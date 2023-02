Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:06 | DB: Rusija be gailesčio atakuoja Chersoną

Naujausioje savo apžvalgoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba teigia, kad pastarosiomis dienomis prie Dniepro upės Pietų Ukrainoje „tikriausiai vyko intensyviausi konflikto apšaudymai“.

„Tai apėmė ir tolesnes Rusijos atakas Chersono mieste, apšaudant miestą iš rytinės upės pusės“, – rašoma britų apžvalgoje.

2023 m. sausio 29 d. vietos valdžios institucijos pranešė, kad išpuolio metu Chersone žuvo dar trys civiliai, o du prie upės prisišvartuoti užsieniečiams priklausantys laivai buvo apgadinti, iš jų išsiliejo degalai.

„Chersonas tebėra nuosekliausiai apšaudomas didelis Ukrainos miestas už Donbaso ribų. Neaišku, kodėl Rusija naudoja ir taip senkančias savo amunicijos atsargas atakuoti šį miestą.

Tačiau [rusų karo] vadai tikriausiai iš dalies siekia palaužti civilių moralę ir atgrasyti nuo bet kokių ukrainiečių kontratakų per Dniepro upę“, – rašo britų žvalgyba.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 February 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/b85G1tkLax



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/IkFbNiLOIe