Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:00 | Karinė žvalgyba: rusai sparčiai mobilizuojasi

Ukrainos karinės žvalgybos – Vyriausiosios žvalgybos valdybos – Andrijus Jusovas praneša, kad žvalgyba seka, kokiais mastais rusai mobilizuoja karius.

Jo teigimu, Rusijos valdžia šalyje vykdo slaptą mobilizaciją, leidžiančią okupantų gretas papildyti mažiausiai 20 000 žmonių per mėnesį.

„Faktas, kad Rusijos Federacijoje tęsiasi slapta mobilizacija. Rengiamos naujos mobilizacinės priemonės rodo, kad net ir tos [mobilizacijos], kuri buvo vykdoma, nepakanka. Šis procesas tęsiasi, o slaptos mobilizacijos rėmuose rusams pavyksta mobilizuoti apie 20 000 žmonių kas mėnesį.

Be to, rengiamos ir naujos mobilizacinės priemonės. Visi skaičiai žinomi ir tiriami“, – Ukrainos televizijai sakė A. Jusovas, rašo „Focus“.

Tiesa, jo teigimu, vien mobilizacijos neužtenka, nes Rusijai dar reikia apmokyti naujus karius, o Rusijos Federacijos teritorijoje nėra pakankamai mokymo bazių, todėl tenka pasinaudoti Baltarusijos poligonais.

08:59 | ISW: rusai žūtbūt siekia bent menkiausios pergalės

Naujausioje JAV Karo studijų instituto analizėje skelbiama, kad Rusijos kariuomenė pasiekė nedidelę pažangą Rytų Ukrainos mieste Bachmute ir aplink jį, nes buvo pranešta apie padidėjusį Rusijos operacijų Avdijivkos apylinkėse tempą.

Pasak ISW, kovo 20 d. Rusijos kariai greičiausiai įgijo papildomų pozicijų Bachmuto pietvakariuose ir šiaurėje, taip pat Bachmuto šiaurės vakaruose tarp Bohdanivkos ir Chromovo.

ISW pranešė, kad padidintas Rusijos operacijų Avdijivkos apylinkėse tempas pareikalavo daug aukų ir greičiausiai tai buvo klaidingas bandymas atitraukti Ukrainos pajėgas nuo kitų fronto sektorių.

Tuo pačiu metu ISW analitikai nematė, kad Rusijos kariai aplink Donecką sutelktų reikšmingas kovines pajėgas, ir mažai tikėtina, kad okupantai sugebės išlaikyti tokį laikinai padidintą tempą.

ISW apskaičiavo, kad bendras Rusijos pavasario puolimas greičiausiai pasieks kulminaciją, o Rusijos pajėgos gali sustiprinti pastangas, siekdamos net menkiausio proveržio, kol neprarado iniciatyvos Ukrainos fronte.

„Tikėtina, kad Rusijos puolimas gali priversti Ukrainą trauktis nuo Bachmuto ir (arba) Avdijivkos, nors tai kol kas neatrodo tikėtina“, – sako ekspertai.

08:20 | Slapta įrašyti rusų karių pokalbiai atskleidžia – padėtis tokia bloga, kad mielai spruktų

Ukrainos žvalgyba praneša, kad Rusijos Federacija paslapčia tebevykdo mobilizaciją, bet mobilizuotų karių moralė yra žema. Apie tai Ukrainos televizijai sakė šalies Vyriausiosios žvalgybos valdybos atstovas Andrijus Jusovas.

07:44 | Ukraina užsimena apie smūgį okupuotame Kryme gabentoms rusų raketoms

Ukrainos karinės žvalgybos agentūra vėlai pirmadienį pranešė apie incidentą, kuris atrodo kaip drąsi ataka prieš Rusijos okupuotame ir neteisėtai aneksuotame Kryme geležinkeliu gabentas rusų sparnuotąsias raketas.

Rusijos paskirtas aneksuoto Krymo gubernatorius taip pat pranešė apie incidentą to paties šiaurinio Džankojaus miesto rajone, bet nepaminėjo raketų kaip atakos taikinio.

Pranešimų neįmanoma nepriklausomai patikrinti.

Ukrainiečių Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos pranešime sakoma, kad per sprogimą Džankojuje buvo sunaikinta daug rusų sparnuotųjų raketų „Kalibr“, bet aiškiai nenurodoma, kad už tai atsakinga Ukraina. Taip pat nenurodyta, koks ginklas buvo panaudotas, tik sakoma, kad raketos buvo gabenamos geležinkeliu ir skirtos leisti iš laivų.

Russian cruise missiles "Kalibr NK" were destroyed in #Dzhankoi, temporarily occupied #Crimea, during their transportation by rail, Ukrainian intelligence reported.



"The mystery clap continues the process of demilitarization of #Russia and prepares the Ukrainian peninsula of… https://t.co/JrOuzRC98o pic.twitter.com/gA0b7sCds1

