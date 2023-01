Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:23 | Rusijos pajėgos bijo netekti savo naikintuvų

Naujausioje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgų ataskaitoje skelbiama, kad Rusija „beveik neabejotinai“ kare Ukrainoje pasitelkė savo naujausius naikintuvus Su-57, tačiau juos naudoja tik Rusijos Federacijos teritorijoje, bijodama lėktuvų netekti.

Didžiosios Britanijos žvalgyba pažymi, kad Su-57 yra pažangiausias Rusijos penktos kartos viršgarsinis naikintuvas, kuriame naudojamos „slaptos technologijos ir moderni aviacijos technika“.

„Tačiau misijos Su-57 greičiausiai apsiribojo perskridimu virš Rusijos teritorijos ir didelio nuotolio „oras-žemė“ arba „oras-oras“ raketų paleidimu į Ukrainos teritoriją“, – rašo britų žvalgai.

Naujausiose palydovinėse nuotraukose užfiksuoti penki Su-57 oro bazėje Achtubinske, Rusijoje, kur yra 929-asis skrydžių bandymų centras. Pasak britų žvalgų, kadangi tai vienintelė žinoma Su-57 bazė, šie orlaiviai greičiausiai dalyvavo operacijose prieš Ukrainą.

„Tikėtina, kad Rusija sieks išvengti reputacinės žalos, sumažėjusių eksporto perspektyvų ir pavojaus jautrioms technologijoms, kurios gali atsirasti dėl bet kokio Su-57 praradimo virš Ukrainos teritorijos. Tai rodo, kad Rusija ir toliau vengia rizikos panaudoti savo oro pajėgas kare“, – rašoma britų žvalgų apžvalgoje.

Vieno tokio Su-57 naikintuvo kaina, skaičiuojama, perkopia 37 mln. eurų.

10:00 | Išpuolis Charkive

Pirmadienio rytą Rusijos pajėgos atakavo turgų Charkivo srityje. Per išpuolį buvo sužeisti septyni žmonės, tarp jų – 13-metė mergina.

Charkivo gubernatorius Olehas Synehubovas „Telegram“ skelbė: „Priešas vėl pradeda raketų atakas Charkivo srityje. Raketos smūgis (preliminariai iš oro gynybos sistemos S-300) užfiksuotas Kupjanskio rajono Ševčenkos kaime“.

09:45 | Podoliakas: turime pasiekti karo pabaigą

Ukrainos pajėgoms visiškai perėmus puolimo iniciatyvą Kryme, okupantai ims iš jo sprukti, Ukrainos televizijai pareiškė šalies prezidentūros kanclerio patarėjas Mychailo Podoliakas.

„Kai kalbame apie Rusiją, tai yra pulkas, puolantis didele mase. Jei esi vienas, gali pralaimėti. Bet mes nesame vieni. Ir pulkas labai greitai supranta, kad atėjo medžiotojas, kuris gali labai efektyviai praretinti jo gretas. Todėl jie labai veiksmingai spruks iš Krymo“, – sakė jis, rašo UNIAN.

M. Podoliako teigimu, Ukrainai priklausančio Krymo išvadavimas yra tik laiko klausimas. Taip pat jis pabrėžė, kad šiame kare būtina pasiekti pabaigą.

„Nereikia, kad mūsų vaikai, kurie šiandien sėdi slėptuvėse nuo bombų, po 3–5 metų dar kartą už tai sumokėtų. Kad jie mirtų už valstybės teisę egzistuoti. Todėl šiandien pasirašėme tokią „sutartį“ – arba šiandien pasiekiame pabaigą, o tada mūsų vaikai gyvena šaunioje šalyje, arba reikėtų ieškoti kitos vietos gyventi, nes tada Ukrainos nebus“, – toliau kalbėjo jis.

„Nes Rusija jau pasiruošusi bėgti. Tiesiog jie dar neišsiblaivė iš savo visiško girtumo. Kai išsiblaivys, jie apsižiūrės ir supras: arba bėgi, arba mirsi“, – pridūrė M. Podoliakas.

08:58 | Ukraina ir Rusija pirmą kartą šiais metais apsikeitė kaliniais

Ukraina ir Rusija sekmadienį pirmą kartą šiais metais apsikeitė kaliniais, į Ukrainą sugrįžo 50 jos kariškių, pranešė pareigūnai.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vakaro kreipimesi sakė, kad iš Rusijos nelaisvės namo sugrįžo 33 ukrainiečių karininkai ir 17 eilinių bei seržantų.

„Tarp jų yra Kyjivo, Donecko sričių, Mariupolio, šalies pietų gynėjų. Armijos, Nacionalinės gvardijos, krašto apsaugos, karinių jūrų pajėgų kovotojų, pasieniečių. Mūsų komanda dirba be jokių pertraukų, kad išvaduotų ukrainiečius ir ukrainietes. Šiandien jai noriu dar kartą padėkoti“, – sakė prezidentas.

Jis taip pat padėkojo kariams, imantiems į nelaisvę rusus, ir sakė: „Kiekvienas, kas mūsų žemėje ima į nelaisvę priešus, suteikia galimybę sugrąžinti laisvę kažkam iš ukrainiečių.“

Tuo metu Rusijoje pranešta, kad per sekmadienio apsikeitimą sugrįžo 50 nelaisvėje laikytų rusų.

