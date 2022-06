Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

07:05 | JAV analitikai: oficialiai neskelbdama karo Rusija pati sau trukdo

JAV Karo studijų institutas (ISW) ir Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija mano, kad Rusija trukdo savo ginkluotosioms pajėgoms karą Ukrainoje vadindama „specialiąja karine operacija“.

ISW analitikai, remdamiesi Didžiosios Britanijos Gynybos ministerija, pažymi, kad Kremlius bando rasti teisines priemones, kaip nubausti „karinius disidentus“ ir tuos, kurie atsisako mobilizuotis. Kadangi Rusija karą Ukrainoje vadina „specialiąja karine operacija“, ji negali pritaikyti teisinių baudžiamųjų priemonių, kurias būtų galima pasitelkti oficialiai paskelbus karą.

Tikėtina, kad V. Putino režimas prieš sulaikytus Ukrainos karius, ypač Mariupolio gynėjus, nori naudoti karo nusikaltimų teismus. Analitikų teigimu, Ukrainos gynėjai bus teisiami pagal apsišaukėliško Donecko liaudies respublikos teisės aktus, kurie, skirtingai nei Rusijoje, apima ir mirties bausmę.

06:34 | Sėkmingos kontratakos

Sėkmingos Ukrainos kontratakos Zaporižios srityje verčia Rusijos pajėgas skubėti stiprinti šį susilpnėjusį fronto linijos sektorių, praneša JAV Karo studijų institutas savo naujausioje ataskaitoje.

„Rusijos pajėgos sutelkė dėmesį į savo okupuotų sienų palaikymą į šiaurę nuo Charkivo miesto ir sekmadienį apšaudė Ukrainos pozicijas Charkivo srityje“, – priduriama pranešime.

Southern Axis Update:



Successful #Ukrainian counterattacks in the #Zaporizhia area are forcing #Russian forces to rush reinforcements to this weakened sector of the front line.https://t.co/g76fQLkk4k pic.twitter.com/4IhCz0mZJt