Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

11:06 | Perkėlė 11 karinių sraigtasparnių

Baltarusių stebėjimo grupė „Belaruski Hajun“ praneša apie suaktyvėjusį oro aktyvumą Baltarusijoje, kur užfiksuota, kad Rusijos karinės pajėgos permetė 11 karinių sraigtasparnių arčiau sienos su Ukraina.

Kaip praneša stebėtojai, nuo pat ketvirtadienio ryto Baltarusijoje buvo stebimas aktyvumo padidėjimas ore, pirmiausia tai buvo susiję su Baltarusijos Respublikos oro pajėgų ir Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų sraigtasparniais, pakilusiais iš Mačuliščių aerodromo.

Sraigtasparniai buvo perkelti į Bresto regioną – į aerodromus Baranovičiuose, Osovcuose ir Luninece.

Iš viso permesta 11 sraigtasparnių, tarp jų – Mi-8 ir Mi-24 modelių sraigtasparniai.

10:50 | Smūgis Kramatorskui

Penktadienio rytą Rusijos pajėgos smogė Rytų Ukrainos miestui Kramatorskui. Viena iš paleistų raketų nusileido tiesiai prie vaikų darželio.

Apie išpuolį „Facebook“ paskelbė Kramatorsko meras Oleksandras Hončarenka: „Raketų ataka Kramatorske. Vėl [smogta] civilinei infrastruktūrai. Aiškinamės pasekmes“.

10:11 | Ukraina dėkoja JAV už 2,5 mlrd. dolerių vertės gynybos paketą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį padėkojo Vašingtonui už didžiulį naują ginklų ir šaudmenų paketą Kyjivui, sąjungininkėms Vakaruose rengiantis aptarti tolesnę karinę pagalbą Rusijos užpultai šaliai.

Socialiniame tinkle „Twitter“ V. Zelenskis angliškai padėkojo JAV prezidentui Joe Bidenui už „dar vieną galingą paramos gynybai paketą, vertą 2,5 mlrd. dolerių“ (2,3 mlrd. eurų).

Ukrainiečių lyderis gyrė tai, kad į paketą, apie kurį paskelbta ketvirtadienį, buvo įtraukta šarvuotųjų transporterių „Stryker“, pėstininkų kovos mašinų „Bradley“, oro gynybos sistemų „Avenger“, ir sakė, kad tai „svarbi pagalba mūsų kovai su agresore“.

Vėliau penktadienį JAV valdomoje Ramšteino karinėje bazėje Vokietijoje 50 šalių atstovai turi aptarti tolesnę karinę paramą Ukrainai.

09:16 | Puolimo būtų galima tikėtis metų pabaigoje

Naujausioje savo ataskaitoje JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai įžvelgia galimybę, kad Rusijos ataka iš Baltarusijos teritorijos būtų įmanoma šių metų pabaigoje.

Analitikai atkreipia dėmesį, kad aukštesnieji Kremliaus pareigūnai ir toliau rengia aukšto lygio susitikimus su Baltarusijos vadovybe. Tai, jų teigimu, gali sudaryti sąlygas Rusijos puolimui prieš Ukrainą iš Baltarusijos, nors nebūtinai artimiausiomis savaitėmis.

Instituto ekspertų teigimu, „pavojingiausias naujos Rusijos atakos scenarijus“ iš Baltarusijos teritorijos 2023 metų pradžioje atrodo mažiau tikėtinas, atsižvelgiant į dabartinę Rusijos karinę veiklą Baltarusijoje. Todėl labiau tikėtinas atrodo puolimas metų pabaigoje.

Tuo pat metu Rusijos nacionalistų kariniai tinklaraštininkai ir toliau kritikuoja idėją, kad Rusijos kariai iš Baltarusijos atakuotų Ukrainą.

Ekspertai pastebi, kad autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka ir toliau bando balansuoti prieš Kremlių, pristatydamas Baltarusiją kaip suverenią valstybę.

08:23 | Ant Rusijos gynybos ministerijos stogo užfiksuota karinė įranga

Nuo ketvirtadienio vakaro Rusijos žiniasklaida skelbia nuotraukas ir įrašus, kuriuose užfiksuotos, panašu, priešlėktuvinių raketų sistemos „Pancir-S1“, sumontuotos ant kelių Maskvos pastatų stogų. Vienas iš pastatų – Rusijos gynybos ministerija.

Apie pastebėtą įrangą taip pat pranešė „Meduza“, „Novaja Gazeta“ bei BBC Rusijoje.

Atvirųjų šaltinių žvalgybos (OSINT) analitikas Michaelas Horowitzas paskelbė nuotrauką, kurioje užfiksuotas Rusijos gynybos ministerijos pastatas, ant kurio, panašu, sumontuota minėta gynybos sistema.

