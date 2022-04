Karas Ukrainoje. Rusija paleido raketas ne tik Kyjive: pranešama apie nužudytus civilius

Šeštadienis – 52-oji Rusijos karo Ukrainoje diena. Kviečiame svarbiausius penktadienio įvykius sekti tv3.lt:

10:53 | Raketų smūgiai į gamyklą

Dniepropetrovsko srityje rusų okupantai paleido raketas ir sunaikino ten esantį paukštyną.

Pranešama, kad per šia ataką aukų buvo išvengta – tuo metu gamykla nedirbo.

10:42 | V. Klyčko įspėjo gyventojus

Ukrainos sostinės Kyjivo meras Vitalijus Klyčko paragino gyventojus paisyti oro pavojaus sirenų ir įspėjo iš Kyjivo pasitraukusius žmones dėl savo pačių saugumo kol kas negrįžti.

Tirštų dūmų stulpas, kylantis iš rytinės Kyjivo dalies, matomas ir iš miesto centro.

Pranešimai pasirodė Maskvai pažadėjus intensyvinti raketines atakas prieš Kyjivą reaguojant į tai, kas buvo pavadinta Ukrainos atakomis Rusijos teritorijoje. Įspėjimas buvo pareikštas Rusijai netekus savo Juodosios jūros laivyno flagmano kreiserio „Moskva“ – į jį, Ukrainos ir JAV pareigūnų teigimu, pataikė mažiausiai viena ukrainiečių raketa.

10:28 | Žiniasklaida: Rusija įspėja JAV dėl karinės pagalbos Ukrainai „nenuspėjamų pasekmių“

Rusija oficialiai pasiskundė Jungtinėms Valstijoms dėl jų karinės pagalbos Ukrainai ir įspėjo dėl „nenuspėjamų pasekmių“, jei bus tiekiama pažangi ginkluotė, pranešė amerikiečių žiniasklaida.

Šios savaitės diplomatinėje notoje Maskva įspėjo JAV ir NATO nesiųsti Kyjivui „opiausių“ ginklų ir sakė, kad tai „kursto“ situaciją ir gali turėti „nenuspėjamų pasekmių“, rašė laikraštis „The Washington Post“.

Įspėjimas buvo pareikštas tą pačią savaitę, kai JAV prezidentas Joe Bidenas pažadėjo naują 800 mln. dolerių (735,4 mln. eurų) vertės karinės pagalbos Ukrainai paketą, apimantį sraigtasparnius, haubicas ir šarvuočius.

„Rusai mums privačių pokalbių metu sako kaip tik tai, ką mes sakome pasauliui viešai: kad didžiulė pagalba, kurią teikiame partneriams ukrainiečiams, yra nepaprastai veiksminga“, – laikraščiui sakė JAV administracijos aukšto rango pareigūnas, anonimiškai kalbėjęs apie minėtą notą.

Valstybės departamentas atsisakė komentuoti pranešimus apie oficialią notą.

„Nepatvirtinsime jokio privataus diplomatinio susirašinėjimo“, – sakė departamento atstovas.

„Galime patvirtinti, kad drauge su sąjungininkais ir partneriais teikiame Ukrainai milijardų dolerių vertės saugumo pagalbą ir ją mūsų partneriai ukrainiečiai nepaprastai veiksmingai naudoja gindami savo šalį nuo neišprovokuotos Rusijos agresijos ir šiurpių smurto aktų“, – pridūrė atstovas.

Laikraštis „The New York Times“ remdamasis JAV pareigūnais rašė, kad nota buvo atsiųsta normaliais kanalais, kad jos nepasirašė jokie Rusijos aukšto rango pareigūnai.

Oficialus susirašinėjimas rodo, kad Rusija yra susirūpinusi JAV teikiama materialine parama Ukrainai, televizijai CNN sakė anoniminis JAV pareigūnas.

CNN taip pat pranešė, jog vieno apie dokumentą informuoto šaltinio teigimu, skundas gali reikšti, kad tęsiantis invazijai Ukrainoje Maskva rengiasi užimti agresyvesnę poziciją JAV ir NATO atžvilgiu.

J. Bidenas trečiadienį telefonu kalbėdamasis su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu informavo jį apie naująjį pagalbos ginklais paketą, Rusijai nukreipus savo karines pastangas į Rytų Ukrainą.

„Rusijai ruošiantis suintensyvinti puolimą Donbaso regione Jungtinės Valstijos toliau aprūpins Ukrainą pajėgumais apsiginti“, – sakė J. Bidenas.

„Šį naują pagalbos paketą sudarys daugelis itin veiksmingų ginkluotės sistemų, kurių jau esame parūpinę, ir nauji pajėgumai, tinkami platesniam puolimui, kurį, kaip prognozuojame, Rusija surengs Rytų Ukrainoje“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis savo ruožtu per „Twitter“ parašė, kad jis kartu su V. Bidenu aptarė „papildomą gynybos ir galimą makrofinansinės pagalbos paketą“.

