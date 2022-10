Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

12:11 | JAV paskelbė apie naują karinę 275 mln. dolerių paramą Ukrainai

Pentagonas penktadienį paskelbė, kad JAV Ukrainai suteiks naują 275 mln. dolerių (276 mln. eurų) vertės karinės pagalbos paketą, kad padėtų jai kovoti su Rusijos invazija.

Pentagono spaudos sekretoriaus pavaduotoja Sabrina Singh žurnalistams sakė, kad karinės pagalbos paketą sudaro šaudmenys raketinėms artilerijos paleidimo sistemoms HIMARS, įvairių tipų 155 mm artilerijos sviediniai, prieštankinės sistemos, šaulių ginklų šaudmenys ir keturios palydovinio ryšio antenos.

„Matome, kad rusai nusitaikė į Ukrainos infrastruktūrą ir elektros tinklus, o šios antenos suteikia papildomų galimybių ant žemės kritiniu metu, kai smogiama Ukrainos infrastruktūrai“, – teigė S. Singh.

Ji pridūrė, kad šios antenos „neturi nieko bendro su prieiga“ prie palydovinio ryšio „Starlink“ paslaugos, kurią teikia Elono Musko kosminių technologijų bendrovė „SpaceX“.

Anksčiau šį mėnesį E. Muskas pareiškė, kad „SpaceX“ negali finansuoti „Starlink“ Ukrainoje neribotą laiką.

„Starlink“ – daugiau kaip 3 000 mažų palydovų žemojoje Žemės orbitoje – yra gyvybiškai svarbus Ukrainos ryšiams kovojant su Rusija.

Vis dėlto vėliau turtingiausiu žmogumi pasaulyje laikomas E. Muskas persigalvojo ir pranešė, kad „SpaceX“ toliau finansuos „Starlink“ paslaugą Ukrainoje, nors dėl to praranda pinigus.

Nuo Rusijos invazijos pradžios vasario mėnesį JAV administracija skyrė beveik 18 mlrd. dolerių (eurų) karinei pagalbai Ukrainai, nors tai tik nedidelė dalis visos sumos, įskaičius humanitarinę pagalbą.

11:36 | Lietuva perduoda suremontuotas sąjungininkų haubicas Ukrainai, parsiveža remontui kitas

Lietuva toliau teikia nenutrūkstamą karinę paramą Ukrainai – dar dvi Lietuvoje suremontuotos savaeigės „PzH2000“ haubicos šią savaitę perduotos Ukrainos kariuomenei, jos netrukus atsidurs mūšio lauke atremiant Rusijos karinę agresiją.

Apie tai šeštadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Ukrainoje pažeistų haubicų remontas Lietuvoje bus organizuojamas ir toliau – šiuo metu į Lietuvą parvežami dar du savaeigiai pabūklai, kurie po remonto taip pat galės toliau ginti Ukrainą.

„Remiame Ukrainą visais įmanomais būdais. Mūšio lauke pažeistos haubicos ir toliau sėkmingai remontuojamos Lietuvoje bei grąžinamos Ukrainos kariuomenei. Šiuo metu numatyta Lietuvoje suremontuoti ir perduoti Ukrainai bent 12 haubicų“, – pranešime sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Lietuvoje remontuojamas haubicas ir jos programines įrangas Ukrainai yra perdavusios Vokietija ir Nyderlandai. Lietuva šių haubicų remontui ir programinės įrangos integravimui į amunicijos matricą skyrė beveik 2 mln. eurų.

Krašto apsaugos sistemos iki šiol suteikta karinė parama Ukrainai apima ir įvairią ginkluotę, amuniciją, termovizorius, bepiločius orlaivius, anti-dronus, karių mokymus bei visą kitą paramą, kuri teikiama pagal Ukrainos išsakomus poreikius.

11:03 | Rusija aptarė branduolinio ginklo panaudojimą dar prieš invazijos pradžią

Likus kelioms savaitėms iki Rusijos pradėtos invazijos Ukrainoje pradžios, Kremliaus kariuomenės viduje buvo aptariami galimi scenarijai, kaip bus panaudotas branduolinis ginklas prieš Vokietiją, savo šaltinius cituoja „Welt“.

Teigiama, kad šią informaciją atskleidė Vakarų žvalgyba, kuomet dar pernai, Rusijos laivynui atliekant suplanuotus manevrus Baltijos jūroje, buvo perimta rusų pokalbio informacija.

Pažymima, kad radijo bangomis perduotoje informacijoje buvo minimi trys pagrindiniai taikiniai, prieš kuriuos būtų panaudotas branduolinis ginklas: Berlynas, JAV oro pajėgų aviacinė bazė, esanti Ramšteine, taip pat Büchelio aviacinė bazė, esanti Vokietijoje.

Manoma, kad pokalbiai apie branduolinio ginklo panaudojimą įprastai yra minimi karinių pratybų metu, mat taip yra darę ir NATO pajėgos. Taigi tokie pokalbiai ne visuomet reiškia tikrąjį pavojų.

Nepaisant to, remiantis kitais šaltiniais, rusai žinojo, kad Vakarų žvalgyba gali jų pasiklausyti, todėl jie sąmoningai kalbėjo apie galimą branduolinio ginklo panaudojimą, siekiant pagilinti baimę Vakarų valstybėse.

10:24 | Sevastopolyje girdimi sprogimai

Rusijos okupuotame Kryme įsikūrusiame Sevastopolyje ankstų šeštadienį buvo girdėti sprogimai, praneša Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Rusijos primesta valdžia savo ruožtu tvirtina, kad rusų karinis jūrų laivynas atrėmė dronų ataką Sevastopolio įlankoje.

„Jokie miesto objektai nenukentėjo. Situacija kontroliuojama“, – per platformą „Telegram“ paskelbė Maskvos primestas gubernatorius Michailas Razvožajevas.

2014 metais Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį.

Tarptautinė bendruomenė Krymo aneksijos nepripažįsta ir tebelaiko šį pusiasalį Ukrainos teritorija.

Šių metų vasarį invaziją pradėjusios Maskvos pajėgos puolė Ukrainą iš kelių krypčių, įskaitant Krymą.

Anksčiau šią savaitę M. Razvožajevas sakė, kad dronas atakavo šiluminę elektrinę netoli Sevastopolio.

Liepą bepilotis orlaivis taip pat atakavo uoste dislokuotą Rusijos Juodosios jūros laivyną. Maskva apkaltino dėl to Ukrainą, bet pastaroji tai neigia ir vadina rusų pranešimą provokacija.

Ukrainos pajėgos šiuo metu vykdo kontrpuolimą, siekdamos susigrąžinti žemes Rusijos okupuotuose šalies pietuose.

#Russian media published this video of the alleged attack on #Sevastopol. pic.twitter.com/3VjIZlPetk