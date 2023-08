Svarbiausi įvykiai:

12:03 | JK pakėlė naikintuvus, kad perimtų Rusijos bombonešius į šiaurę nuo Škotijos

Jungtinės Karalystės naikintuvai pirmadienio rytą buvo pakelti reaguoti į du Rusijos bombonešius, skridusius į šiaurę nuo Šetlando salų Škotijoje, sakoma britų gynybos ministerijos pranešime.

Ministerija teigė, kad naikintuvai stebėjo du Rusijos tolimojo nuotolio jūrų patruliavimo bombonešius Tu-142, kurie skrido netoli Šetlando salų Šiaurės jūroje NATO šiaurinėje oro policijos zonoje.

Karališkųjų oro pajėgų (RAF) naikintuvai „Typhoon“ buvo išsiųsti iš karinio aerodromo Losimaute Škotijos šiaurės rytuose.

Prie jų prisijungė orlaivis „Voyager“, kuris išbuvo ore visą misijos laiką, kad skrisdamas prireikus galėtų papildyti degalų atsargas.

„Losimaute esančios RAF įgulos nuolat stebi JK oro erdvę ir yra visada pasiruošusios akimirksniu imtis veiksmų, kad mūsų šalis būtų saugi“, – pranešime teigė ginkluotųjų pajėgų ministras Jamesas Heappey.

„Šį rytą pilotai savo naikintuvais „Typhoon“ perėmė du Rusijos tolimojo nuotolio bombonešius ir stebėjo juos skrendančius į šiaurę nuo Šetlando salų, pasirengę atremti bet kokią galimą grėsmę JK teritorijai“, – pridūrė jis.

Anot ministerijos, „Typhoon“ jau grįžo į savo bazę.

Pastaraisiais mėnesiais Rusijos invazijos į Ukrainą fone padaugėjo incidentų, kuriuose dalyvavo rusų ir Vakarų šalių lėktuvai.

11:55 | Rusija smūgį sudavė netoli NATO valstybės

Po nakties antskrydžių Vakarų Ukrainoje Voluinės mieste Lucke žuvo trys žmonės, antradienį anksti ryte pranešė vietos pareigūnai. Ukrainos pareigūnai taip pat skelbia, kad buvo numušta beveik 20 rusų okupantų raketų.

„SkyNews“ atkreipia dėmesį, kad Voluinės sritis ribojasi su Lenkija, kuri yra ir NATO narė.

Luckas, kuriame prieš karą gyveno daugiau nei 200 000 gyventojų, nuo Ukrainos sienos su Lenkija nutolęs mažiau nei 100 kilometrų.

11:20 | Rusų kariuomenėje – dezertyravimo atvejai

UNIAN rašo, kad laikinai tarp Rusijos kariuomenėje esančių karių, kurie yra dislokuoti okupuotose Donecko srities teritorijose, padidėjo dezertyrų skaičius.

Nacionalinio pasipriešinimo centro duomenimis, rusų okupantų moralė, o taip pat ir psichologinė būklė smarkiai pablogėjo.

Teigiama, kad Rusijos Federacijos komendantūros atstovai iš viso sulaikė beveik 1 tūkst. rusų okupantų, kurie vykdė kriminalinius ir administracinius nusižengimus – neteisėtai pasišalino iš tarnybos vietos, vartojo alkoholinius gėrimus, narkootines ir kitas psichotropines medžiagas.

Taip pat priduriama, kad tokie rusų okupantų veiksmai gali kelti grėsmę civiliams gyventojams.

Ukrainos gynybos ministerijos atstovai jau anksčiau skelbė, kad panika tarp rusų okupantų ir toliau didėja, mat rusų kariuomenėje padaugėjo dezertyravimo atvejų, taip pat rusų kariai pradėjo save dažniau žaloti.

10:40 | Aukų skaičius po sprogimo Dagestane padidėjo iki 33

Per sprogimą ir gaisrą degalinėje Rusijos Kaukaze esančiame Dagestane žuvo mažiausiai 33 žmonės antradienį pranešė rusų valdžia.

Apie 33 žūtis informavo Sveikatos apsaugos ministerija, patikslindama ankstesnius duomenis.

„Per sprogimą degalinėje Machačkalos mieste buvo sužeista 80 žmonių. 33 žmonės žuvo, tarp jų 3 vaikai“, – skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos pranešime, kurį perdavė Rusijos naujienų agentūros.

Nepaprastųjų situacijų ministerija anksčiau buvo teigusi, kad iš viso buvo sužeisti 105 žmonės.

Sprogimas Machačkaloje įvyko degalinėje kilus gaisrui, „Telegram“ nurodė Rusijos Dagestano tyrimų komitetas.

„Atliekant automobilių techninės priežiūros darbus kilo gaisras, po kurio įvyko sprogimas, o žmonės buvo sužeisti ir žuvo“, – sakė komitetas ir pridūrė, kad buvo apgadinti netoliese esantys pastatai ir automobiliai.

