Karas Ukrainoje. Rusija apšaudė Charkivą ir Slovjanską, o ukrainiečiai skaičiuoja rusų kariuomenės nuostolius

Kol Lietuva mini valstybinę šventę, Liepos 6-ąją, Ukrainoje tęsiasi kruvini mūšiai su Rusija. Trečiadienis yra 133-oji karo Ukrainoje diena. Svarbiausi šios dienos įvykiai:

07:15 | Ukrainoje žuvo savanoris karių vadas iš Baltarusijos

NEXTA skelbia, kad Ukrainoje žuvo Baltarusijos bataliono „Volat“ vadas Kastusis Kalinouskis.

Dar keli bataliono kovotojai buvo paimti į nelaisvę. Birželio 26 dieną šie kariai kovėsi prie Lysyčansko.

Nuo karo Ukrainoje pradžios žuvo mažiausiai 7 baltarusių savanoriai.

On June 26, during fighting near #Lisichansk "Volat" battalion commander, call sign Brest, was killed. Several fighters of Kalinovsky's regiment were captured.



The regiment's press service did not disclose any information so that the captured would have a chance to be exchanged. pic.twitter.com/aVtgJ5j7b0