17:12 | Rusija skelbia apie pažangą Ukrainos Bachmuto šiaurėje ir pietuose

Rusija šeštadienį paskelbė apie pasiektą pažangą įnirtingų kovų epicentru tapusio Rytų Ukrainos Bachmuto miesto šiaurėje ir pietuose. Užimti Bachmutą Maskva stengiasi nuo pernai vasaros ir mūšis dėl šio miesto yra ilgiausias ir kruviniausias nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios, o Bachmutas įgijo didžiulę simbolinę reikšmę, nors analitikai teigia, kad jis neturi didelės strateginės vertės.

Kyjivas sako, kad mūšis už šį pramoninį miestą yra labai svarbus siekiant sulaikyti Rusijos pajėgas palei visą rytinį frontą. „Wagner“ šturmo būriai sėkmingai pasistūmėjo į priekį ir užėmė du rajonus miesto šiauriniame bei pietiniame pakraščiuose“, – per spaudos konferenciją šeštadienį pranešė Rusijos gynybos ministerija.

Rusijos samdinių grupė „Wagner“, kuriai vadovauja su Kremliumi siejamas verslininkas Jevgenijus Prigožinas, teigia vadovaujanti Rusijos puolimui prieš Bachmutą. Pasak ministerijos, Ukrainos pajėgos, „traukdamosi, sąmoningai naikina miesto infrastruktūrą ir gyvenamuosius pastatus, siekdamos sulėtinti“ Maskvos pajėgų pažangą.

Naujienų agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti, kokia yra padėtis vietoje. Manoma, kad ir Rusija, ir Ukraina kovose dėl Bachmuto patyrė didžiulių nuostolių. Penktadienį Rusija sakė siekianti užimti vakarinius miesto, kuriame kadaise gyveno 70 tūkst. žmonių, rajonus.

O ketvirtadienį Maskva skelbė, kad jos kariai blokuoja ukrainiečių pajėgų patekimą ar išvažiavimą iš Bachmuto, tačiau Kyjivas tai paneigė ir pareiškė, kad Ukrainos pajėgos gali „pristatyti atsargas, amuniciją ir vaistus“ ir išvesti sužeistus karius iš miesto.

16:00 | Rusijoje – nauji sprogimai

Šeštadienį socialiniuose tinkluose pradėjo plisti vaizdo įrašai apie kilusį gaisrą Rusijoje, Kazanėje, pietiniame priemiestyje.

„Ukrainska Pravda“, remdamasi portalo „InKazan“ ir socialiniame tinkle „Telegram“ paviešinta vietos gyventojų informacija, rašo, kad didelis sprogimas nugriaudėjo tankų poligono teritorijoje.

Kai kurie asmenys tikino prieš sprogimą girdėję garsius užėsius miesto teritorijoje. Pastebima, kad įprastai tokį garsą skleidžia bepiločiai orlaiviai.

Tuo metu Rusijos Federacijos nepaprastųjų situacijų ministerijos atstovai tikino, kad neva jokių pranešimų apie gaisrą ar sprogimus minėtoje teritorijoje nebuvo sulaukta.

Tačiau išplitę vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose liudija, kad minėtoje miesto dalyje iš tiesų kilo gaisras, mat vaizdinėje medžiagoje užfiksuoti į dangų kylantys dūmai.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pastaruoju metu Rusijos teritorijoje vis dažniau kyla gaisrai kariniuose objektuose ar tam tikrose gamyklose.

15:37 | Okupantai Chersono srityje pražudė du žmones

Rusijos kariuomenės šeštadienį surengtas apšaudymas Chersono srityje pražudė dvi moteris, rašo „The Guardian“.

Pastebima, kad šią žinią pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

15:09 | V. Orbanas išreiškė palaikymą E. Macronui dėl komentarų apie Kiniją

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas penktadienį išreiškė palaikymą Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui dėl jo prieštaringai vertinamo perspėjimo, kad Europa gali tapti Jungtinių Valstijų vasale.

Savaitgalį duodamas interviu E. Macronas sukėlė nerimą abiejose Atlanto pusėse sakydamas, kad Europa neturėtų būti Vašingtono ar Pekino sekėja arba įsitraukti į bet kokią eskalaciją dėl Taivano.

Prancūzijos prezidentas, kuris ką tik grįžo iš Kinijos, trečiadienį laikėsi savo komentarų, teigdamas, kad būti JAV sąjungininku nereiškia būti vasalu.

„Prancūzijos prezidentas ieško potencialių partnerių, o ne priešų, o tai panašu į Vengrijos poziciją: turime pradėti nuo savo interesų, o ne kitų“, – sakė V. Orbanas savo savaitiniame kreipimesi per radiją.

„Būtina apgalvoti, ar amerikiečių užsienio politikos interesai sutampa su Europos interesais“, – pridūrė V. Orbanas.

Praėjusį mėnesį šie du politikai susitiko Paryžiuje, kur Prancūzijos prezidentas pabrėžė, kad dėl karo Ukrainoje reikalinga Europos vienybė.

