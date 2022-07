Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

09:43 | Rusijos pajėgos nusitaikė į antrąją pagal dydį Ukrainos jėgainę

Rusijos kariuomenės daliniai pamažu artėja prie Vuhlehirskos jėgainės, skelbia britų žvalgyba. Ukrainos kariuomenė pažymi, kad buvo puolimo bandymų, tačiau jie atremti, o rusai atstumti atgal.

Rusijos ir prokremliškų separatistų pajėgos tęsia nedidelio masto išpuolius Donbase ir artėja prie antros didžiausios jėgainės Ukrainoje Vuhlehirskos, nutolusios už 50 kilometrų į šiaurės rytus nuo Donecko.

Britai pažymi, kad Rusijos pajėgų taktika pasižymi kritinės svarbos Ukrainos infrastruktūros užgrobimo prioritetizavimu.

