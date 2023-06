Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:22 | DB: Rusija ruošiasi Krymo gynybai

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba užfiksavo, kad Rusijos pajėgos ties okupuotu Krymo pusiasaliu ėmė ruošti gynybos linijas.

„Pietų Ukrainos sektoriuose tęsiasi intensyvios kovos. Tačiau pastarosiomis savaitėmis Rusija ir toliau dėjo dideles pastangas, kurdama gynybines linijas giliai užnugario zonose, ypač artėjant prie okupuoto Krymo.

Tai apima plačią 9 km ilgio gynybos zoną, 3,5 km į šiaurę nuo Armiansko miesto, ant siauro sausumos tilto, jungiančio Krymą su Chersono sritimi.

Šios sudėtingos gynybos priemonės pažymi Rusijos vadovybės vertinimą, kad Ukrainos pajėgos gali tiesiogiai pulti Krymą. Rusija ir toliau svarbiausiu politiniu prioritetu laiko pusiasalio kontrolės išlaikymą“, – konstatuoja britų žvalgai.

2014 metais Maskva aneksavo Ukrainai priklausantį Krymo pusiasalį, surengusi vadinamąjį referendumą, kurio nei Kyjivas, nei Vakarai niekada nepripažino.

