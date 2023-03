Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:44 | DB: rusams kritiškai trūksta amunicijos

Pastarosiomis savaitėmis Rusijos artilerijos amunicijos trūkumas tikriausiai pasiekė tokią blogą padėtį, kad daugelyje fronto dalių taikomas itin nepakeliamas sviedinių normavimas, naujausioje savo ataskaitoje skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

„Tai beveik neabejotinai buvo pagrindinė priežastis, kodėl joks Rusijos dalinys pastaruoju metu nesugebėjo surengti reikšmingų puolimo veiksmų. Rusija beveik neabejotinai jau griebėsi senų amunicijos atsargų, kurios anksčiau buvo priskirtos netinkamoms naudoti“, – ataskaitoje rašo britų žvalgai.

„Rusija savo kariniame pramonės komplekse vis dažniau taiko planinės ekonomikos principus, nes pripažįsta, kad jos gynybos gamybos pajėgumai yra didžiausias pažeidžiamumas vis labiau slegiančioje „specialiojoje karinėje operacijoje“ (taip Rusija vadina karą Ukrainoje – red.)“, – toliau rašoma ataskaitoje.

