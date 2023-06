Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

13:46 | Rusija iškėlė sąlygą dėl savo branduolinių ginklų

Rusijos užsienio reikalų ministerija praneša, kad Baltarusijoje dislokuoti rusų branduoliniai ginklai ten liks neribotą laiką. Tiesa, ministerija tvirtina, kad ginklai gali būti patraukti, jei Jungtinės Valstijos atitrauks savo branduolines pajėgas iš Europos šalių ir panaikins atitinkamą infrastruktūrą. Tai praneša Rusijos televizijos kanalas RBK.

Nepriklausomų valstybių sandraugos šalių antrojo departamento direktorius Aleksejus Poliščiukas viena iš branduolinių ginklų grąžinimo į Rusijos Federaciją sąlygų įvardijo JAV ir NATO pasitraukimą iš kurso, kuriuo esą siekiama „pakenkti Rusijos ir Baltarusijos sąjungininkių saugumui ir suverenitetui“.

Tai – klasikinė Kremliaus propagandinė linija, kuria Rusija, kartodama, esą Vakarų šalys, ypač JAV ir visas NATO aljansas, kelia pavojų jos saugumui, siekia pateisinti branduolinių ginklų dislokavimą Baltarusijoje.

Pasak A. Poliščiuko, Rusijos sprendimas perduoti branduolinį ginklą Baltarusijai yra susijęs su karine Vakarų paramą Ukrainai.

12:53 | Per tris dienas – keturi numušti sraigtasparniai: rusams padaryta žalos už 64 mln. eurų

Rusijos karinės pajėgos per tris dienas neteko jau keturių sraigtasparnių Ka-52, sekmadienio vakarą pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Ketvirtasis per pastarąsias dienas numuštas sraigtasparnis buvo sunaikintas sekmadienį.

„Rusijos Federacijos biudžete pritrūks apie 16 milijonų JAV dolerių“, – savo pranešime „Facebook“ rašė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Ka-52 atakos sraigtasparniai geriau žinomi „Aligatoriaus“ pavadinimu. Skaičiuojama, kad viena tokia kovos mašina kainuoja apie 16 mln. eurų (dolerių). Tai reikštų, kad keturių sraigtasparnių sunaikinimas rusams atnešė žalos už 64 mln. eurų.

12:20 | Ukraina išlaisvino aštuonias gyvenvietes

Per dvi savaites trukusias puolimo operacijas Berdiansko ir Melitopolio kryptimis Ukrainos ginkluotosios pajėgos išlaisvino aštuonias gyvenvietes, praneša Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Maliar.

Ji vardija, kad per dvi savaites ukrainiečiai išvadavo Novodarivką, Levadną, Storoževę, Makarivką, Blagodatnę, Lobkovę, Neskučnę ir Piatichatkus. Bendras išlaisvintų teritorijų plotas siekia 113 kv. km.

Tiesa, JAV Karo studijų institutas (ISW) praneša, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos gali sustabdyto kontrpuolimą, tačiau tai nereiškia, kad jis baigėsi.

ISW analitikai mano, kad toks žingsnis galėtų būti žengtas norint peržiūrėti būsimų operacijų taktiką, o anksčiau Estijos žvalgybos vadovas Grosbergas pažymėjo, kad „per artimiausias 7 dienas puolimo nepamatysime“.

ISW pabrėžia, kad tokios veiklos pauzės yra dažnas reiškinys dideliuose puolimuose ir nekalba apie jų pabaigą.

11:49 | Automobilyje Kryme sprogo Kremliaus patikėtinis ir Putino partijos narys

Aneksuoto Krymo pusiasalio mieste Simferopolyje sprogo automobilis, kuriuo važiavo okupuotos Zaporižios srities „vicepremjero“ padėjėjas Vladimiras Jepifanovas. Apie tai skelbia rusų leidinys „Baza“.

