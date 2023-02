Svarbiausi šeštadienio įvykiai:

10:33 | Juodojoje jūroje budi du Rusijos raketnešiai

Ukrainos žiniasklaidoje teigiama, kad nuo šeštadienio ryto Juodojoje jūroje budi du raketnešiai su dvylika „Kalibr“ tipo raketų. Kiek anksčiau Ukrainos pajėgos įspėjo, kad smūgis gali būti pradėtas bet kurią akimirką.

Artėjant Maskvos invazijos į Ukrainą metinėms, manoma, kad Rusija artimiausiomis dienomis surengs masinius išpuolius šalyje.

Ukrainos prezidento padėjėjas Mychaila Podoliakas prognozuoja, kad Maskvos pajėgos iki vasario 24-osios sukaups pakankamai raketų atsargų, jog galėtų smogti trimis bangomis ir įrodyti, kad vis dar turi pakankamai „amunicijos“.

09:28 | Ukrainoje griaudi galingi sprogimai

Šeštadienio rytą Ukrainoje paskelbtas oro pavojus vakarinėje, centrinėje ir pietrytinėje Ukrainos dalyje, rašo UNIAN.

Netrukus po oro pavojaus paskelbimo apie pirmąsias pastebėtas raketas danguje virš Ukrainos pranešė Mykolajivo administracijos vadovas Vitalijus Kimas. Jis teigė, kad smūgiai galėjo būti suduoti iš Juodosios jūros, o objektai skrendą į vakarinę Ukrianos teritoriją.

Charkivo karinio garnizono viršininkas Serhijus Melnikas pranešė, kad 6 „Kalibr“ raketos buvo paleisto iš Feodosijos regiono. Jis taip pat teigė, kad raketos skrido į vakarinę Ukrainos teritoriją.

Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas taip pat pranešė gyventojams apie pavojų ir ragino neignoruoti perspėjimų.

Socialiniuose tinkluose buvo rašoma apie suveikusias oro gynybos sistemas Kyjivo regione, tačiau kol kas apie tai nėra oficialios informacijos.

Tuo metu Chmelnyckio srities karinės administracijos vadovas Serhijus Hamalijus informavo apie sprogimus šioje teritorijoje, gyventojams liepta likti slėptuvėse. Teigiama, kad regione galėjo nugriaudėti bent du sprogimai.

V. Kimas, maždaug apie 09 val. (vietos laiku) paskelbė apie puikiai suveikusiasias oro gynybos sistemas Mykolajivo regione ir taip pat paviešino numuštos raketos nuotrauką socialiniame tinkle.

08:51 | Per parą – daugiau kaip 1 tūkst. nukautų rusų karių

UNIAN, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo pateikta informacija, skelbia, kad šalies gynėjai per pastarąją parą nukovė daugiau kaip 1 010 rusų okupantų.

Teigiama, kad iš viso nuo Rusijos pradėtos karinės invazijos pradžios Ukrainoje jau žuvo 142 270 rusų kariai.

Be to, rusų kariuomenė prarado 5 tankus (3 303 nuo invazijos pradžios – red. past), 13 šarvuočių (6 533), 4 artilerijos sistemas (2 326), 2 daugiakartinio paleidimo raketų sistemas (469), 2 oro gynybos sistemas (243) ir kitos karin4s technikos.

08:41 | Oro pavojus Ukrainoje

UNIAN skelbia, kad Kyjive ir daugelyje kitų Ukrainos regionų šeštadienį ryte paskelbtas oro pavojus.

Gyventojai perspėjami bėgti į slėptuves.

08:24 | Įtarimai mesti Prancūzijos mažmeninės prekybos milžinei

Ukrainos užsienio reikalų ministras penktadienį pareiškė, kad Prancūzijos mažmeninės prekybos milžinė „Auchan“ yra „visavertis Rusijos agresijos ginklas“.

Tokį kaltinimą Dmytro Kuleba pareiškė pasirodžius vieno tyrimo ataskaitai, kurioje teigiama, kad „Auchan“ tiekė prekes Rusijos kariuomenei.

„Praėjusiais metais raginau pasaulį boikotuoti „Auchan“ už tai, kad ji nesitraukia iš Rusijos ir nesiliauja finansavusi karo nusikaltimų. Tačiau tikrovė atrodo kur kas blogesnė: „Auchan“ tapo visaverčiu Rusijos agresijos ginklu“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Kuleba.

Kaip rašoma bendroje ataskaitoje, kurią parengė prancūzų laikraštis „Le Monde“ kartu su žurnalistinių tyrimų svetainėmis „The Insider“ ir „Bellingcat“, „Auchan“ padalinys Rusijoje rusų kariuomenei patiekė produktų, kurių vertė siekia 2 mln. rublių (apie 25,4 tūkst. eurų).

Pasak tyrėjų anoniminio šaltinio, šie produktai buvo perduoti nemokamai.

„Auchan“ pareiškė, kad tokie pranešimai bendrovę „labai nustebino“, ir pažymėjo, kad vieninteliai duomenys, kuriuos bendrovė pateikė tyrėjams, buvo susiję su „2022 metų kovo mėnesiu“, kai nuo Rusijos invazijos pradžios praėjo tik kelios savaitės.

The French "Auchan" and "Leroy Merlin" are suspected of free supply of the Russian army



After the start of the invasion, employees of the Auchan stores in St. Petersburg handed over goods from the company's warehouses to the Russian army.



📰Le Monde, The Insider and Bellingcat. pic.twitter.com/YlLAGjekFT