Buvo iškelta baudžiamoji byla, siekiant nustatyti gaisro kilimo aplinkybes, teigė pareigūnai.

Valstybinės naujienų agentūros TASS ir „Ria Novosti“, cituodamos ministeriją, pranešė, kad gaisras užgesintas.

Machačkala, daugiau kaip 600 tūkst. gyventojų turintis miestas prie Kaspijos jūros, yra Dagestano – su Čečėnija besiribojančios Rusijos respublikos, kuri ribojasi su Sakartvelu ir Azerbaidžanu – sostinė.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį išreiškė susirūpinimą dėl pražūtingo gaisro.

„Prezidentas Putinas reiškia nuoširdžiausią užuojautą Dagestane įvykusios tragedijos aukų šeimoms ir draugams ir linki nukentėjusiesiems kuo greičiau pasveikti“, – sakoma Kremliaus pareiškime.

Didžiulis sprogimas

Dagestano administracijos vadovas S. Melikovas per „Telegram“ pranešė, kad sprogimas nugriaudėjo pirmadienį prieš pat 22 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.

Rusijos dienraščio „Izvestija“ „Telegram“ cituojamas liudininkas teigė, kad gaisras kilo automobilių stovėjimo aikštelėje ir išplito į degalinę.

„Po sprogimo viskas nukrito mums ant galvų, nieko nebegalėjome matyti“, – pasakojo neįvardytas liudininkas.

Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip grupė ugniagesių bando užgesinti dideles liepsnas prie sudegusių automobilių, o gelbėtojai žibintuvėliais apžiūrinėja pastato nuolaužas.

Gaisras išplito maždaug 600 kv. m. plote, pranešė ministerija ir pridūrė, kad buvo pasitelkta 260 ugniagesių.

Į Machačkalą buvo nusiųstas vyriausybinis lėktuvas Il-76 su medicinos įranga, kad sunkiai sužeistieji būtų evakuoti į Maskvą.

„Žmonių evakuacija į gydymo įstaigas baigta“, – sakė S. Melikovas.

Dagestano vyriausybė rugpjūčio 15 dieną paskelbė gedulo diena.

„Valstybinės vėliavos visoje šalyje bus iškeltos iki pusės stiebo, o kultūros įstaigų ir televizijos kanalų bus paprašyta atšaukti pramoginius renginius ir laidas“, – teigė S. Melikovas.

10:28 | Kremlius: V. Putinas žinutėje Kim Jong Unui ragina gerinti tarpusavio bendradarbiavimą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį sveikinime Šiaurės Korėjos lyderiui Kim Jong Unui šalies nacionalinio išsivadavimo dienos proga paragino Maskvą ir Pchenjaną stiprinti ryšius.

Rusija ir Šiaurės Korėja, kurios abi vis labiau izoliuojamos nuo Vakarų ir kurioms taikomos sankcijos, suartėjo nuo tada, kai Kremlius praėjusiais metais dislokavo karius Ukrainoje ir pradėjo didelio masto karo veiksmus.

„Esu tikras, kad ir toliau plėtosime dvišalį bendradarbiavimą visose srityse mūsų tautų labui, siekdami stiprinti stabilumą ir saugumą Korėjos pusiasalyje ir visame Šiaurės Rytų Azijos regione“, – sakoma Kremliaus išplatintame pareiškime.

V. Putinas teigė, kad būtent per Korėjos išsivadavimą iš Japonijos ir sunkų karo metą buvo padėtas pagrindas glaudžiam Maskvos ir Pchenjano bendradarbiavimui.

Rusijos lyderis tai pareiškė po to, kai jo gynybos ministras Sergejus Šoigu praėjusį mėnesį per susitikimą su savo kolega Kang Sun Namu Pchenjane pasidžiaugė savo šalies partneryste su Šiaurės Korėja.

Valstybės sekretorius Antony Blinkenas atsakė į šį vizitą, sakydamas, kad Jungtinės Valstijos mano, jog S. Šoigu buvo atvykęs į Šiaurės Korėją, kad parūpintų ginklų, skirtų padėti Ukrainoje kovojančioms Rusijos pajėgoms.

09:44 | Rusų okupantai paleido dešimtis raketų

Po nakties antskrydžių Vakarų Ukrainoje Voluinės mieste Lucke žuvo trys žmonės, antradienį anksti ryte pranešė vietos pareigūnai. Ukrainos pareigūnai taip pat skelbia, kad buvo numušta beveik 20 rusų okupantų raketų.

Kaip rašo „The Guardian“, remdamasi Ukrianos oro pajėgų duomenimis, iš viso ukrainiečių pajėgos sugebėjo numušti 16 iš 28 rusų okupantų paleistų raketų.

Lucko meras Igoris Poliščukas platformoje „Telegram“ pranešė apie tris žuvusiuosius bei tris sužeistuosius ir pridūrė, kad įvykio vietoje dirba gelbėjimo tarnybos.