11:15 | Per Tėvo dieną rusų išpuolis pražudė ukrainietį ir jo 4-metį sūnų

Sekmadienį Rusijos karinės pajėgos apšaudė Ukrainos Sumų sritį. Per išpuolį – Ukrainai minint Tėvo dieną – žuvo tėvas ir jo keturmetis sūnus.

Apie išpuolio aukas skelbia Sumų srities karinė administracija: „Šiandien per apšaudymą Belopilijos mieste žuvo civiliai – tėvas ir sūnus“.

Plačiau situaciją Ukrainos leidiniui „Suspilne“ pakomentavo miesto meras Jurijus Zarko.

„Tėvas ir sūnus tiesiog ėjo pro šalį. Sviedinys praskriejo per tris metus nuo jų. Jie tiesiog bėgo slėptis ir nenubėgo nė penkių metrų. Tėvas žuvo vietoje, o vaiko nebuvo spėta nuvežti į ligoninę, jis mirė tėvo rankose“, – pasakojo J. Zarko.

10:34 | AP: Rusija turėjo priemonių, motyvą ir galimybę sugriauti Kachovkos užtvanką

Rusija turėjo priemonių, motyvą ir galimybę sugriauti Kachovkos užtvanką Maskvos kontroliuojamame Rytų Ukrainos rajone, rodo iš dronų padarytos nuotraukos ir naujienų agentūros AP gauta informacija.

Agentūrai pateiktose nuotraukose, kaip atrodo, užfiksuotas sprogmenų prikrautas automobilis ant Kachovkos užtvankos, o du pareigūnai sakė, kad toje užtvankos vidaus patalpoje, kur, Ukrainos teigimu, buvo užtvanką sugriovusio sprogimo epicentras, būta rusų karių.

Du ukrainiečių kariuomenės vadai, tuo metu buvę tame rajone, bet skirtingose jo vietose, AP sakė, kad potvynio vanduo greit užliejo ir jų, ir rusų pozicijas, sunaikino įrangos. Dėl to ukrainiečiams teko iš naujo planuoti veiksmus.

Vienas vadų kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.

„Tai įprasta praktika – užminuoti [vietas] prieš atsitraukimą, – sakė kitas iš vadų, Ilja Zelinskis. – Jie... siekė sutrikdyti mūsų tiekimo grandines, apsunkinti mums persikėlimą per Dniprą.“

09:51 | Rusijoje prasideda naujas A. Navalno teismas

Rusijoje pirmadienį prasideda kalinamo Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno teismas dėl kaltinimų ekstremizmu, už kuriuos jam gali būti skirta dar iki 30 metų kalėjimo.

Naujas A. Navalno eismo procesas pradedamas Maskvai spartinant susidorojimą su opozicija, kurios dauguma svarbių figūrų jau yra už grotų ar pasitraukę į užsienį.

A. Navalnas, organizuodavęs didžiulius antikremliškus protestus, šiuo metu atlieka devynerių metų įkalinimo bausmę dėl kaltinimų grobstymu, kurią jo šalininkai vadina bausme už jo politinę veiklą.

09:20 | Britų žvalgyba: Rusija greičiausiai perkelia pajėgas iš Dnipro upės kranto

Per pastarąsias dešimt dienų Rusija greičiausiai pradėjo perkelti savo Dnipro pajėgų grupės (DGF) elementus iš rytinio Dnipro upės kranto, kad sustiprintų Zaporižios ir Bachmuto sektorius, pirmadienį skelbia britų žvalgyba.

Šioje operacijoje gali dalyvauti keli tūkstančiai karių iš 49-osios armijos, įskaitant jos 34-ąją atskirąją motorizuotąją brigadą, taip pat oro desanto pajėgų ir jūrų pėstininkų daliniai, teigiama socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime.

„DGF perdislokavimas greičiausiai atspindi Rusijos suvokimą, kad po Kachovkos užtvankos griūties ir dėl to kilusio potvynio Ukrainos puolimo per Dniprą tikimybė yra mažesnė“, – sakė žvalgyba.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/vwV6Pe2K1I



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/tlnuet4ZoW