„Prezidentas E. Macronas yra garbingas, bet jis neįsivaizduoja Europos ateities taip, kaip Vengrija“, – teigė V. Orbanas, pabrėždamas savo tikėjimą „krikščioniškuoju renesansu“.

Šią savaitę Vašingtonas įvedė sankcijas Rusijos kontroliuojamam bankui Budapešte ir trims jo pareigūnams – dviem rusams ir vienam vengrui.

Vengrijos vyriausybė ketvirtadienį pranešė, kad traukiasi iš Rusijos kontroliuojamo Tarptautinio investicijų banko (IIB).

Penktadienį V. Orbanas pareiškė, kad dėl sankcijų banko veikla tapo neįmanoma, todėl „tolesnis Vengrijos dalyvavimas... yra beprasmis“.

Jis taip pat pavadino JAV vyriausybę „didžiausia karo Ukrainoje rėmėja“ ir pakartojo, kad Vengrija remia taiką ir taikos derybas.

„Vengrų ir amerikiečių draugystė turi ištverti šį nuomonių skirtumą... Mes palaikome gerus santykius su amerikiečiais, JAV yra mūsų draugės ir svarbios sąjungininkės“, – sakė V. Orbanas, atvirai palaikantis buvusį amerikiečių prezidentą Donaldą Trumpą.

JAV ambasadorius Budapešte Davidas Pressmanas trečiadienį išreiškė „susirūpinimą dėl nuolatinio Vengrijos lyderių noro plėsti ir gilinti ryšius“ su Rusija, nepaisant karo.

V. Orbanas, kuris prieš karą palaikė glaudžius ryšius su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, sulaukė aršios ES ir NATO sąjungininkių kritikos dėl savo neutralios pozicijos invazijos atžvilgiu.

14:14 | G-7 skirs 5 mlrd. JAV dolerių Ukrainai

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis teigia, kad didžiosios G-7 valstybės Ukrainai skirs 5 mlrd. JAV dolerių vertės pagalbą.

„The Guardian“, remdamasi ministro pastebėjimai, teigė, kad Ispanija, Airija, Japonija, Lietuva, Latvija, Islandija ir Olandija taip pat suteiks papildomą paramą Ukrainai.

13:26 | Ukrainos atstovė: Rusija ruošiasi suduoti naują smūgį

UNIAN skelbia, kad Rusija gali paleisti naują raketų virtinę Velykų metu, todėl gyventojams patariama neignoruoti oro pavojaus perspėjimų.

Šią žinią patvirtino Ukrainos karinės operatyvinės vadovybės „Pietūs“ atstovė Natalija Humeniuk.

Pasak jos, rusų okupantai šalies gynėjams bando daryti psichologinį spaudimą, taip pat suintensyvino apšaudymą, o situacija gali paaštrėti būtent tuo metu, kai stačiatikiai švęs Velykas.

„Situacija [Juodojoje jūroje] gali pasikeisti labai greitai. Gali prireikti vos kelių valandų tam, kad [rusų okupantai] padidintų laivų, galinčių nešti raketas, skaičių. Todėl būtina stebėti situaciją nuolat“, – sakė ji.

N. Humeniuk taip pat atkreipė dėmesį, kad dislokuojamų laivų skaičius Juodojoje jūroje padidėjo, palyginti su ankstesne diena.

Teigiama, kad dabar iš viso jūroje yra 10 karinių laivų, įskaitant du, kurie gali nešti sparnuotąsias raketas „Kalibr“. Atkreipiamas dėmesys, kad bendra salvė siekia iki 8 raketų.

12:56 | Į Ukrainos karių mokymo operaciją išvyko nauja Lietuvos instruktorių grupė

Šeštadienį iš Zoknių aerodromo dalyvauti Ukrainos karių mokymo operacijoje „Interflex“ išvyko antroji, iš aštuonių šiais metais planuojamų rotacijų.

12-os Lietuvos kariuomenės instruktorių grupė sudaryta iš Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokyklos ir Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro karių, šeštadienį pranešė Lietuvos kariuomenė.

Lietuvos kariuomenės instruktoriai operacijoje dalyvauja nuo 2022 metų rudens, kursas vyksta Jungtinės Karalystės (JK) ginkluotųjų pajėgų mokymo infrastruktūroje.

Kariai prieš misiją penkias savaites ruošėsi Lietuvoje.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenės daliniuose Ukrainos kariai rengiami Šiaurės šalių – Lietuvos sprogmenų neutralizavimo mokymuose ir Lietuvos kariuomenės mokykloje vykstančiame Skyriaus vado kurse.

12:25 | Brazilijos prezidentas: JAV turėtų nustoti skatinti karą Ukrainoje

Brazilijos prezidentas Luizas Inacio Lula da Silva šeštadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos turėtų liautis „skatinusios karą“ Ukrainoje ir „pradėti kalbėti apie taiką“.