„Deja, vienoje iš regioninio centro pramonės įmonių įvyko smūgis, – teigė jis „Telegram“.

Praėjusių metų kovą per Rusijos smūgius Lucko kariniame oro uoste žuvo keturi Ukrainos kariai ir šeši buvo sužeisti.

Maždaug už 150 km į pietus nuo Lucko esančio Lvivo meras Andrijus Sadovas sakė, kad buvo numušta daug raketų, tačiau per smūgį nukentėjo gyvenamieji pastatai.

„Laimei, aukų nebuvo. Deja, padaryta daug žalos“, – teigė jis „Telegram“.

„Daugiau nei 100 butų buvo apgadinta, išdaužyta daugiau nei 500 langų ir sugriautas vaikų darželis“ po to, kai į jo kiemą įskrido raketa, sakė jis.

Jis teigė, kad keturi žmonės buvo sužeisti, tačiau jų gyvybei pavojaus nėra.

Prekybos centro lubos sugriuvo dėl krintančių raketų nuolaužų, sakė regiono gubernatorius Maksymas Kozyckis ir pridūrė, kad apgadinta daugiau kaip 10 namų.

Lvivas dažniausiai išvengdavo kasdienių bombardavimų, nuo kurių nukentėjo kitos Ukrainos dalys.

Tačiau liepą per, anot A. Sadovo, didžiausią Rusijos raketų ataką prieš miesto civilinę infrastruktūrą nuo invazijos pradžios žuvo 10 žmonių.

UNESCO teigė, kad šis išpuolis buvo pirmasis, įvykdytas Pasaulio paveldo konvencijos saugomoje teritorijoje ir apgadinęs istorinį pastatą.

Luckas, kuriame prieš karą gyveno daugiau nei 200 000 gyventojų, nuo Ukrainos sienos su Lenkija nutolęs mažiau nei 100 km

08:58 | Putino marionetė Šoigu nesukontroliuoja kai kurių karinių bendrovių veiksmų – ISW

JAV Karo studijų instituto (ISW) sako, kad Rusijos gynybos ministerija nesugeba perimti kai kurių privačių karinių bendrovių, kurios yra susijusios su įtakingais pareigūnais ar verslo atstovais, kontrolės.

ISW analitikai teigia, kad Rusijos gynybos ministerija, vadovaujama Sergejaus Šoigu, šiuo metu susidūrė su papildomais sunkumais, siekiant kontroliuoti karinę bendrovę „Convoy“.

Remiantis Kremliaus opozicine žiniasklaida, šią karinę bendrovę per VTB valstybinį banką finansuoja ilgametis Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino bendražygis Arkadijus Rozenbergas.

Priduriama, kad Maskvos statytinis Kryme Sergejus Aksionovas būtent ir išreiškia paramą šiai karinei bendrovei.

ISW atkreipia dėmesį, kad „Convoy“ kariniai samdiniai yra įsikūrę viename iš Krymo kaimų, o dabar vykdo karinius veiksmus Chersono kryptimi Ukrainoje.

Skaičiuojama, kad nuo 2023 m. vasario „Convoy“ turi 400 kovotojų, kurie kurie uždirba 200–300 tūkst. rublių per mėnesį.

„Tebesitęsianti privati finansinė ir politinė parama privačiai karinei bendrovei „Convoy“ ir vykdomi veiksmai Ukrainoje atskirai nuo Rusijos gynybos ministerijos vadovybės struktūros, rodo, kad [ministerija] nėra pajėgi visiškai įtraukti nereguliarias formuotes į įprastinę Rusijos kariuomenės sudėtį“, – sakoma ISW pranešime.

08:27 | Per antskrydžius Vakarų Ukrainoje žuvo trys žmonės – gubernatorius

Po nakties antskrydžių Voluinėje Vakarų Ukrainoje žuvo trys žmonės, antradienį anksti ryte pranešė srities gubernatorius.

„Iki šiol žuvo trys žmonės. Dar keli sužeistieji yra ligoninėje“, – sakė Voluinės gubernatorius Jurijus Pohuliaika.

07:02 | Rusijoje – didelis gaisras degalinėje

Skelbiama, kad sprogimas įvyko 21 val. 40 min. vietos (18 val. 40 min. Grinvičo laiku) regiono sostinėje Machačkaloje, kuri yra Kaspijos jūros pakrantėje.

Per incidentą, kurio priežastis išlieka neaiški, buvo sužeista dar kelios dešimtys žmonių.

Priduriama, kad gaisras išplito 600 kv. m plote ir kad yra tolesnių sprogimų pavojus.

Tuo metu NEXTA taip pat paviešino vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti nelaimės vietoje.

In #Makhachkala, #Dagestan there was a powerful explosion near an oil depot



Eyewitnesses report that the blast wave was very strong and was felt in apartments and houses.



The preliminary cause of the explosion is an exploding gas cylinder at a gas station. At least eight people… pic.twitter.com/lnv7kAKTdr