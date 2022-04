Karas Ukrainoje. Rusija įvardijo „antrojo karo etapo“ tikslus Ukrainoje: vien Donbasu neapsiribos

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

13:02 | JT dokumentavo apie 50 civilių nužudymų Bučoje

Jungtinių Tautų misija, dirbanti Kyjivo priemiestyje Bučoje, kurį kelias savaites buvo užėmusios Rusijos pajėgos, dokumentavo apytikriai 50 civilių nužudymą, įskaitant grupines egzekucijas, penktadienį pranešė viena JT pareigūnė.

„Per misiją Bučoje balandžio 9-ąją JT žmogaus teisių pareigūnai dokumentavo ten įvykdytą maždaug 50 civilių nužudymą, be kita ko, grupinės egzekucijos būdu“, – sakė JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) atstovė Ravina Shamdasani.

12:38 | Peskovas patvirtino Rusijos planus integruoti Ukrainos pietus į prorusišką erdvę

Kremliaus atstovas patvirtino Rusijos Gynybos ministerijos teiginį apie Rusijos planus integruoti Ukrainos pietus į Rusijos erdvę ir sukurti sausumos perėją į Krymą iš Donbaso.

12:28 | Sudužęs lėktuvas buvo civilinis

Penktadienį ryte sudužo civilinis Ukrainos lėktuvas, praneša Zaporižios karinė administracija. Iš pradžių skelbta, kad lėktuvas buvo karinis, tačiau informacija patikslinta.

Pirminiais duomenimis, orlaivis kliudė elektros laidus, todėl užsidegė jo variklis. Įvykio vietoje dirba gelbėtojai.

Pasak Ukrainos parlamentaro Fiodoro Venislavskio, „aviakompanija, atlikusi techninį šio lėktuvo skrydį, neturi nieko bendra su karinėmis operacijomis“.

12:12 | Rusijos generolas: Maskva siekia visiškos Donbaso ir Pietų Ukrainos kontrolės

Rusijos kariuomenė sieks užsitikrinti visišką kontrolę Ukrainos rytinėse ir pietinėse srityse, rusų naujienų agentūros citavo vieną šalies generolą.

Šis komentaras nuskambėjo kitą dieną po Maskvos pareiškimo, kad Rusijos pajėgos jau „išvadavo“ Ukrainos pietrytinį Mariupolio uostamiestį, nors tebesitęsia kautynes su vienoje pramonės zonoje įsitvirtinusiomis apsuptomis ukrainiečių pajėgomis.

„Nuo specialiosios operacijos antrosios fazės pradžios... vienas iš uždavinių Rusijos kariuomenei – įgyti visišką kontrolę Donbase ir Pietų Ukrainoje“, – teigė generolas majoras Rustamas Minekajevas. Jis pridūrė, kad tokiu būdu bus sukurtas „sausumos koridorius“ su Krymo pusiasalio, kurį nuo 2014 metų yra aneksavusi Rusija.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vasario 24 dieną inicijavo įsiveržimą į kaimyninę šalį, tvirtindamas, kad ten vykdomas rusakalbių „genocidas“. Jis taip pat apkaltino provakarietišką valstybę glaudžiais ryšiais su NATO, kurią Maskva laiko grėsme nacionaliniam saugumui, ir savo pajėgoms kėlė uždavinį Ukrainą „demilitarizuoti“ ir „denacifikuoti“. Tačiau Kyjivas ir jo sąjungininkai Vakaruose šį įsiveržimą laiko neišprovokuotu ir nepagrįstu.

Karas Ukrainoje jau nusinešė tūkstančius gyvybių ir sukėlė Europoje didžiausią pabėgėlių krizę nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Daugiau kaip 12 mln. ukrainiečių buvo priversti palikti savo namus ir ieškoti prieglobsčio užsienyje ar kitose šalies vietose.

12:06 | Naujausia informacija apie sudužusį Ukrainos lėktuvą

Pasak Zaporožės regiono administracijos vado, šiuo metu žinoma apie vieną žuvusįjį ir du sužeistuosius po to, kai penktadienio rytą regione sudužo Ukrainos karinis lėktuvas.

12:02 | Rusai užkirto kelia evakuotis

Luhansko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Haidajus penktadienį sakė, kad Rusijos apšaudymas sutrikdė bandymą evakuoti civilius iš Rytų Ukrainos miestelio Rubižnės.

„Stengsimės automobiliu patekti į pietinę Rubižnės dalį, nes žmonės laukia, kol bus evakuoti“, – sakė A. Haidai.

„Ten taip pat atvešime maisto. Deja, dėl stiprios artilerijos ugnies evakuacinis autobusas nepateko į miestelį. Rusai neleidžia mums gelbėti civilių, blokuoja žmones miestuose, kurie nuolat apšaudomi“, – pridūrė jis.

Trečiadienį Haidajus CNN sakė, kad rusai kontroliuoja 80 proc. Luhansko teritorijos.

11:26 | Rusijos Gynybos ministerija įvardijo „antrojo etapo“ planus

Rusijos kariuomenė „planuoja įtvirtinti visišką Donbaso ir Pietų Ukrainos kontrolę, užtikrinti prieigą į Krymą“, TASS cituojami Centrinės karinės apygardos atstovai.

