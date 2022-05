Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:27 | Susprogdino rusams reikalingą tiltą

Ukrainos ginkluotosios pajėgos susprogdino du Rusijos pajėgų naudojamus pontoninius tiltus netoli Belogorovkos Luhansko srityje. Tai padėjo sužlugdyti Rusijos pajėgų bandymus kirsti Doneco upę, praneša CNN.

Geoerdvinės žvalgybos kompanija „BlackSky“ paskelbė nuotrauką, kurioje matyti, kaip Rusijos pontoninis tiltas kerta upę gegužės 10 d., netrukus po to, kai Ukrainos artilerija apšaudė šią vietovę.

Viename perėjos gale iš vakarinio Doneco kranto kyla dūmai. Rytuose taip pat matomi dūmai ir artilerijos smūgių palikti krateriai.

Ukraine’s 17th Tank Brigade reportedly targeted a Russian pontoon bridge crossing with several destroyed tanks and BMPs. https://t.co/pKBtbiJAXi pic.twitter.com/QnWQ2a63Ad