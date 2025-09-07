Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 970 karių
Rusijos pajėgos praėjusią parą Ukrainoje prarado dar 970 kareivių, pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas eliminuota 810 priešo kareivių.
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų rugsėjo 7 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 088 150 karių (žuvusių ir sužeistųjų).
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 163 (+2) priešo tankus, 23 254 (+11) šarvuotas kovos mašinas, 32 516 (+42) artilerijos sistemas, 1 481 (+1) daugkartinio raketų paleidimo įrenginį, 1 217 (+0) oro gynybos sistemų, 422 (+0) karo lėktuvus, 341 (+0) sraigtasparnį, 56 817 (+294) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 3 686 (+0) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius (+0), 1 povandeninį laivą (+0), 61 054 (+104) automobilius ir degalų cisternas, 3 961 (+4) specialiosios įrangos vienetą.
Duomenys dar tikslinami.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Rusai smogė Ukrainai, pranešama apie dūmus virš vyriausybės pastato
Po Rusijos smūgių sekmadienio rytą virš Kyjivo centre esančio vyriausybės pastato stogo buvo matyti kylantys dūmai, pranešė juos pastebėjęs naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Virš pastato skraidė sraigtasparniai ir ant stogo pylė, kaip manoma, vandenį.
Pranešimus netrukus patvirtino Ukrainos premjerė Julija Svyrydenko.
„Per priešo ataką buvo apgadinti stogas ir viršutiniai aukštai. Gelbėtojai gesina gaisrą”, – kanale „Telegram“ parašė vyriausybės vadovė.