Karas Ukrainoje. Rusai įsitvirtina Ukrainos rytuose: užimtas dar vienas miestas

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:47 | JAV siųs papildomą karinę pagalbą

Pasak JAV pareigūno, JAV prezidentas Joe Bidenas ketvirtadienį ketina paskelbti apie planus siųsti papildomą karinę pagalbą, kuri padėtų Ukrainai atremti Rusijos invaziją.

Pareigūnas, kuris komentarą Associated Press pateikė su anonimiškumo sąlyga, sakė, kad J. Bidenas ketvirtadienio rytą Baltuosiuose rūmuose sakys pranešimą, kuriame bus išsamiai aprašyti jo planai skirti papildomą karinę pagalbą Ukrainai. Tikimasi, kad naujojo paketo dydis bus panašus į praėjusią savaitę paskelbtą 800 mln. JAV dolerių (738,72 mln. eurų) paramos paketą Ukrainai.

Iš viso JAV Ukrainai yra skyrusi karinės paramos už 2,6 mlrd. JAV dolerių (2,4 mlrd. eurų).

„Nežinau kaip jūs, bet aš ne kartą buvau Ukrainoje prieš karą... Ir žinojau, kad jie buvo kieti ir išdidūs, bet sakau štai ką: jie kur kas labiau kietesni ir išdidūs, nei maniau, – sakė kariniams vadams sakė J. Bidenas. – Esu priblokštas to, ką jie daro su mūsų pagalba“.

06:25 | Siūlo naujas derybas

Ukraina trečiadienį pasiūlė Rusijai surengti derybas Maskvos pajėgų apsiaustame Mariupolio mieste, pranešė vienas aukštas Kyjivo vyriausybės pareigūnas.

„Taip. Be jokių sąlygų. Esame pasiruošę surengti „specialųjį derybų raundą“ pačiame Mariupolyje“, – per „Twitter“ parašė Ukrainos derybininkų delegacijos vadovas ir prezidento Volodymyro Zelenskio padėdėjas Mychailo Podoliakas.

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.