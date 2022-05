Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:41 | Arestovyčius apie rusų kariuomenės veiksmus: didesnio idiotizmo karo istorijoje per 5,5 tūkst. metų neįmanoma rasti

Ukrainos prezidento administracijos patarėjas Oleksijus Arestovyčius paaiškino, kodėl jo prognozės ne visada pildosi. Karybos eksperto ir žvalgybininko teigimu, pagrindinė priežastis – rusų politinės vadovybės idiotizmas.

„Yra vienas faktorius, kuris verčia kartais mane klysti – neįtikėtinas Rusijos politinės ir kariuomenės vadovybės idiotiškumas. Aš kiekvieną sykį apie juos galvoju, kaip apie vidutinių gebėjimų žmones, o jie – suvoroviškai, „nustebinau – nugalėjau“ – priima veiksmus, kurie man net į galvą nebūtų galėję ateiti, kad taip kvailai galima pasielgti“, – aiškino interviu Markui Feiginui Ukrainos prezidentūros patarėjas.

Jis pažymėjo, kad Kremlius sugebėjo sukrapštyti iš pakampių dar 15 bataliono taktinių grupių, ir gali mesti jas į mūšį tam, kad būtų sustiprintas puolimas.

„Didesnio idiotizmo karo istorijoje per pastaruosius 5,5 tūkst. metų rasti neįmanoma. Tačiau jie visai realiai gali to imtis“, – pažymėjo O. Arestovyčius.

09:27 | Įvertino rusų galimybę veržtis tolyn

JAV Karo studijų centro (ISW) analitikai teigia, kad Rusijos pajėgos nuo gegužės 12 d. greičiausiai kontroliuoja beveik visą Rubižnės miestą ir tikriausiai užėmė Vojevodivkos miestą į šiaurę nuo Severodonecko.

„Tikėtina, kad artimiausiomis dienomis jie pradės sausumos puolimą Severodonecke ar aplink jį“, – teigia analitikai.

Ataskaitoje taip pat pažymėta, kad Rusijos pajėgos stiprina savo pozicijas Gyvačių saloje, Juodojoje jūroje, siekdamos blokuoti Ukrainos jūrų ryšius netoli strategiškai svarbaus uostamiesčio Odesos.

#Russian forces may be abandoning efforts at a wide encirclement of #Ukrainian troops along the Izyum-Slovyansk-Debaltseve line in favor of shallower encirclements of Severodonetsk and Lysychansk.



Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats:https://t.co/VxNkHsOInx pic.twitter.com/UcfBQlkQwt