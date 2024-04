Svarbiausi įvykiai:

09:44 | Rusai užėmė Pervomaiskę: mūšis dėl jos vyksta jau pusantrų metų

Rusijos pajėgos užėmė Pervomaiskės kaimą Donecko srityje. Mūšis dėl kaimo vyksta jau pusantrų metų, skelbia analitikai „Deep State“.

Rusai pasistūmėjo į pietus nuo Novokalynovės, į rytus nuo Umanės ir į pietus nuo Novomichailivkos. Aktyvūs karo veiksmai tęsiasi prie Vjimkos, Krasnohorivkos, Vodianės ir Robotynės.

„Jie užėmė vakarines Pervomaiskės apylinkes. Priešui pavyko pralaužti 59-osios pėstininkų brigados gynybą ir jis visiškai užėmė Pervomaiskę, mūšis dėl jos faktiškai prasidėjo 2022 m. rugpjūtį. Kaimas tapo vienu karščiausių šio karo taškų ir kainavo priešui didelę kainą“, – skelbia „Deep State“.

Prieš karą Pervomaiskėje gyveno daugiau kaip 2 000 žmonių.

Ukrainos kariai (24 nuotr.)



„Bloomberg“ skelbia, kad JAV Senato gynybos komiteto posėdyje Pentagono vadovas Lloydas Austinas sukritikavo Ukrainos smūgius prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, kaip galinčius turėti įtakos pasaulio energijos rinkoms.

„Šie smūgiai gali turėti pasekmių pasaulinei energetikos situacijai. Ukrainai būtų naudingiau atakuoti taktinius ir operatyvinius taikinius, kurie gali tiesiogiai paveikti dabartinę kovą“, – kalbėjo L. Austinas.

Susitikime Ll. Austinas taip pat pakartojo raginimą Kongresui patvirtinti papildomą karinę pagalbą Ukrainai.

09:00 | Ukraina skelbia sunaikinusi 14 rusų paleistų dronų ir dvi raketas

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį pranešė, kad nuo praėjusio vakaro sunaikino 14 rusų paleistų dronų ir dvi raketas.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai paleido 17 atakos dronų „Shahed“, dvi sparnuotąsias raketas „Iskander-K“ ir vieną balistinę raketą „Iskander-M“.

Iš viso pavyko sunaikinti 14 dronų Mykolajivo ir Odesos srityse.

Be to, antradienio vakarą sunaikintos dvi į Odesą paleistos valdomos aviacinės raketos Ch-59.

08:06 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikinę dar 830 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 10 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 450 080 kareivių.

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 132 tankų (+22), 13 667 šarvuotųjų kovos mašinų (+47), 11 404 artilerijos sistemų (+18), 1 040 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 753 oro gynybos priemonių (+0), 347 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 070 dronų (+37), 2 067 sparnuotųjų raketų (+2), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 248 automobilių (+67), 1 876 specialiosios technikos vienetų (+8).

Neveikianti rusų karinė technika Kyjive (9 nuotr.)



07:31 | NATO įsteigs vadavietę vos 100 km nuo Rusijos sienos

NATO ketina įkurti Aljanso sausumos pajėgų vadavietę Suomijoje. Taip bus išplėsta Jungtinių pajėgų vadavietės veikla.

Tai pareiškė Norvegijos gynybos ministras Bjornas Arildas Gramas, kurį cituoja Suomijos leidinys „Iltalehti“. Pasak pareigūno, naujo vadavietės centro sukūrimas leis visoms šiaurės šalims gauti narystės Aljanse privalumus.

07:00 | V. Zelenskis po rusų antpuolių lankėsi Charkive

Po to, kai rusai Ukrainos šiaurės rytuose esančiam Charkivo regionui sudavė seriją triuškinančių smūgių, prezidentas Volodymiras Zelenskis aplankė šią sritį, kad įvertintų padėtį.

„Sudaromos visos sąlygos sumažinti elektros stygių“, – vaizdo pranešime antradienį kalbėjo V. Zelenskis. Elektros tiekimo sutrikimų turėtų būti mažiau, sakė jis, pridurdamas, jog tinkluose vyksta antpuolių padarinių likvidavimo darbai.

Prezidentas apkaltino Rusiją raketomis apšaudant ir bombarduojant Kyjivą ir aplinkines teritorijas, kad priverstų žmones palikti daugiau nei vieną milijoną gyventojų turintį miestą ir regioną.

„Viskas, prie ko prisiliečia [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas, virsta griuvėsiais“, – sakė V. Zelenskis. Tačiau Kyjivas darys viską, kas yra jo jėgose, kad geriau apsaugotų šį miestą nuo rusų antpuolių, pridūrė jis. „Mes turime sprendimą, kaip sustiprinti oro gynybą šiame rajone.“