08:19 | Rusijos melas neliko nepastebėtas: jau siunta ir patys rusai

Patys rusai kritikuoja Rusijos gynybos ministerijos pareiškimą, esą Rusijos pajėgos Rytų Ukrainos mieste Kramatorske ukrainiečiams surengė „atsakomąją operaciją“. Apie tai savo naujausioje ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW).

Rusijos gynybos ministerija sausio 8 dieną paskelbė, kad Rusijos kariai neva įvykdė „atsakomąją operaciją“ prieš Ukrainos pajėgas. Rusijos gynybos ministerija melagingai tvirtino, kad atsakomasis smūgis buvo nukreiptas į kelias laikinąsias Ukrainos karių dislokavimo vietas Kramatorske, dėl ko žuvo daugiau nei 600 Ukrainos karių.

Taip rusai esą atsikeršijo ukrainiečiams už šių gruodžio 31-ąją Makijivkoje, Rytų Ukrainoje, surengtą ataką, kurios metu, ukrainiečių teigimu, žuvo iki 400 mobilizuotų rusų karių. Patys rusai tvirtina, kad išpuolio metu neteko 89 karių.

Savo ruožtu Ukrainos ginkluotosios pajėgos, taip pat ir užsienio žurnalistai neigia rusus Kramatorske įvykdžius ataką prieš ukrainiečių karius.

Kaip rašo ISW, keletas Rusijos karinių tinklaraštininkų neigiamai sureagavo į Rusijos gynybos ministerijos pareiškimą, nurodydami, kad ministerija dažnai pateikia melagingus teiginius.

Tinklaraštininkai kritikuoja Rusijos karinę vadovybę už tai, kad ji išgalvojo istoriją, siekdama „atkeršyti“ už smūgį Makijivkoje, užuot privertusi Rusijos vadovybę atsakyti už nuostolius.

Institutas pažymi, kad Rusijos gynybos ministerijos reakcija į Makijivkos puolimą yra nusistovėjusio reagavimo į skundus ir patirtus nuostolius tąsa, dėl kurios Rusijos karinė vadovybė vėl sulaukė aršios kritikos už pradėtą karą.

07:49 | Rusų ginkluotė Baltarusijai – iš sandėlių

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas skelbia, kad Rusija Baltarusijai pristatė ilgus metus sandėliuose laikytą ginkluotę ir karinę techniką, kuriai dabar reikia taisymų ir priežiūros. Ši ginkluotė turėjo būti skirta ruošti karius.

07:00 | Ukraina atmeta Rusijos pareiškimą apie „atsakomąjį smūgį“ Kramatorske

Ukrainos ginkluotosios pajėgos atmetė Rusijos sekmadienio pareiškimą, kad ji sudavė šimtų aukų pareikalavusį „atsakomąjį smūgį“ Ukrainos rytuose esančiame Kramatorsko mieste, siekdama atkeršyti už Makijivkoje žuvusius rusų karius.

„Daugiau kaip 600 Ukrainos karių žuvo“ per raketų smūgį Kyjivo pajėgoms, dislokuotoms dviejuose pastatuose Kramatorske, buvo sakoma Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Per Naujųjų metų išpuolį Ukraina smogė pastatui okupuotame Ukrainos rytiniame Makijivkos mieste. Rusija pripažino, kad pastate, kuris buvo naudojamas kaip kareivinės, žuvo 89 jos kariai. Ukraina teigia, kad per šią ataką žuvo per 400 rusų karių.

Ukrainos ginkluotosios pajėgos atmetė Rusijos pareiškimą apie smūgį Kramatorske.

„Ši informacija yra taip pat teisinga, kaip duomenys, kad jie sunaikino visas mūsų [JAV tiekiamas raketų sistemas] HIMARS“, – žiniasklaidos priemonei „Suspilne“ sakė Ukrainos kariuomenės Rytų grupės atstovas Serhijus Čerevatas.

Minėtą pastatą Makijivkoje ukrainiečiai atakavo HIMARS raketomis.

Pasak S. Čerevato, Rusija negalėjo suduoti itin tikslių smūgių.

Rusijos pareiškime nenurodoma, kada tiksliai buvo smogta, tačiau teigė, kad Rusijos žvalgyba „per pastarąsias 24 valandas“ patvirtino Ukrainos ginkluotųjų pajėgų laikino dislokavimo Kramatorske taškus.

Svarbiausi savaitgalio įvykiai

► Bosnijos serbų separatistų lyderis sekmadienį apdovanojo Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną aukščiausiu garbės medaliu už „patriotinį rūpestį ir meilę“ serbų kontroliuojamai Bosnijos pusei.

► Maskva sekmadienį pranešė, kad jos kariuomenė surengė „atsakomąjį smūgį“ Ukrainos rytuose esančiame Kramatorsko mieste, siekdama atkeršyti už Makijivkoje žuvusius 89 rusų karius.

► Nors Rusijos lyderis Vladimiras Putinas vienašališkai nurodė savo pajėgoms per stačiatikių Kalėdas nutraukti išpuolius, jų metu du ukrainiečiai žuvo, o dar devyni buvo sužeisti, sekmadienį pranešė Kyjivas.

► Suomijos valdžia svarsto perduoti Ukrainai kovinių tankų „Leopard 2“ ir bus pasirengusi tai padaryti, jei sprendimas pradėti tokią praktiką bus priimtas Europos lygmeniu, interviu Suomijos televizijos kanalui „MTV Uutisille“ pareiškė nacionalinio gynybos komiteto vadovas Antti Hakkanenas, kurį cituoja „Deutsche Welle“.