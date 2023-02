Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

07:00 | Didžiulės rusų netektys Rytų Ukrainoje

Rusai, puldami Donecko srities miestelį Vuhledarą, galėjo prarasti visą elitinę 155-ąją karinio jūrų laivyno pėstininkų brigadą, praneša „Politico“.

„Daugelis priešo pajėgų, įskaitant vadovybės štabą, buvo sunaikintos netoli Vuhledaro ir Marijinkos Donecko srityje“, – leidiniui sakė Ukrainos gynybos pajėgų Tavriškio rajono Jungtinio spaudos centro vadovas Oleksijus Dmytraškivskis.

Be to, per praėjusią savaitę Rusijos karinės pajėgos prarado apie 130 vienetų įrangos, įskaitant 36 vienetus tankų. Rusijos pajėgos prie Vuhledaro taip pat per dieną prarasdavo po 150–300 jūrų pėstininkų, sakė O. Dmytraškivskis.

„155-oji brigada jau turėjo būti papildyta tris kartus. Pirmą kartą po Irpinės ir Bučos; antrą kartą pralaimėjo prie Donecko — vėl atsigavo. Ir dabar prie Vuhledaro jau sunaikinta beveik visa brigada“, – sakė O. Dmytraškivskis.

Rusijos karinė ir nacionalistų bendruomenė skaudžiai sutiko pralaimėjimą netoli Vuhledaro. Pralaimėjimas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pranešė apie „sėkmingą puolimą prie Vuhledaro“.

Svarbiausi savaitgalio įvykiai

► Rusijos pajėgos savaitgalį vėl apšaudė kelis Ukrainos miestus, o ukrainiečių pareigūnai teigė, kad Maskvai sunkiai sekasi pradėti numanomą plataus masto puolimą šalies rytuose.

► Kovose Ukrainoje aktyviai dalyvaujančios Rusijos karinės samdinių bendrovės „Wagner“ įkūrėjas prognozuoja, kad karas gali tęstis ne vienus metus.

► Suomijos prezidentas šeštadienį paskelbtame interviu sakė tikįs, kad Suomija ir Švedija bus priimtos į NATO iki liepos mėnesio, ir užsiminė, kad nori, jog Jungtinės Valstijos darytų spaudimą Turkijai, kol ši patvirtins jų narystės paraiškas.

► Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas šį mėnesį minės Rusijos invazijos į Ukrainą metines ir apsilankys NATO sąjungininkėje Lenkijoje, penktadienį pranešė Baltieji rūmai.