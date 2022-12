Rusijos pajėgos, po kelių savaičių pertraukos, atakavo Ukrainos teritoriją Irano gamybos dronais. Dnepropetrovske buvo numušti visi 8 bepiločiai, viso ukrainiečiai per naktį skelbia numušę 13 dronų. Be to, buvo apšaudytos Zaporižios ir Dnepropetrovsko sričių gyvenvietės. Aukų pavyko išvengti.