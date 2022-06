Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:58 | JK: 90 proc. Luhansko – Rusijos rankose

Rusijos pajėgoms nepasiekus savo pirminių tikslų užgrobti Kyjivą ir nuversti Ukrainos centrinę valdžią, Rusija pakoregavo savo veikimo planą, sutelkdama dėmesį į Rytų Ukrainos regioną Donbasą.

„Rusija dabar pasiekia taktinę sėkmę Donbase. Rusijos pajėgos sukūrė ir išlaikė pagreitį ir, atrodo, šiuo metu atsilaiko prieš Ukrainos gynybą.

Rusija kontroliuoja daugiau nei 90 proc. Luhansko srities ir tikriausiai visiškai perims kontrolę per artimiausias dvi savaites. Kad pasiektų šią taktinę persvarą, Rusija paaukojo reikšmingą dalį savo resursų“, – rašoma naujausioje Jungtinės Karalystės Gynybos ministerijos žvalgybos ataskaitoje.

Tačiau, vertinant pagal pradinį Rusijos planą, „nė vienas iš strateginių tikslų nepasiektas“, priduriama pranešime.