11:22 | Sudužo karinis Ukrainos lėktuvas

Penktadienį ryte sudužo Ukrainos karinis transporto lėktuvas, praneša Zaporižios karinė administracija.

Lėktuvas An-26 sudužo Vilniansko rajone, Zaporižios regione, pietų Ukrainoje.

Regiono karinės administracijos teigimu, lėktuvas sudužo atlikdamas „techninį skrydį“. Pranešama, kad yra aukų, bet jų skaičius nepatikslintas.

10:55 | Mariupolis prašo civilių evakuacijos

Mariupolio meras penktadienį paskelbė naują prašymą „visiškai evakuoti“ Rusijos pajėtų apsuptą pietinį uostamiestį.

„Mums reikia tik vieno – visiškos gyventojų evakuacijos. Mariupolyje liko apie 100 000 žmonių“, – per nacionalinę Ukrainos televiziją sakė meras Vadymas Boičenka.

Tačiau Ukrainos Vyriausybė skelbia, kad civilių gyventojų evakuacija penktadienį nevyks, nes padėtis kovos veiksmų zonų keliuose pernelyg pavojinga.

„Dėl maršrutų nesaugumo šiandien, balandžio 22 dieną, humanitarinių koridorių nebus“, – „Telegram“ parašė Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereščuk.

10:35 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 21 200 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 176 lėktuvus, 153 sraigtasparnius, 838 tankus, 2162 šarvuočius, 397 artilerijos pabūklus, 138 raketų sistemas, 8 laivus, 1523 mašinas, 76 kuro cisternas, 172 bepiločius orlaivius, 69 priešraketinės gynybos sistemas, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 27 specialiosios įrangos vienetus.

10:10 | Ukraina: Rusija nesustos gegužės 9-ąją

Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Oleksijus Danilovas pareiškė neabejojantis, kad Vladimiras Putinas neketina baigti karo gegužės 9-ąją, kaip skelbta anksčiau.

„Suprantame, kad Putinas nesiruošia sustoti. Nei gegužės 9, nei gegužės 10, nei gegužės 20 d. Putino uždavinys, kurį jis iškėlė savo kariuomenei, yra gana paprastas – mūsų valstybės sunaikinimas. Kitų užduočių jie neturi“, – sakė O. Danilovas, skelbia Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Kartu jis įvardijo pagrindines Ukrainos klaidas, kurios galėjo paskatinti karą.

„Pagrindinė klaida nuo 1991 m. yra ta, kad mūsų kaimynas buvo laikomas mūsų „draugas, brolis“, neva ir kažkoks mūsų partneris“, – kalbėjo O. Danilovas.

Jis pridūrė, kad nuo pat 1991 m. vyko didelis Ukrainos verslo, politikos, informacinės erdvės ir kitų gyvenimo procesų rusifikavimas.

„Ir jie tai padarė labai galingai, į tai investavo beprotiškus pinigus. Nupirko mūsų įmones, o paskui jas sunaikino“, – sakė NSGT vadovas.

„Įvyko visiškas mūsų šalies rusifikavimas. Ir jei dabar neatsikratysime to rusinimo visose savo gyvenimo srityse, po 10–30 metų turėsime tą patį karą su Rusija“, – reziumavo O. Danilovas.

09:50 | Išaugo sužeistų vaikų skaičius

Ukrainos parlamentas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad per karą Ukrainoje oficialiais duomenimis nukentėjo 594 vaikai. 208 iš jų žuvo, 386 buvo sužeisti.

09:26 | Žala Ukrainai perkopė 55,32 mlrd. eurų

Fizinė žala Ukrainos infrastruktūrai pasiekė 60 mlrd. JAV dolerių (55,32 mlrd. eurų) ir toliau didės, kol karas tęsis, sakė Pasaulio banko prezidentas Davidas Malpassas.

D. Malpassas Pasaulio banko konferencijoje dėl Ukrainos finansinės pagalbos poreikių sakė, kad išankstinis „siaurų“ žalos sąnaudų įvertinimas neapima augančių ekonominių karo išlaidų Ukrainai.

„Žinoma, karas vis dar tęsiasi, todėl tos išlaidos auga“, – sakė D. Malpassas.

Ketvirtadienį vaizdo įrašu kreipdamasis į Pasaulio banko ir TVF lyderius V. Zelenskis sakė, kad Ukrainai reikia 7 mlrd. JAV dolerių (6,45 mlrd. eurų) kiekvieną mėnesį, kad šalis išlaikytų savo ekonomiką.

08:44 | Iš Ukrainos masiškai per prievartą išgabenami gyventojai

Beveik trys ketvirtadaliai vyriausybės kontroliuojamų Donecko srities gyventojų buvo perkelti.

Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenka sakė, kad regiono gyventojų skaičius, anksčiau siekęs apie 1,6 mln., sumažėjo iki 430 000 nuo vasario 24 d., kai prasidėjo Rusijos invazija.

Kramatorske, didžiausiame regiono mieste po Mariupolio, iš 200 000 gyventojų liko tik 40 000, sakė P. Kyrylenko.

⚡️Nearly three quarters of government-controlled Donetsk Oblast population displaced.



Donetsk Oblast Governor Pavlo Kyrylenko said the region’s population, previously at around 1.6 million, has been reduced to 430,000 since the start of Russia’s full-scale invasion on Feb. 24.

