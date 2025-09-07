Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Rusai smogė Ukrainai, pranešama apie dūmus virš vyriausybės pastato

2025-09-07 10:01 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-09-07 10:01

Po Rusijos smūgių sekmadienio rytą virš Kyjivo centre esančio vyriausybės pastato stogo buvo matyti kylantys dūmai, pranešė juos pastebėjęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.

Rusai smogė Ukrainai, pranešama apie dūmus virš vyriausybės pastato (nuotr. SCANPIX)
11

Po Rusijos smūgių sekmadienio rytą virš Kyjivo centre esančio vyriausybės pastato stogo buvo matyti kylantys dūmai, pranešė juos pastebėjęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.

REKLAMA
0

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
 

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Varžybų eiga
Svarbiausios naujienos
09:50

Rusai smogė Ukrainai, pranešama apie dūmus virš vyriausybės pastato

Po Rusijos smūgių sekmadienio rytą virš Kyjivo centre esančio vyriausybės pastato stogo buvo matyti kylantys dūmai, pranešė juos pastebėjęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.

Virš pastato skraidė sraigtasparniai ir ant stogo pylė, kaip manoma, vandenį.

Pranešimus netrukus patvirtino Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko.

„Per priešo ataką buvo apgadinti stogas ir viršutiniai aukštai. Gelbėtojai gesina gaisrą”,  – kanale „Telegram“ parašė vyriausybės vadovė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

09:46

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 970 karių

Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainoje prarado dar 970 kareivių, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas eliminuota 810 priešo kareivių.

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugsėjo 7 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 088 150 karių (žuvusių ir sužeistųjų). 

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 163 (+2) priešo tankus, 23 254 (+11) šarvuotas kovos mašinas, 32 516 (+42) artilerijos sistemas, 1 481 (+1) daugkartinio raketų paleidimo įrenginį, 1 217 (+0) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 341 (+0) sraigtasparnį, 56 817 (+294) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 3 686 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius (+0), 1 povandeninį laivą (+0), 61 054 (+104) automobilius ir degalų cisternas, 3 961 (+4) specialiosios įrangos vienetą.

Duomenys dar tikslinami.

Skaityti daugiau

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų