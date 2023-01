Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:46 | Didžioji Britanija: rusams kol kas nepavyks užimti Bachmuto

Rusijos kariai padidino spaudimą Rytų Ukrainoje, Donecke, esančiam Bachmutui, tačiau vargu ar jie artimiausiu metu apsups miestą, kuriame vyksta intensyvios kovos, rašo Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba savo naujausioje ataskaitoje.

Pasak žvalgų, per pastarąsias keturias dienas Rusijos ir „Wagner“ pajėgos įsiveržė į 10 km nuo Bachmuto esantį Soledaro miestą ir greičiausiai jį kontroliuoja. Perimdami Soledarą, rusai bando apsupti Bachmutą iš šiaurės ir sutrikdyti Ukrainos komunikacijos linijas, pabrėžia britų žvalgyba.

„Nepaisant padidėjusio spaudimo Bachmutui, Rusijos pajėgos artimiausiu metu greičiausiai neapsups miesto, nes Ukrainos pajėgos išlaikys stabilias gynybines linijas ir kontroliuos tiekimo maršrutus“, – teigia britų žvalgyba.

Sausio pradžioje Didžiosios Britanijos žvalgyba pareiškė, kad stipriausio Rusijos pajėgų puolimo prie Bachmuto laikotarpis jau praėjo ir tolimesnė Rusijos Federacijos sėkmė šioje srityje, bent jau artimiausiu metu, yra mažai tikėtina.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/aFDNytdSEu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt