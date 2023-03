Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

21:59 | Ukraina prabilo apie nuostolius Donbase: aukų santykis kartais siekia 1:10

Per kovas Donbase nuostolių patiria tiek ukrainiečiai, tiek rusai, sako Ukrainos gynybos viceministrė Hana Maliar, rašo UNIAN.

Vis dėlto, jos teigimu, kur kas daugiau karių praranda Rusijos pusė.

Anot jos, kartais pasitaiko dienų, kai žuvusiųjų abejose pusėse santykis siekia 1:10.

„Deja, nuostoliai yra neišvengiama karo pasekmė. Nėra nuostolių be nuostolių“, – cituojama ji.

Viceministrė pabrėžė, kad viena iš pagrindinių ukrainiečių tikslų yra priešo fizinės jėgos sunaikinimas.

„Tačiau priešo nuostoliai yra daug kartų didesni. Tai nepaisant to, kad jie turi pranašumą pagal personalo skaičių ir ginkluotę. 2014–2015 metais jie turėjo ir daugiau nuostolių, tačiau dabar tas koeficientas beveik padvigubėjo mūsų naudai“, – tikina ji.

Pasak jos, per kovas ​​rytų fronte pasitaiko dienų, kai žuvusiųjų santykis siekia 1:10.

„Tai, žinoma, nėra kasdienybė, o vidutinis koeficientas yra mažesnis, bet vis dėlto“, – teigia H. Maliar.

21:04 | Rusų raketos smogė darželiui Avdijivkoje

Rusijos pajėgos trečiadienį paleido raketas į Donecko srityje esančios Avdijivkos darželį, rašo „Ukrinform“. Anot Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo Andrijaus Jermako, aukų išvengta.

„Rusai surengė aviacijos smūgį Avdijivkos miestui. Į darželį pataikė raketa. Laimei, aukų nebuvo. Apgadintas aukštybinis pastatas kitoje gatvės pusėje“, – cituojamas jis.

20:30 | Ispanija po Velykų į Ukrainą išsiųs šešis „Leopard“ tankus – gynybos ministrė

Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles trečiadienį pareiškė, kad po Velykų į Ukrainą išsiųs šešis pažadėtus kovinius tankus „Leopard“, padėsiančius atremti Rusijos invaziją.

Vasarį Madridas paskelbė, kad Vokietijoje pagamintus „Leopard 2A4“ išsiųs į Ukrainą po to, kai jie bus sutaisyti.

Šie tankai nebuvo naudojami jau daugelį metų ir buvo saugomi karinėje bazėje šiaurės rytų Saragosos mieste.

M. Robles teigė, kad Ispanijos kariuomenė išbandė šešis tankus prieš perduodama juos Ukrainai po Velykų sekmadienio.

Ispanijos Ministras Pirmininkas Pedro Sanchezas (Pedras Sančesas) vasario 23-ąją lankydamasis Kyjive paskelbė, jog Madridas Ukrainai gali papildomai atsiųsti dar keturis „Leopardus“.

„Šiuos papildomus keturis tankus reikia suremontuoti“, – pridūrė M. Robles, tačiau nenurodė, kada jie galėtų būti pristatyti Ukrainai.

Anksčiau šį mėnesį 55 ukrainiečių kariai baigė keturių savaičių trukmės mokymo kursus Ispanijoje, skirtus išmokti valdyti „Leopard“ tankus, kuriuos Vakarų sąjungininkai pažadėjo suteikti Kyjivui.

Jungtinė Karalystė ir Vokietija pirmadienį pranešė, kad į Ukrainą pristatė vakarietiškus sunkiuosius tankus.

„Leopardai“ – ilgai buvę Ukrainos karinės įrangos pageidavimų sąraše – atvyko pačiu laiku prieš numatomą Ukrainos pajėgų pavasario puolimą.

19:29 | Kryme nugriaudėjo galingas sprogimas

Rusijos neteisėtai aneksuotame Kryme trečiadienį nugriaudėjo galingas sprogimas, rašo „Ukrinform“.

Pranešama, kad sprogimas nugriaudėjo Simferopolio rajono Gvardijskės kaime, kur yra Rusijos karinė oro bazė.

18:59 | Naujausi Rusijos nuostoliai: įvardijo, kiek karių žuvo ir buvo sužeista

Nuo karo pradžios žuvo arba buvo sužeista mažiausiai 220 000 Rusijos karių, sako Didžiosios Britanijos gynybos sekretorius Benas Wallace'as, rašo „Ukrinform“.

„Pagal naujausius JAV duomenis, kuriuos mačiau, žuvusių ar sužeistų rusų skaičius (Ukrainoje – red. past.) viršija 220 000“, – cituojamas jis.

Anot B. Wallace‘o, tai rodo, kad rusai ir toliau patiria didžiulius nuostolius, todėl gynybos sekretorius ragina Rusiją išvesti savo kariuomenę iš Ukrainos teritorijos.

Jis pažymėjo, kad Britanija ir toliau kartu su sąjungininkėmis rems Ukrainą.

Ukrainiečiai skaičiuoja, kad nuo karo pradžios Rusija neteko 172 340 karių.

18:41 | Zelenskis: Ukraina dar negavo pažadėtų „Patriot“ sistemų

Ukraina dar negavo Vakarų šalių pažadėtų „Patriot“ sistemų, interviu „The Associated Press“ pareiškė šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis, rašo UNIAN.

Anot jo, Ukrainai reikia mažiausiai 20 „Patriot“ raketų baterijų.

18:15 | Putinas pripažino, kad sankcijos gali pakenkti Rusijos ekonomikai

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pripažįsta, kad sankcijos gali pakenkti Rusijos ekonomikai, rašo „Sky news“.

Jis šiandien pirmininkavo susitikimui su vyriausybės pareigūnais.

Jo metu V. Putinas padarė įdomų pareiškimą.

Iki šiol Kremliaus vadovas ne kartą aiškino, kad Vakarų įvestos sankcijos Rusijai nepadarė didelės žalos ir teigė, kad Vakarams esą nepavyko pasiekti savo tikslų.

Vis dėlto trečiadienį jis pripažino, kad Vakarų įvestos priemonės gali turėti tam tikrą poveikį Rusijos ekonomikai.

„Neteisėti Rusijos ekonomikai taikomi apribojimai iš tiesų gali turėti neigiamos įtakos vidutiniam laikotarpiui“, – kalbėjo jis.

Kartu V. Putinas paragino rusų pareigūnus vengti nereikalingos biurokratijos ir siekti palaikyti teigiamas ekonomikos tendencijas.

Putin says sanctions "might have a negative impact" on Russian economy. pic.twitter.com/9qcHKERKTp