Į naują pagalbos paketą įtraukta sunkesnės technikos, kurią Vašingtonas iš pradžių vengė tiekti Kyjivui, baimindamasis eskaluoti konfliktą su branduoline galybe Rusija.

10:07 | Bus atidaryti 9 humanitariniai koridoriai

Šeštadienį susitarta dėl 9 humanitarinių koridorių atidarymo, pranešė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščiuk.

09:55 | Rusija surengė kruvinas atakas

Ukrainos žiniasklaida praneša, kad šeštadienio rytą Lvivo ir Kyjivo srityse Rusijos karinės pajėgos paleido raketas, rašo „The Guardian“.

Pranešama, kad per įvykdytas atakas žuvo civilių.

Taip pat dėl Rusijos apšaudymų civilių žūtys užfiksuotos Poltavoje, Severodonecke, Kyjivo regionuose.

Be to, Kyjivo miesto meras Vitalijus Klyčko sakė, kad sprogimai įvyko Darnickio rajone, miesto pakraštyje. Pasak jo, šiuo metu čia dirba gelbėtojai ir medikai, o aukų skaičius tikslinamas.

Tuo metu Poltavos regiono karinė administracija pranešė, kad po Rusijos sukelto gaisro vienas žmogus žuvo, o dar vienas civilis buvo sužeistas.

Teigiama, kad Rusija šeštadiienio naktį atakas surengė Kirovohrado Dniepropetrovsko, Mykolajivo srityse.

Apšaudymai taip pat buvo vykdomi Chersono, Charkivo, Luhansko ir Donecko teritorijose.

09:28 | Okupantai pražudė beveik 3 tūkst. civilių

Jungtinių Tautų žmogaus teisių tarybos atstovai pranešė, kad nuo Rusijos invazijos pradžios iki balandžio 14 d. okupantai Ukrainoje pražudė 2 tūkst. 982 civilį, dar 2 tūkst. 651 civiliai buvo sužaloti.

09:09 | Rusijos kariuomenė žudo vaikus

Nuo Rusijos invazijos pradžios Ukrainos teritorijoje okupantai pražudė 200 vaikų, dar 360 buvo sužaloti, pranešė Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių komisarė Liudmyla Denisova.

08:58 | 70 proc. sugriauta Severodonecko miesto infrastruktūra

Severodonecko civilinės ir karinės administracijos vadovas Oleksandras Strukas teigė, kad Luhansko srityje esantis miesto infrastruktūra po susirėmimų su okupantais sugriauta beveik 70 proc., o gyvenamuosius pastatus, norint gyventi minėtoje teritorijoje, būtina rekonstruoti.

08:44 | Kyla iššūkių pristatant humanitarinę pagalbą

JK gynybos ministerija teigia, kad rusijos karių padaryta žala Ukrainos infrastruktūrai tapo dideliu iššūkiu tiems, kurie teikia humanitarinę pagalbą į šiaurines Ukrainos teritorijas.

Pastebima, kad okupantai sunaikino pagrindinius tiltus, padėjo minas ir tokiu būdu apsunkino transporto judėjimo galimybę.

08:15 | Į Klaipėdos uostą nebeįleidžiami laivai su Rusijos vėliava

Nuo šeštadienio įsigaliojus draudimui Rusijos laivams įplaukti į Europos Sąjungos (ES) uostus, jie nebeįleidžiami į Klaipėdą, šeštadienį pranešė uostas.

Draudimui rusų laivams įplaukti į ES uostus numato 5-asis Europos Sąjungos sankcijų paketas karą prieš Ukrainą vykdančiai Rusijai.

„Uostų veikla turi didžiulę reikšmę tarptautinei prekybai. Laivų su Rusijos Federacijos vėliava įplaukimo sustabdymas yra dalis poveikio šios šalies ekonomikai ir valdžios sprendimams“, – pranešime sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Draudimas galioja ir visiems laivams, kurie po vasario 24 dienos, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, pakeitė Rusijos vėliavą arba registraciją į bet kurios kitos valstybės vėliavą arba registrą.

Praėjusiais metais Klaipėdos uoste lankėsi 122 laivai su Rusijos vėliava. Iš viso pernai į Klaipėdos uostą atplaukė 6 552 laivai iš įvairių pasaulio valstybių.

07:55 | Sprogimai Kyjive ir Lvive

Ukrainos sostinėje Kyjive pastebėti dūmai. Teigiama, kad civiliai girdėjo stiprų sprogimą.

There is a huge column of smoke in one of #Kyiv's districts. People heard what sounded like an explosion. pic.twitter.com/kv0kAp1JmK — NEXTA (@nexta_tv) April 16, 2022

Be to, Ukrainos žiniasklaida tvirtina, kad sprogimai buvo girdimi ir Lvivo srityje.

