Karas Ukrainoje. Rusija dislokuoja tankus „terminatorius“: okupantai rezga naują planą

Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

11:45 | Įvardijo pagrindį rusų taikinį

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerija pranešė, kad vienas iš pagrindinių Rusijos taikinių – Severodonecko miestas, esantis rytiniame Luhansko regione. Šioje teritorijoje okupantai dislokuoja tankus „terminatorius“.

„Terminatoriais“ vadinami BMP-T tipo tankai yra pagalbinė karinė technika, kuri buvo dislokuota Donbaso puolimo Severodonetsko srityje.

Rusija sukūrė „Terminator“ po to, kai pastebėjo, kad yra būtina speciali apsauga pagrindiniams mūšio tankams, kuriuos ji naudojo Afganistano ir Čečėnijos karų metu.

Ši karinė technika taip pat buvo naudojama ir tada, kai buvo puolamas Kyjivas vasarios pradžioje.

11:19 | Okupantai pražudė 3 civilius

Praėjusią naktį Rusijos kariai apšaudė Bilozerkos kaimą, esantį Chersono regione, pietų Ukrainoje, žuvo trys žmonės, pranešė „The Independent“.

Gyventojai teigė, kad išgirdo du smūgius, taip pat patvirtino, kad po smūgio buvo pažeisti dujų vamzdžiai.

Tiesa, kol kas nėra tiksliai žinoma, kiek iš viso buvo sužeista žmonių.

10:52 | Rusija paleido raketas į Zaporožės sritį

Rusijos kariai paleido raketas į Ukrainos Zaporožės sritį, Vilniansko rajono kaime, apie tai sekmadienį „Telegram“ tinkle pranešė regiono administracijos atstovai.

Teigiama, kad per ataką galėjo būti aukų, tačiau sužeistųjų skaičius dar tikslinamas.

10:34 | V. Zelenskis: tolimesnės sankcijos Rusijai turi būti įvestos greičiau

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, šeštadienį kalbėdamas su Italijos premjeru Mario Draghi, aptarė situaciją Ukrainoje.

Pokalbio metu V. Zelenskis išsakė pastebėjimą, kad naujos sankcijos Rusijai turėtų būti įvestos kur kas greičiau.

„Sutarėme, kad šeštasis sankcijų paketas Rusijai turėtų būti paspartintas. Esu dėkingas Italijai už jos paramą mūsų kelyje į Europos Sąjungą“, – teigė prezidentas.

10.01 | Per Ukrainą teką rusiškos dujos

Rusijos energetikos milžinė „Gazprom“ pranešė, kad dujos Europai ir toliau tiekiamos per Ukrainą. Teigiama, kad šeštadienį iš viso buvo perduota 45,9 mln. kubinių metrų dujų, sekmadienį – 44,7 mln. kubinių metrų. i

09:30 | Mariupolis atsidūrė ant infekcinių ligų protrūkio slenksčio

Mariupolio meras Vadimas Boičenka „Telegram“ teigė, kad vasarą kilusios liūtys gali užteršti geriamo vandens telkinius, todėl paragino Rusijos karines pajėgas leisti gyventojams saugiai palikti miestą, rašo „Sky News“.

„Be humanitarinės katastrofos, kuri kilo dėl Rusijos okupantų ir taip pat kolaborantų, miestas atsidūrė ant infekcinių ligų protrūkio slenksčio“, – kalbėjo jis.

Šie pareiškimai buvo išsakyti po to, kai Rusija kiek anksčiau šią savaitę pareiškė, kad rusų okupantai galutinai perėmė Mariupolio kontrolę.

08:53 | A. Duda atvyko į Ukrainą

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda šeštadienį atvyko į Ukrainą, nors apie vizitą iš anksto nebuvo pranešta, rašo portalas „Sky News“.

Lenkija jau nuo karo pradžios remia Ukrainą ir palaiko ne tik diplomatiniais klausimais dėl įstojimo į Europos Sąjungą, bet ir perduodant reikalingą karinę techniką, sprendžiant verslo klausimus dėl grūdų eksporto į užsienio rinką.

08:27 | Baltijos šalys sustabdė rusiškos elektros importą

Elektros energijos biržos operatorei „Nord Pool“ nustojus prekiauti rusiška elektra iš vienintelio jos importuotojo Baltijos šalyse „Inter RAO“, Lietuvoje sekmadienį sustabdytas šios elektros energijos importas.

