kai kuriuos sunkiai sužeistus, buvo evakuoti ir išvežti į Maskvos kontroliuojamas teritorijas.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad evakuacija į prorusiškų separatistų kontroliuojamą teritoriją buvo atlikta siekiant išgelbėti karius, ištisas savaites atlaikiusius nesiliaujančias Rusijos atakas ir bombardavimus „Azovstal“ požeminių tunelių labirinte. Jis nurodė, kad „sunkiai sužeistiesiems“ teikiama medicinos pagalba.

„Ukrainiečių didvyriai Ukrainai reikalingi gyvi. Tai mūsų principas“, – sakė jis.

06:29 | Klyčko nepataria grįžti į Kyjivą

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko vis dar pataria gyventojams, pabėgusiems į saugesnę vietą, ten ir likti, o ne grįžti į Ukrainos sostinę.

„Negalime 100 proc. garantuoti saugumo visiems“, – BBC sakė meras.

Rusijos pajėgos pasitraukė iš Kyjivo ir perorientavo puolimą į šalies rytus, kai anksčiau per invaziją buvo atstumtos iš sostinės apylinkių.

V. Klyčko sakė, kad miestas „pamažu atgyja“ ir vėl atsidaro kavinės ir barai, tačiau perspėjo, kad Kyjivas tebėra „Rusijos agresorių taikinys“ – vis dar skamba įspėjimai apie oro antskrydžius ir galioja naktinė komendanto valanda.

Jis apskaičiavo, kad mažiausiai milijonas sostinės gyventojų negrįžo į miestą, ir sakė, kad Kyjivas „vis dar tuščias“, šalį nusiaubė karas, sugadinta infrastruktūra ir didėjantis nedarbas.

06:04 | Raketų smūgiai šalia Lenkijos

Remiantis Lvivo regiono karinės administracijos vadovo Maksimo Kozyckio informacija, ankstų antradienio rytą Rusija raketomis apšaudė Ukrainos karinę bazę, esančią maždaug už 15 kilometrų nuo sienos su Lenkija.

Lvivo centre apie 00:45 val. vietos laiku, netrukus po to, kai nuaidėjo oro pavojaus sirenos, pasigirdo sprogimų serija. CNN komandos narys mieste matė suveikusią oro gynybos sistemą, įsižiebiančią į šiaurės vakarus – Javorivo karinės bazės kryptimi maždaug už 40 km.