07:29 | Ukrainos diplomatai lankysis JAV

Ukrainos ministras pirmininkas Denisas Šmyhalis ir šalies finansų atstovai kitą savaitę lankysis Vašingtone, rašoma „Reuters“ pranešime.

07:15 | Charkive aukų skaičius padidėjo iki 10

Po Rusijos kariuomenės įvykdytos atakos Charkivo rajone, aukų skaičius padidėjo iki 10 civilių, o sužeistųjų – 35, pentkadienį pranešė Charkivo srities prokuratūra.

Skelbiama, kad tarp žuvusiųjų yra 7 mėnesių kūdikis.

Head of #Kharkiv military administration: as a result of shelling of Kharkiv residential area 7 people were killed, including a seven-month-old baby.



Another 34 people were wounded, including three children. pic.twitter.com/uiKfGBJnVI
April 15, 2022

06.58 | Ukrainos prezidentas skelbia, ko reikia, kad karas Ukrainoje būtų užbaigtas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbtame vaizdo įraše, kalbėdamas apie karo baigtį Ukrainoje, pastebėjo, kad karinės atakos, kurias rengia Rusijos kariuomenė, gali būti nutrauktos daug greičiau, jeigu Vakarų valstybės Ukrainai skubiai perduos dar daugiau karinės technikos, ginklų.

„Jei kas nors sako, kad karas truks metų metus, aš jiems atsakau: jūs galite karą užbaigti daug greičiau. Kuo daugiau ir kuo greičiau Ukraina gaus ginklų, kurių mes prašome, tuo bus stipresnės mūsų pozicija ir taika ateis greičiau.

Kuo daugiau ir kuo greičiau mes gausime finansinę paramą, kurios mes prašome, tuo greičiau ateis taika.

Kuo greičiau demokratinis pasaulis suvoks, kad naftos embargas Rusijai ir visiška šios šalies bankų sektoriaus blokada yra vieni būtiniausių žingsnių taikos link, tuo karas baigsis greičiau.

Kuo greičiau demokratinis pasaulis pripažins, kad naftos embargas Rusijai ir visiška jos bankų sektoriaus blokada yra būtini žingsniai taikos link, tuo greičiau karas baigsis.

Taigi pagrindinė užduotis – paspartinti taikos atkūrimą“, – kalbėjo V. Zelenskis.

V. Zelenskis taip pat pastebėjo, kad dalis Ukrainos gyventojų kai kuriose šalies regionuose sugrįžo į „kasdienį gyvenimą“.

„Kasdienio gyvenimo atkūrimas tose vietovėse ir rajonuose, kur buvo išvaryti rusų okupantai, tęsiasi. <...> Atliekame išminavimą, atkuriame elektros, vandens ir dujų tiekimą, policijos, pašto, valstybės ir savivaldybių institucijų darbą.

<...> Atnaujiname medicinos pagalbos teikimą, ugdymo įstaigų darbą – ten, kur tai tikrai įmanoma. Iš viso šią dieną Rusijos kariai visoje mūsų šalyje sunaikino arba apgadino 1018 švietimo įstaigų. Atkuriami keliai, geležinkeliai“, – teigė prezidentas.

06:46 | Vokietija skirs dar didesnę paramą Ukrainai

Vokietijos finansų ministras Christianas Lindneris penktadienį patvirtino, kad šalies valdžios atstovai nusprendė padidinti tarptautinę pagalbą saugumo sektoriuje iki 2 mlrd. eurų, o didžiausia finansinė dalis – apie 1 mlrd. eurų – bus skirta Ukrainai, kad ši įsigytų karinės įrangos.

06:33 | JAV valstybės sekretorius: karas Ukrainoje gali užsitęsti iki šių metų pabaigos

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas Aljanso narėms teigė, kad Rusijos pradėtos karas Ukrainoje gali tęstis iki šių metų pabaigos.

Daugelis asmenų, kalbėjusių apie karo baigtį, pastebėjo, kad nuspėti karo eigos baigtį yra sudėtingą, kadangi Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas akivaizdžiai nėra nusiteikęs sėsti prie derybų stalo.

Pabrėžiama, kad kuo ilgiau tęsis karas Ukrainoje, tuo žiauresnė humanitarinė situacija bus Ukrainoje.

06:23 | Okupantai pražudė apie 3 tūkst. Ukrainos karių

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, duodamas interviu CNN, teigė, kad Rusijos kariuomenė nužudė apie 3 tūkst. ukrainiečių karių, dar apie 10 tūkst. buvo sužeista.

06: 10 | Ukrainoje aidi sirenos

Ukrainoje girdimos sirenos, pranešančios apie galimą Rusijos kariuomenės rengiamą ataką, rašo „The Guardian“.

Teigiama, kad sirenos girdėti sostinėje Kyjive, taip pat centrinėse ir vakarinėse regiono dalyse, įskaitant Rivnę, Lvivą, Ivano Frankivską, Voluinę, Chmelnickį, Vinicą, Žitomyrą.

Svarbiausios penktadienio naujienos: