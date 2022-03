Karas Ukrainoje. Rusija bombarduoja šalį, netoli Kyjivo dega 2 naftos saugyklos

Ukraina penktadienį paskelbė, kad Rusija iš Ukrainos teritorijos atakavo Baltarusiją. Kaip sako Ukrainos tarnybos, tai yra provokacija, kuria bandoma sukurti pretekstą Baltarusijai pulti Ukrainą. Ukrainos turimi duomenys rodo, kad Baltarusija į karą įsitraukti gali bet kuriuo metu.

10:10 | Melitopolyje – protestuojantys gyventojai

Šeštadienį Melitopolyje, prie miesto administracinio pastato, susirinko gausus būrys žmonių. Tikinama, kad protestuojama dėl okupantų pagrobto mero Ivano Fiodorovo. Reikalaujama jį paleisti.

„Nexta“ praneša, kad mieste yra problemų su internetu. Okupantai bando neleisti gyventojams komunikuoti.

09:34 | Rusijos pajėgos – per 25 kilometrus nuo Kyjivo

Didžioji dalis Rusijos sausumos pajėgų šiuo metu yra maždaug už 25 kilometrų nuo Ukrainos sostinės Kyjivo centro, šeštadienį paskelbė JK gynybos ministerija naujausiame žvalgybos pranešime.

„Kovos į šiaurės vakarus nuo Kijevo tęsiasi su didžiuliu Rusijos sausumos pajėgų kiekiu, šiuo metu maždaug už 25 kilometrų nuo miesto centro“, – nurodė ministerija.

„Didelės Rusijos kolonos, esančios į šiaurę nuo Kijevo, išsisklaidė. Tikėtina, kad taip bus bandoma apsupti miestą. Tai taip pat gali būti Rusijos bandymas sumažinti savo pažeidžiamumą Ukrainos atsakomiesiems išpuoliams, kurie pareikalavo daug nuostolių“, – nurodė ministerija.

09:26 | Pranešama apie smūgius į 2 naftos saugyklas netoli Kyjivo

Skirtingi šaltiniai praneša, kad šeštadienio rytą per antskrydžius smogta į 2 naftos saugyklas netoli Kyjivo.

Vietos žiniasklaida Ukrainoje praneša, kad po Rusijos atakų dega dvi naftos saugyklos netoli Kijevo. Viena saugykla – Vasilkovo mieste, esančiame už 36 kilometrų į pietus nuo sostinės, o kitas – Kryachky kaime, rašo „Kyiv Independent“.

Vasilkive taip pat yra didelė oro bazė ir jis tapo pagrindiniu Rusijos taikiniu.

09:01 | Netoli Kijevo užsiliepsnojo šaldytų produktų sandėlis

Ukrainos tarnybos praneša, šeštadienį Kijevo regione dėl apšaudymo užsidegė šaldytų maisto produktų sandėlis.

Apšaudymas įvyko šeštadienio naktį, apie 3.40 val. vietos laiku.

As a result of shelling by #Russian troops, a frozen food storage warehouse caught fire in the #Brovary district. According to preliminary data, there were no casualties - State Emergencies Service. pic.twitter.com/TzG2mrzuhP