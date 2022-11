Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:17 | Didžioji Britanija: rusams sunkiai sekasi atkurti savo oro pajėgas

2022 m. lapkričio 3 d. Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Valerijus Zalužnas pareiškė, kad Rusija Ukrainoje prarado daugiau nei dvigubai daugiau orlaivių nei per Sovietų Sąjungos ir Afganistano karą.

Tai sudaro 278 orlaivius, prarastus Ukrainoje, o Afganistane – 119, savo naujausioje ataskaitoje rašo Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba ir priduria:

„Nors negalime savarankiškai patikrinti šių skaičių, Rusijos nuolatinį pranašumo ore trūkumą greičiausiai dar labiau apsunkina prastas parengimas, patyrusių įgulų praradimas ir padidėjusi rizika pridengti savo karius oro zonose, kur aktyviai veikia oro gynyba.

Mažai tikėtina, kad tai pasikeis per ateinančius kelis mėnesius. Rusijos orlaivių nuostoliai greičiausiai gerokai viršija jų pajėgumus gaminti naujus lėktuvų korpusus. Laikas, reikalingas paruošti kompetentingus pilotus, dar labiau sumažina Rusijos gebėjimą atkurti kovinį oro pajėgumą“, – konstatuojama britų žvalgų ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nOk01oHSNN



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bmQn6FHZYH