10:47 | Lenkija: aptikus nuotėkį, iš dalies uždarytas naftotiekis „Družba“

Rusiją ir Vokietiją jungiantis naftotiekis „Družba“ buvo iš dalies uždarytas aptikus nuotėkį Lenkijos teritorijoje, trečiadienį pranešė Lenkijos naftotiekių operatorė PERN.

„Šiuo metu incidento priežastis nėra žinoma. Siurbimas paveiktoje linijoje buvo nedelsiant sustabdytas. Dujotiekio 2-oji linija veikia normaliai“, – pranešė PERN ir pridūrė, kad nuotėkis buvo aptiktas vėlyvą antradienio vakarą.

10:33 | FSB skelbia apie tyrimo eigą

Trečiadienio rytą Rusijos federalinė saugumo tarnyba (FSB) skelbia daugiau informacijos apie savo tyrimą dėl šeštadienį įvykdyto Krymo tilto sprogdinimo. Rusai dėl sprogdinimo, kurį vadina „teroro aktu“ kaltina Ukrainos gynybos ministerijos žvalgybos direktoratą – konkrečiai, jo vadovą Kirilą Budanovą ir skyriaus darbuotojus. Ukrainiečiai viešai neprisiėmė atsakomybės už tilto sprogdinimą.

Taip pat FSB skelbia sulaikiusi aštuonis dėl sprogdinimo įtariamus asmenis: tarp jų – penki Rusijos Federacijos piliečiai, trys – iš Ukrainos ir Armėnijos.

FSB teigimu, bomba buvo paslėpta sunkvežimyje, kuris buvo registruotas Sakartvele. Rusijos specialiųjų tarnybų duomenimis, sprogmuo buvo užmaskuotas polietileno plėvelės rulonais ant 22 padėklų, kurių bendras svoris viršijo 22 tonas.

Sunkvežimis, kuriame, FSB teigimu, buvo paslėpta bomba:

09:57 | Rusija antradienį į Ukrainą paleido 29 raketas – ukrainiečių Generalinis štabas

Rusija per praėjusią parą į Ukrainą paleido 29 raketas, kurių 20 numušė oro gynybos daliniai, trečiadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė ukrainiečių Generalinis štabas.

„Per praėjusią parą okupantai paleido vieną balistinę ir 28 sparnuotąsias raketas, kurių 20 numušė ukrainiečių oro gynybos daliniai. Priešas sudavė 13 aviacijos smūgių ir surengė daugiau kaip 40 apšaudymų iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų... Daugiau kaip 40 gyvenamųjų vietovių nukentėjo objektai ir civiliai gyventojai“, – sakoma pranešime.

Generalinis štabas taip pat nurodė, kad Rusija panaudodama 14 iranietiškų dronų kamikadzių smogė itin svarbiems infrastruktūros objektams Odesos ir Mykolajivo srityse, bet 12 šių bepiločių skraidyklių buvo sunaikinta.

09:27 | Ministras: Ukraina gavo vokišką oro gynybos sistemą „Iris-T"

Ukraina iš Vokietijos gavo pirmąją oro gynybos sistemą „Iris-T“, vėlų antradienį pranešė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.

„IRIS-T iš (Vokietijos) jau yra čia. Atvyksta (amerikietiškos oro gynybos sistemos) NASAMS. Tai tik pradžia. Mums reikia daugiau“, – vėlai antradienį tviteryje rašė O. Reznikovas.

„Yra moralinis imperatyvas apsaugoti dangų virš (Ukrainos), kad būtų išgelbėti mūsų žmonės“, – pridūrė jis.

Vokietija pirmadienį pareiškė skubinanti Ukrainai seniai žadėtų oro gynybos sistemų, galinčių apsaugoti visą miestą, siuntimą, Rusijai raketomis smogus virtinei savo kaimynės miestų.

08:53 | Dviejuose miestuose aptiktos masinės kapavietės

Iš rusų okupacijos išvaduotame Donecko srities mieste Lymane ukrainiečiai aptiko 110 apkasų, kuriose palaidoti vietos gyventojai, įskaitant ir vaikai. Rastų kūnų skaičius kol kas nepatikslintas. Masinė kapavietė rasta vietinėse kapinėse, „Telegram“ pranešė Ukrainos Generalinė prokuratūra.

Pranešime rašoma, kad spalio 4–10 dienomis tyrimo grupė atliko iš Rusijos Federacijos ginkluotų dalinių išlaisvintų miestų – Sviatohirsko ir Lymano – patikrinimus, kurių metu buvo patikrintos ir vietos gyventojų laidojimo vietos.

„Sviatohirske teisėsaugos pareigūnai iškasė 34 žmonių kūnus, ant kai kurių iš jų buvo smurtinės mirties žymių. Taip pat automobilyje rasti dviejų piliečių kūnai, šiuo metu nustatinėjamos jų tapatybės. Taip pat kapuose rasta ir vaikų kūnų. Jauniausiajai – tik metukai. Ji palaidota šalia visos savo šeimos. Iš viso patikrinimo metu jau buvo iškasti 44 kūnai“, – teigiama pranešime.

08:21 | TVF: naftos eksportas padeda sulėtinti Rusijos ekonomikos smukimą

Dėl naftos eksporto ir gana stabilios vidaus paklausos recesija Rusijoje bus ne tokia gili, kaip buvo manyta anksčiau, rodo antradienį paskelbtos naujausios Tarptautinio valiutos fondo (TVF) prognozės.

Nors antrąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laikotarpiu pernai, Rusijos ekonomika, Fondo skaičiavimais, susitraukė 21,8 proc., dabar prognozuojama, kad per visus šiuos metus šalies bendrasis vidaus produktas (BVP) smuks tik 3,4 procento.

Dar birželį TVF Rusijai pranašavo 6 proc. metinį ekonomikos nuosmukį.

„Rusijos ekonomikos smukimas yra ne toks spartus kaip prognozuota anksčiau ir tai lemia naftos eksporto bei vidaus paklausos atsparumas, didesnė fiskalinės ir pinigų politikos parama bei atkurtas pasitikėjimas finansų sistema“, – rašoma TVF naujausioje Pasaulio ekonomikos apžvalgos ataskaitoje.

07:46 | Baltarusija į Rusiją pasiuntė 20 tankų

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad Baltarusijos karinis-pramoninis kompleksas jau dalyvauja taisant kare sugadintą rusišką techniką.

Be to, pirmoji dvidešimties tankų T-72 partija buvo išvežta iš saugyklos Baltarusijoje ir išsiųsta į Rusijos Belgorodo sritį, Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia savo kasdienėje suvestinėje „Facebook“.

07:09 | JAV Ukrainai perdavė dar 4 raketų paleidimo sistemas HIMARS

„Atkeliavo 4 papildomi HIMARS iš mūsų JAV partnerių! Dėkoju JAV prezidentui Joe Bidenui, gynybos sekretoriui Lloydui Ostinui III ir Amerikos žmonėms.

HIMARS: geras laikas ukrainiečiams ir blogas laikas okupantams. Puikios naujienos Ramšteino susitikimo išvakarėse, kur vyksiu rytoj. Bus daugiau“, – socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.

