Svarbiausi įvykiai:

Neįprasti incidentai, kuomet Rusijos karinės pajėgos apšaudė savo ir laikinai okupuotas Ukrainos teritorijas aviacinėmis bombomis rodo Rusijos kovinių orlaivių įgulos „nuovargį ir nekompetenciją“. Apie tai naujausioje savo ataskaitoje skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

Ministerija atkreipė dėmesį į du incidentus, kurie įvyko praėjusią savaitę. Sausio 2 d. vienas rusų lėktuvų paleido aviacinį šaudmenį, kuris apgadino devynis gyvenamuosius pastatus Rusijos Federacijos Voronežo srityje. Šį atvejį patvirtino ir pati Rusijos gynybos ministerija.

Antrasis incidentas, įvykęs sausio 8 d., buvo susijęs su nevaldomos bombos FAB-250 paleidimu virš okupuoto Rubižnės kaimo Luhansko srityje; šį atvejį patvirtino Donecko „liaudies respublikos“ okupacinė valdžia.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4EAceNIJRT