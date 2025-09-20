Rusija neigia, kad jos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę
Rusijos vyriausybė paneigė, kad penktadienį trys jos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę.
„Skrydis vyko griežtai laikantis tarptautinių oro erdvės taisyklių, nepažeidžiant kitų valstybių sienų“, – Rusijos gynybos ministerijos pareiškimą šeštadienio rytą citavo valstybinė naujienų agentūra TASS.
„Skrydžio metu Rusijos orlaiviai nenukrypo nuo sutarto skrydžio maršruto ir nepažeidė Estijos oro erdvės“, – sakė ministerija, pridurdama, kad lėktuvai skrido virš neutralių Baltijos jūros vandenų, daugiau kaip už trijų kilometrų nuo Vaindloo salos. Šios informacijos nebuvo galima nepriklausomai patikrinti.
Estija pateikė kitokią versiją, teigdama, kad trys Rusijos naikintuvai penktadienio rytą be leidimo įskrido į jos oro erdvę netoli Vaindloo salos ir išbuvo joje 12 minučių. Šios informacijos taip pat nepavyko nepriklausomai patikrinti.
NATO atstovė spaudai Allison Hart platformoje „X“ paskelbė pareiškimą, kad „NATO nedelsdama reagavo ir perėmė Rusijos orlaivius“, nors perėmimo manevro detalės lieka neaiškios. Tokiais atvejais paprastai pakyla naikintuvai, kad palydėtų įsibrovusį orlaivį iš oro erdvės.
NATO vadovas susisiekė su Estijos premjeru dėl incidento su Rusijos naikintuvais
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte penktadienį vakare susisiekė su Estijos ministru pirmininku Kristenu Michalu, kad aptartų incidentą, kai Rusijos naikintuvai pažeidė Estijos oro erdvę, o Estijos vyriausybė paprašė surengti konsultacijas su sąjungininkais pagal Šiaurės Atlanto aljanso sutarties 4 straipsnį.
M. Rutte apie tai paskelbė įrašą platformoje „X“.
„Ką tik kalbėjausi su Estijos premjeru Kristenu Michalu apie šiandien Rusijos įvykdytą oro erdvės pažeidimą. NATO atsakas pagal programą „Eastern Sentry“ buvo greitas ir ryžtingas“, – rašė M. Rutte.
Ši žinutė pasirodė praėjus minutėms po to, kai Estijos gynybos ministras Hanno Pevkuras „X“ pareiškė, kad Estijos vyriausybė nusprendė prašyti konsultacijų su sąjungininkais pagal NATO 4 straipsnį po naujausio Rusijos įvykdyto Estijos oro erdvės pažeidimo.
Aukščiausioji NATO sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietė (SHAPE) taip pat paskelbė oficialų pareiškimą, kuriame teigiama, kad Aljansas į Estijos oro erdvės pažeidimą reagavo pagal programą „Eastern Sentry“, pakeldamas Estijoje dislokuotus Italijos naikintuvus F-35 perimti Rusijos orlaivio.
„Švedija ir Suomija taip pat pakėlė savo greitojo reagavimo orlaivius. NATO sąjungininkų oro pajėgų vadavietė viso atsako metu turėjo vieningą oro erdvės stebėjimo vaizdą ir glaudžiai koordinavo veiksmus su sąjungininkėmis“, – teigė SHAPE.
Komentuodama Rusijos veiksmus, vadavietė pareiškė: „Tai ne toks elgesys, kokio būtų galima tikėtis iš profesionalių oro pajėgų“.
Pareiškime pažymėta, kad „Eastern Sentry“ programa integruoja oro ir sausumo gynybos sistemas ir geriau koordinuoja esamą veiklą, pavyzdžiui, oro patruliavimą, taip sukurdama nuoseklesnę gynybinę poziciją.
Kaip buvo pranešta anksčiau, penktadienio rytą trys Rusijos naikintuvai MiG-31 įskrido į Estijos oro erdvę netoli Vaindloo salos. Jie Estijos oro erdvėje išbuvo apie 12 minučių, kol juos perėmė Italijos naikintuvai F-35.
Rusijos lėktuvai neturėjo skrydžio planų, jų atsakikliai buvo išjungti, o pažeidimo metu nepalaikė abipusio radijo ryšio su Estijos oro eismo kontrole.
Rusija surengė plataus masto ataką
Ukrainos pareigūnai šeštadienį pranešė, kad per Rusijos smūgius praėjusią naktį Dniepropetrovsko srityje vienas žmogus žuvo ir 13 buvo sužeista, o keli kiti regionai pranešė apie dideles atakas.
Srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas sakė, kad Rusijos pajėgos smogė bepiločiais orlaiviais ir raketomis, šie apgadino gyvenamuosius pastatus ir sukėlė gaisrus.
Per smūgius žuvo vienas žmogus ir 13 buvo sužeista, vieno žmogaus būklė sunki, „Telegrame“ teigė S. Lysakas.
Ukraina visoje šalyje paskelbė oro pavojų, o pareigūnai pranešė apie kitus smūgius regione aplink sostinę Kyjivą.
„Priešas atakuoja koviniais dronais ir raketomis. Atakuojamos taikios regiono gyvenvietės“, – sakė Kyjivo srities karinės administracijos vadovas Mykola Kalašnykas.
Mykolajivo meras sakė, kad Rusija taip pat smogė šiam pietų Ukrainos miestui bepiločiais orlaiviais ir raketomis, tačiau „aukų nebuvo“.
Rusijos pareigūnai sakė, kad jų pajėgos atrėmė „masines“ ukrainiečių atakas Volgogrado ir Rostovo srityse, o netoliese esančioje Saratovo srityje buvo sužeistas vienas žmogus.
Rusijos pajėgos jau daug mėnesių veržiasi į rytų Ukrainą, bandydamos perimti Donecko ir Luhansko sričių kontrolę.