„Jungtinės Valstijos turi nustoti skatinti karą ir pradėti kalbėti apie taiką, Europos Sąjunga turi pradėti kalbėti apie taiką“, – sakė L. I. Lula da Silva žurnalistams Pekine baigiantis vizitui, kurio metu jis susitiko su prezidentu Xi Jinpingu.

Taip tarptautinė bendruomenė galės įtikinti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną ir Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį, kad „taika yra viso pasaulio interesas“, sakė jis prieš išvykdamas į Jungtinius Arabų Emyratus.

L. I. Lulos da Silvos vizito į Kiniją, pagrindinę Brazilijos prekybos partnerę, metu daugiausia dėmesio skirta ryšiams stiprinti ir žinutei, kad „Brazilija grįžo“ kaip pagrindinė pasaulinės arenos veikėja, skleisti.

Jis stengiasi subtiliai balansuoti, nes taip pat siekia užmegzti glaudesnius ryšius ir su Vašingtonu. Jo vizitas, kurio metu Šanchajuje buvo aptarta ekonominė darbotvarkė, o Pekine – labiau politinė, vyksta po vasarį įvykusio susitikimo su JAV Prezidentu Joe Bidenu.

Priešingai nei Vakarų valstybės, nei Kinija, nei Brazilija neįvedė sankcijų Rusijai po Maskvos invazijos į Ukrainą ir abi norėtų tapti tarpininkėmis, siekiant taikos.

Prieš kelionę L. I. Lula da Silva pasiūlė sukurti šalių grupę, kuri tarpininkautų sprendžiant karą, ir sakė, kad tai aptars Pekine.

Paklaustas apie šios iniciatyvos pažangą po pokalbio su Xi Jinpingu, L. I. Lula da Silva nepateikė išsamios informacijos.

„Svarbu turėti kantrybės“ kalbėtis su V. Putinu ir V. Zelenskiu, sakė jis.

„Tačiau visų pirma būtina įtikinti šalis, kurios tiekia ginklus ir skatina karą, jį nutraukti“, – pridūrė Brazilijos prezidentas.

11:39 | Mariupolyje nugriaudėjo galingi sprogimai

Rusijos okupuotame Ukrainos mieste Mariupolyje, esančiame Donecko regione, šeštadienio rytą nugriaudėjo galingi sprogimai.

„Ką tik [nugriaudėjo] du galingi sprogimai Mariupolyje“, – socialiniame tinkle pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka.

Kol kas daugiau detalių nepateikiama.

10:32 | „Wagner“ vadovas: didelė tikimybė, kad Ukrainos kontrpuolimas bus sėkmingas

Karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas mano, kad Ukrainos kontrpuolimas bus sėkmingas, todėl jis jau dabar rengiasi pasinaudoti tokia situacija, skelbia JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai.

Analitikai pažymi, kad dieną prieš J. Prigožinas paviešino įrašą, kuriame perspėjo, kad yra didelė tikimybė, jog Ukrainos kariuomenė įvykdys sėkmingą kontrpuolimą.

Be to, jis taip pat svarsto, kad Rusijos pralaimėjimas kare prieš Ukrainą netgi būtų naudingas, nes tai esą padėtų atgimti Rusijos patriotizmui. Nepaisant nesėkmių karo fronte, J. Prigožinas paragino tęsti pradėtą karą, nes jam būtų priimtinas ir laimėjimas ir pralaimėjimas.

„Prigožinas kuria tokias aplinkybes, kurias Rusijos karinės nesėkmės atveju panaudotų [savo naudai], jei planuojamas Ukrainos kontrpuolimas pasisektų“, – teigė ISW analitikai.

09:15 | ISW: Ukraina ruošiasi kontrpuolimui

Ukrainos kariuomenė suduoda smūgius Rusijos kariniams taikiniams, ruošiasi kontrpuolimui, skelbia JAV Karo studijų instituto analitikai.

„Rusijos šaltiniai teigia, kad Ukrainos pajėgos Luhansko srityje tęsia atakas užnugaryje.

<...> Rusų šaltiniai sakė, kad balandžio 14 dieną Ukrainos pajėgos tęsė žvalgybinę veiklą Kupjansko–Svatovo fronto linijoje“, – sakoma paviešintoje ataskaitoje.

08:48 | Rusai pražudė mažametį vaiką

Rusijos raketoms penktadienį pataikius į gyvenamąjį namą Rytų Ukrainos Slovjansko mieste, žuvo aštuoni žmonės, įskaitant mažametį, kuris buvo ištrauktas iš griuvėsių, bet mirė greitosios pagalbos automobilyje pakeliui į ligoninę, pranešė policija.

„21 žmogus buvo sužeistas, o aštuoni žmonės žuvo“, – Ukrainos televizijai sakė Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenko.

Slovjanskas yra Kyjivo kontroliuojamoje Donecko srities dalyje ir yra netoli Rusijos kontroliuojamos teritorijos.

The number of deaths as a result of the attack of the invaders on residential buildings in Slovyansk increased to nine, 21 people were injured.



Five more people remain under the rubble of the multi-storey building. pic.twitter.com/6a7ecaVoof