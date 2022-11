Svarbiausi sekmadienio įvykiai:

11:12 | Kryvyj Rihe smogta geležinkeliui, apgadinti namai

Sekmadienio rytą rusai dviem raketomis smogė geležinkelio infrastruktūrai vidurio Ukrainoje esančiame Kryvyj Rihe, rašo UNIAN.

Padaryta didelė žala, šiuo metu nėra galimybės judėti geležinkeliu, informavo regiono karinės administracijos vadovas Jevhenas Sitničenka.

„Šis smūgis įvyko Kryvyj Riho rajono teritorijoje, Lozovatsko bendruomenėje, geležinkelio infrastruktūroje. Buvo du raketų pataikymai, raketos tipas nustatinėjamas“, – sako jis.

Anot J. Sitničenkos, geležinkeliu naudotis nebus galima kurį laiką, nuo smūgio taip pat nukentėjo šalia geležinkelio esantys gyvenamieji namai.

Šiuo metu turimais duomenimis, smūgio metu žmonės nenukentėjo.

10:27 | Du trečdaliai NATO narių išnaudojo savo resursus tiekti ginklus Ukrainai – „The New York Times“

20 iš 30 NATO valstybių narių išnaudojo savo išteklius ginklams Ukrainai tiekti, rašo „The New York Times“. Tačiau likusios 10 šalių galėtų suteikti daugiau ginkluotės prieš Rusijos agresiją kovojančiai Ukrainai.

Anot leidinio, tarp minėtų 10 šalių, galinčių sustiprinti savo paramą Ukrainai, yra Prancūzija, Italija, Vokietija, Nyderlandai.

Iš viso nuo Rusijos invazijos pradžios NATO jau perdavė Ukrainai ginklų už 40 mlrd. dolerių. Tai atitinka metinį Prancūzijos gynybos biudžetą. Tačiau tiek Ukraina, tiek Rusija ginkluotę išnaudoja neregėtu greičiu, kuriam Vakarai nebuvo pasirengę.

Leidinio duomenimis, artilerijos kovų tempas yra ypatingai stulbinantis. Vasarą ukrainiečiai per dieną paleisdavo apie šešis–septynis tūkstančius artilerijos sviedinių, o okupantai apie 40–50 tūkst. Pavyzdžiui, Afganistane NATO pajėgos per dieną galėjo paleisti 300 artilerijos sviedinių ir nesijaudinti dėl priešlėktuvinės gynybos. Palyginimui, JAV per mėnesį pagaminama tik 15 tūkst. sviedinių.

„Viena diena Ukrainoje – tai mėnuo ar daugiau Afganistane“, – leidiniui komentavo gynybos ekspertas ir buvęs NATO generalinio sekretoriaus padėjėjas Camille Grandas.

09:49 | Rusijos nuostoliai artėja prie svarbios ribos: per parą ukrainiečiai nukovė 600 rusų

Rusijos pajėgų nuostoliai Ukrainoje sparčiai auga, rodo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenys. Anot naujausio pranešimo, per vieną dieną ukrainiečiams pavyko likviduoti apie 600 okupantų.

Apie naujausius rusų nuostolius Ukrainos generalinis štabas praneša „Facebook“.

Įraše teigiama, kad Rusija nuo pat karo pradžios Ukrainoje neteko apie 87 310 karių. 600 iš jų buvo likviduoti praėjusią parą.

Rusai taip pat neteko:

2 905 tankų, keturi iš jų buvo sunaikinti per praėjusią parą;

5 856 šarvuotų kovos mašinų, aštuonios iš jų buvo sunaikintos praėjusią parą;

1 897 artilerijos sistemų, vieną iš jų prarado praėjusią parą;

209 priešlėktuvinių sistemų;

278 lėktuvų ir 261 sraigtasparnio;

1 555 bepiločių, iš jų vieną prarado praėjusią parą;

16 laivų ir daugybės kitos technikos bei sprogmenų.

Anot Ukrainos, didžiausius nuostolius per pastarąją parą rusai patyrė Bachmuto, Lymano ir Avdijivkos kryptimis.

09:03 | ISW: kovų tempas Ukrainoje didės

Pastarąsias dienas tiek Ukrainos, tiek Rusijos pajėgų tempas fronte sulėtėjo, tačiau tikėtina, kad per kelias ateinančias savaites vėl paspartės, mano JAV karo tyrimų instituto (ISW) analitikai.

„Ukrainos ir Rusijos pranešimai iš svarbių fronto zonų Rytų ir Pietų Ukrainoje (Svatovė, Bachmutas ir Ugledaras) rodo, kad abiejų pusių operacijas šiuo metu apsunkina smarkios liūtys ir dėl to susidaręs didelis purvas“, – rašoma instituto pranešime.

Vis dėlto prognozuojama, kad temperatūra Ukrainoje per artimiausias kelias savaites nukris, o žemė įšals, todėl kovų tempas paspartės.

„Tikėtina, kad prireiks keleto dienų stabilios žemos temperatūros, jog gruntas sukietėtų, o tai reiškia, kad gruodžio 3–4 d. savaitgalį ir kitą savaitę visoje Ukrainoje bus galima vykdyti intensyvesnes operacijas“, – teigia ISW analitikai.

Pažymima, kad kol kas neaišku, ar kuri nors pusė šiuo metu planuoja atnaujinti dideles puolamąsias ar kontrpuolimo operacijas.

08:39 | Pranešama apie sprogimus Zaporižioje ir Kryvyj Rihe

Sekmadienio rytą rusai vėl apšaudo Ukrainą, praneša „Kanal 24“. Ryte kai kuriuose regionuose buvo paskelbtas oro pavojus, vidurio Ukrainoje esančiame Kryvyj Rihe ir pietryčių Ukrainoje esančioje Zaporižios srityje nugriaudėjo sprogimai.

„Kryvyj Rihas – raketų ataka. Likite slėptuvėse“, – sekmadienio rytą pranešė regiono administracijos vadovas Oleksandras Vikulas.

Informacija apie sprogimus Zaporižios regione kol kas nėra oficialiai patvirtinta vietos pareigūnų, apie sprogimus pranešė vietos „Telegram“ kanalai.

08:17 | Rusija ruošiasi dar vienai slaptos mobilizacijos bangai – Ukrainos generalinis štabas

Rusai ruošiasi dar vienai slaptos mobilizacijos bangai, mano Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Turima informacijos, kad mobilizaciją planuojama vykdyti Rusijos teritorijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose.

„Rusijos Federacijoje ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose toliau rengiamasi nuo šių metų gruodžio 10 d. vykdyti dar vieną slaptą mobilizaciją į Rusijos okupacinės kariuomenės gretas“, – rašoma generalinio štabo žinutėje.

Svarbiausios šeštadienio naujienos:

Ukrainai šeštadienį minint Josifo Stalino vadovaujamo sovietų režimo šalyje dirbtinai sukelto badmečio – Holodomoro – 90-ąsias metines, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis ir toliau priešinsis Rusijos pajėgų atakoms. Europos lyderiai vėl pažadėjo toliau remti Kyjivą.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis penktadienį pareiškė, kad praėjus dviem dienoms po tikslinių Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai, daugiau kaip šešiems milijonams šalies namų ūkių vis dar trūksta elektros energijos.

Chersone buvo atkurtas elektros tiekimas po to, kai anksčiau šį mėnesį miestas buvo išlaisvintas iš Rusijos okupacijos, pranešė Ukrainos prezidento V. Zelenskio padėjėjas.