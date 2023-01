Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:31 | DB: rusai nenutraukė mobilizacijos

Rusijos Federacijos valdžia, tikėtina, pasiliko galimybę surengti dar vieną šaukimų bangą, tebetęsdama savo „dalinę mobilizaciją“, kurią pradėjo dar rugsėjį, skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

„2023 m. sausio 22 d. žiniasklaida pranešė, kad Rusijos pasieniečiai iš Rusijos neleidžia išvykti darbuotojams migrantams iš Kirgizijos, turintiems du pasus, sakydami, kad jų pavardės įtrauktos į mobilizacijos sąrašus.

Sausio 23 d. Rusijos prezidento atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad dekretas dėl „dalinės mobilizacijos“ tebegalioja, teigdamas, kad dekretas tebėra būtinas siekiant paremti ginkluotųjų pajėgų darbą. Stebėtojai suabejojo, kodėl priemonė nebuvo oficialiai atšaukta“, – naujausioje savo ataskaitoje rašo britų žvalgai.

Jų teigimu, tikėtina, kad Rusijos vadovybė ir toliau ieško būdų, kaip užtikrinti didelį karių skaičių, reikalingą bet kokiam būsimam dideliam puolimui Ukrainoje.

