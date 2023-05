Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

11:02 | Britų žvalgyba praneša apie naujas rusų pajėgas

Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba praneša, kad Rusija, stipriai tikėtina, kuria naują „elitinę“ aviacinę puolimo grupę, kodiniu pavadinimu „Audra“. Jos tikslas bus veikti virš Ukrainos teritorijos.

Britų žvalgų teigimu, dalinyje gali būti bent viena naikintuvų-bombonešių Su-24 ir Su-34 eskadrilė, taip pat atakos sraigtasparnių eskadrilė.

„Toks orlaivių tipų derinys rodo, kad grupuotė vaidins svarbų vaidmenį smogiant antžeminiams taikiniams“, – pridūrė žvalgyba.

Žvalgai, remdamiesi Rusijos žiniasklaida, pažymi, kad Rusijos gynybos ministerija siekia pritraukti aukštos kvalifikacijos ir motyvuotų pilotų, siūlydama didelius atlygius grynaisiais, taip pat leisdama įsitraukti į atsargą išėjusiems pilotams.

„Grupės sukūrimas parodo, kaip Rusija vertina savo reguliariąsias oro eskadriles, kurios labai prastai atlieka savo pagrindinę funkciją – aviacijos smūgius Ukrainos fronto linijoje“, – skelbia britų žvalgai.