Tai reiškia, kad Lietuvos elektros poreikis bus užtikrinamas vietine generacija bei importu per turimas jungtis su Švedija, Lenkija ir Latvija.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ duomenimis, importas iš minėtų šalių pernai sudarė viso 83 proc. viso šalies elektros importo, o rusiškos elektros įsigijimas šalyje pastaraisiais metais mažėjo.

Nuo 2020 metų lapkričio pradžios taip pat yra sustabdyti komerciniai srautai su Baltarusija per Lietuvos turimas jungtis.

Rusijai pradėjus karą Ukrainoje, Lietuvos įmonės taip pat jau yra atsisakiusios rusiškos naftos ir gamtinių dujų importo.

07:55 | Rusijos susisiekimo ministras: Vakarų sankcijos sukėlė logistinių problemų

Rusijos susisiekimo ministras Vitalijus Saveljevas gegužės 21 dieną žurnalistams teigė, kad Vakarų sankcijos privertė „ieškoti naujų logistikos koridorių“, pranešė Rusijos žiniasklaida „Meduza“.

07:20 | Rusija Belgorodo srityje dislokuoja raketų paleidimo įrenginius „Iskander“.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas pranešė, kad Rusija dislokavo trumpojo nuotolio balistinių raketų sistemų paleidimo įrenginius „Iskander-M“ Belgorodo srityje, už maždaug 32 kilomterų 20 nuo Ukrainos sienos.

⚡️General Staff: Russia deploys Iskander missile launchers to Belgorod Oblast.



The General Staff of Ukraine's Armed Forces said Russia deployed Iskander-M short-range ballistic missile system launchers to Russia’s Belgorod Oblast, less than 20 miles from the Ukrainian border. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 22, 2022

06:57 | Taikos derybos galėtų būti atnaujintos

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis, kalbėdamas su žurnalistais, teigė, kad derybos su Rusijos galėtų būti atnaujintos, rašo „The Guardian“.

„Kokiu būdu [vyks derybos], aš nežinau. Tačiau kare ir toliau bus liejamas kraujas, vyks susirėmimai, tačiau kovos gali būti nutrauktos tik diplomatiniu keliu“, – sakė V. Zelenskis.

Pasak Rusijos naujienų agentūrų, paskutinės diskusijos tarp abiejų Rusijos ir Ukrainos įvyko balandžio 22 d.

06:44 | Zelenskis: padėtis Donbase „labai sudėtinga“

V. Zelenskis pranešė, kad Rusijos kariuomenė ir toliau stengiasi veržtis į Slovjanską bei Severodonetską, tačiau Ukrainos pajėgos stabdo okupantų puolimą.

06:36 | Okupantai sunaikino beveik 2 tūkst. švietimo įstaigų

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad rusų okupantai nuo invazijos pradžios sunaikino 1873 švietimo įstaigas.

„Tai didžiulis nuostolių mastas“, – kalbėjo prezidentas

06:23 | Rusija ruošiasi sustiprinti pajėgas Charkivo srityje

JAV įsikūręs Karo studijų institutas skelbia, kad Rusijos kariuomenė greičiausiai bandys užkirsti kelią tolesniam Ukrainos pajėgų veržimuisi prie sienos su Rusija Charkivo srityje, be to, ir aktyviai bandys apsupti ir užimti Severodonetską.

The ISW in its latest update said Russian troops will likely attempt to prevent further Ukrainian advances toward the border with Russia in Kharkiv Oblast and continue to intensify efforts to encircle and capture Sievierodonetsk. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 22, 2022

06:18 | Ukrainoje apsilankė Portugalijos premjeras

Ukrainoje, Irpinės mieste, kurį smarkiai suniokojo Rusijos okupantai, apsilankė Portugalijos ministras pirmininkas Antonio Costa.

Kiek vėliau Portugalija pranešė, kad karo nuniokotai Ukrainai skirs 250 mln. eurų vertės pagalbą.

06:05 | Rusija paskelbė „juodąjį sąrašą“

Rusijos užsienio reikalų ministerija uždraudė JAV prezidentui Joe Bidenui, jo sūnui ir „Meta“ įkūrėjui Markui Zuckerbergui atvykti į Rusiją, skelbia „Nexta“.

Išleistame „juodajame sąraše“ iš viso Rusija įtraukė 963 žmones, susijusius su JAV politika ir verslu.

The Russian Foreign Ministry banned U.S. President Joe Biden, his son Hunter, and Meta founder Mark Zuckerberg from entering #Russia.



The full "black list" contains 963 people associated with U.S. politics and business. pic.twitter.com/fLAV5or7b1 — NEXTA (@nexta_tv) May 21, 2022

