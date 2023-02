Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:00 | DB: rusai rengiasi gynybai Zaporižioje

Pasak Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos, 2023 m. vasario 7 d. atvirųjų šaltinių vaizdai parodė, kad Rusija greičiausiai dar labiau sustiprino gynybą centrinėje Zaporižios srities dalyje, ypač netoli Tarasivkos miesto.

Be to, nuo sausio 8 dienos Rusija įrengė gynybinius įtvirtinimus tarp Vasylivkos ir Orichivo miestų. Nepaisant to, kad šiuo metu mūšiuose daugiausia dėmesio skiriama Donbaso regionui, Rusija tebėra susirūpinusi dėl saugumo savo išplėstos fronto linijos pakraščiuose, konstatuoja britų žvalgai.

Taigi, tai liudija Zaporižios ir Luhansko srityse vykstančios gynybinių įtvirtinimų statybos ir personalo dislokavimas. Rusijos fronto linija Ukrainoje yra maždaug 1288 km. Ilgio. Okupuotoje Zaporižios srities dalyje fronto linija driekiasi 192 km.

„Didelis Ukrainos proveržis Zaporižios srityje sukeltų rimtą grėsmę Rusijos „sausumos tilto“, jungiančio Rostovo sritį ir Krymą, gyvybingumui. Ukrainos sėkmė Luhansko srityje dar labiau pakenktų Rusijos paskelbtam kariniam tikslui „išvaduoti“ Donbasą“, – teigia britai.

Kaip pažymi žvalgyba, „spręsti, kuriai iš šių grėsmių teikti pirmenybę, tikriausiai yra viena iš pagrindinių Rusijos operacijų planuotojų dilemų“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ixYOQYQdXc



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/mmbgKuxUpo — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 13, 2023

09:32 | Didžiulės rusų netektys Rytų Ukrainoje

Rusai, puldami Donecko srities miestelį Vuhledarą, galėjo prarasti visą elitinę 155-ąją karinio jūrų laivyno pėstininkų brigadą, praneša „Politico“.

„Daugelis priešo pajėgų, įskaitant vadovybės štabą, buvo sunaikintos netoli Vuhledaro ir Marijinkos Donecko srityje“, – leidiniui sakė Ukrainos gynybos pajėgų Tavriškio rajono Jungtinio spaudos centro vadovas Oleksijus Dmytraškivskis.

Be to, per praėjusią savaitę Rusijos karinės pajėgos prarado apie 130 vienetų įrangos, įskaitant 36 vienetus tankų. Rusijos pajėgos prie Vuhledaro taip pat per dieną prarasdavo po 150–300 jūrų pėstininkų, sakė O. Dmytraškivskis.

„155-oji brigada jau turėjo būti papildyta tris kartus. Pirmą kartą po Irpinės ir Bučos; antrą kartą pralaimėjo prie Donecko — vėl atsigavo. Ir dabar prie Vuhledaro jau sunaikinta beveik visa brigada“, – sakė O. Dmytraškivskis.

Rusijos karinė ir nacionalistų bendruomenė skaudžiai sutiko pralaimėjimą netoli Vuhledaro. Pralaimėjimas įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu pranešė apie „sėkmingą puolimą prie Vuhledaro“.

08:55 | Du „Wagner“ kariai prabilo apie savo vadų žiaurumą: draudžiama padėti sužeistiesiems, nepaklususius nušauna

Du į nelaisvę paimti Jevgenijaus Prigožino įkurtos karinės bendrovės „Wagner“ kariai prabilo apie, jų teigimu, Rusijos karo vadų žiaurumą savo karių atžvilgiu. Į nelaisvi paimti rusai CNN pasakojo apie sunkias kovas dėl Donbaso Rytų Ukrainoje, per kurias okupantai patyrė didelių nuostolių.

08:26 | Okupuotame Mariupolyje nugriaudėjo keli galingi sprogimai – skelbiama apie smūgį okupantams

Sekmadienį laikinai okupuotose Ukrainose žemėse – Mariupolyje, Manhuše bei Nikolskėje – nugriaudėjo keli galingi sprogimai.

Apie tai pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka. Anot jo, vėlų vasario 12-osios vakarą pasigirdo mažiausiai trys stiprūs sprogimai.

„Yra žinoma apie smūgį okupantų buvimo vietai Nikolskės gyvenvietės 3-ojoje mokykloje“, – „Telegram“ rašė P. Andriuščenka.

Jis taip pat pridūrė, kad po sprogimų dar kurį laiką buvo girdėti detonacijos garsai.

„Okupantams prireikė valandos, kol sugalvojo realybės neatitinkančią versiją kad jie numušė raketą „Točka-U“, – pažymėjo mero patarėjas.

07:48 | Amerikos ambasada Rusijoje ragina savo piliečius nedelsiant palikti Rusijos Federaciją

Piliečiai įspėjami nevažiuoti į šalį dėl nenuspėjamų invazijos į Ukrainą pasekmių, Rusijos žvalgybos agentūrų galimo JAV piliečių persekiojimo ir sulaikymo, savavališko vietinių įstatymų taikymo, ribotų skrydžių į Rusiją ir iš jos, ribotų ambasados pajėgumų suteikti pagalbą JAV piliečiams ir terorizmo galimybės. Apie tai rašoma ambasados svetainėje.

07:00 | Po Berlusconi išsišokimo Italija pabrėžia „tvirtai“ remianti Kyjivą

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni sekmadienį pabrėžė, kad jos vyriausybė tvirtai remia Kyjivą po to, kai buvęs premjeras ir koalicijos partneris Silvio Berlusconi išpeikė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį.

Paklaustas apie ketvirtadienį Briuselyje įvykusį G. Meloni ir V. Zelenskio susitikimą, S. Berlusconi atsakė: „Man kalbėtis su Zelenskiu? Jei būčiau buvęs Tarybos pirmininkas, niekada nebūčiau ten ėjęs.“

„Būtų užtekę, kad jis (V. Zelenskis) nustotų pulti dvi Donbaso autonomines respublikas, ir viso to nebūtų buvę, todėl šio pono elgesį vertinu labai, labai neigiamai“, – teigė S. Berlusconi žurnalistams po balsavimo regioniniuose rinkimuose Lombardijoje.

86 metų verslo magnatas, kuris, jam būnant valdžioje, gyrėsi esąs artimas Rusijos prezidento Vladimiro Putino draugas, vadovauja partijai „Pirmyn, Italija“ (it. Forza Italia), kuri yra kraštutinių dešiniųjų G. Meloni vadovaujamos koalicinės vyriausybės partnerė.

Svarbiausi savaitgalio įvykiai

► Rusijos pajėgos savaitgalį vėl apšaudė kelis Ukrainos miestus, o ukrainiečių pareigūnai teigė, kad Maskvai sunkiai sekasi pradėti numanomą plataus masto puolimą šalies rytuose.

► Kovose Ukrainoje aktyviai dalyvaujančios Rusijos karinės samdinių bendrovės „Wagner“ įkūrėjas prognozuoja, kad karas gali tęstis ne vienus metus.

► Suomijos prezidentas šeštadienį paskelbtame interviu sakė tikįs, kad Suomija ir Švedija bus priimtos į NATO iki liepos mėnesio, ir užsiminė, kad nori, jog Jungtinės Valstijos darytų spaudimą Turkijai, kol ši patvirtins jų narystės paraiškas.

► Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas šį mėnesį minės Rusijos invazijos į Ukrainą metines ir apsilankys NATO sąjungininkėje Lenkijoje, penktadienį pranešė Baltieji rūmai.