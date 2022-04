Karas Ukrainoje. Rusai blokuoja iš Melitopolio evakuotis bandančius žmones: pravažiuoti negali 400 automobilių

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

13:52 | Popiežius pasmerkė karą Ukrainoje

Popiežius Pranciškus šeštadienį kalbėjo apie Europą vėl čaižančius „ledinius karo vėjus“, atkreipdamas dėmesį į konfliktą Ukrainoje.

„Ir vėl kažkoks patvaldys, deja, įsikibęs anachronistinių pareiškimų apie nacionalinius interesus, provokuoja ir kursto konfliktus, o paprasti žmonės jaučia poreikį kurti ateitį, kuri bus arba visiems bendra, arba jos apskritai nebus“, – pabrėžė pontifikas, pradėjęs dviejų dienų vizitą Maltoje.

13:18 | Blokuojama evakuacija iš Melitopolio

Netoli Zaporižės srities Vasiljevkos miesto Rusijos kariuomenė užblokavo evakuotis bandančių Melitopolio gyventojų automobilių koloną, skelbia „Nexta“.

Pravažiuoti negali apie 400 automobilių.

13:16 | Enerhodare apšaudytas ukrainiečių mitingas

Rusijos karių automatų šūviai šeštadienį pasigirdo Enerhodaro mieste, kuris – netoli Zaporižės. Miestas, kuriame yra ir didžiausia Europos atominė elektrinė, okupuotas Rusijos pajėgų. Mitingą okupantai išsklaidyti nusprendė ginklų šūviais ir sprogmenimis.

„Unian“ skelbia, kad po apšaudymų ir sprogimų yra sužeistų. Kol kas nėra aiškus tikslus skaičius.

13:00 | Londone – sankcijų Rusijai pavyzdys

JK valdžia sustabdė su Rusija siejamo lėktuvo skrydį, tviteryje paskelbė JK transporto sekretorius Grantas Shappsas.

Orlaiviui buvo užkirstas kelias pakilti iš Londono Lutono oro uosto. Tiriama, ar jis nepažeidžia neseniai JK nustatytų sankcijų, draudžiančių su Rusija susijusius orlaivius.

Kol vyksta tyrimas, savininko vardo ir pavardės pareigūnai neišduoda.

12:41 | Popiežius svarsto vykti į Kyjivą

Popiežius pareiškė, kad svarsto galimybę keliauti į Ukrainos sostinę Kyjivą, praneša „Reuters“.

Lėktuve, skridusiame iš Romos į Maltą, žurnalisto paklaustas, ar jis svarsto Ukrainos politinės ir religinės valdžios kvietimą, Pranciškus atsakė: „Taip, jis yra ant stalo“.

Daugiau detalių jis nepateikė.

11:53 | Rusija smogė pagrindinei Ukrainos naftos perdirbimo gamyklai

Pasak šalies kariuomenės atstovo, Rusijos pajėgos šeštadienio rytą atakavo pagrindinę Ukrainos naftos perdirbimo gamyklą.

Rusijos gynybos ministerijos atstovas Igoris Konašenkovas sakė, kad Rusijos kariuomenė sunaikino benzino ir dyzelino saugyklas. Šis kuras buvo tiekiamas Ukrainos kariams rytiniuose ir centriniuose šalies regionuose.

Rusija taip pat smogė kariniams aerodromams Poltavoje ir Dniepre.

Ukrainos Poltavos regiono gubernatorius Dmitras Luninas sakė, kad trys Rusijos lėktuvai ataką surengė apie 6 val. ryto. D. Luninas sakė, kad nežinoma, ar per išpuolį kas nors nukentėjo. Ryte ugniagesiai gesino kilusį gaisrą.

Pasak bendrovės, didžiausia Ukrainos naftos bendrovė „Ukrnafta“ valdo naftos perdirbimo gamyklą Kremenčuke.

Ataka prieš naftos perdirbimo gamyklą buvo surengta dieną po to, kai Kremlius apkaltino Kyjivą surengus sraigtasparnio ataką prieš kuro sandėlį Rusijos teritorijoje.

11:46 | ES ruošia dar vieną sankcijų paketą

Europos Sąjunga pareiškė, kad ji rengia tolesnius sankcijų paketus Rusijai, praneša „The Guardian“.

Jokios papildomos priemonės neturės įtakos energetikos sektoriui.

11:30 | JT pareigūnas vyks į Maskvą tartis dėl „humanitarinių paliaubų“ Ukrainoje

Vienas aukšto rango Jungtinių Tautų pareigūnas šį savaitgalį apsilankys Maskvoje ir mėgins susitarti dėl „humanitarinių paliaubų“ Ukrainoje, penktadienį pranešė JT vadovas Antonio Guterresas.

Generalinis sekretorius sakė, kad jo pavaduotojas humanitariniams reikalams Martinas Griffithsas sekmadienį išskris į Maskvą, o vėliau aplankys Kyjivą.

A. Guterresas pridūrė, kad šis vizitas pademonstruos, „jog mes nenumojame ranka į perspektyvą sustabdyti kautynes – Jemene, Ukrainoje, bet kur pasaulyje.“

Tiek Rusija, tiek Ukraina sutiko susitikti su M. Griffithsu, nurodė JT vadovas.

Rusija iki šiol atsisakydavo priimti bet kurį aukšto rango JT pareigūną, kad būtų aptartas Maskvos karas su Ukraina. Likus savaitėms iki vasario 24-ąją Rusijos pradėtos invazijos A. Guterresas mėgino pasiųsti derybų savo pavaduotoją politiniams reikalams Rosemary DiCarlo.

Nuo karo pradžios JT generaliniam sekretoriui nepavyko susisiekti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, anot diplomatų, supykdyto A. Guterreso kaltinimų, kad įsiverždama į kaimyninę šalį Maskva pažeidė Jungtinių Tautų Chartiją.

Maskva savo karinę kampaniją Ukrainoje griežtai atsisako vadinti karu ir vartoja terminą „specialioji karinė operaciją“.

10:33 | Šeštadienį – 7 humanitariniai koridoriai

Šeštadienį Ukrainoje suplanuoti 7 humanitariniai koridoriai, kuriais bus bandoma evakuoti karo siaubiamuose miestuose įstrigusius žmones. Šią informaciją patvirtinto Ukrainos vicepremjerė Iryna Vereshchuk.

„Reuters“ duomenimis, planuojamas koridorius, skirtas žmonėms, evakuojamiems privačiu transportu iš Mariupolio miesto, taip pat ir autobusais iš Berdjansko miesto, sakė vicepremjerė.

10:04 | Nuo karo pradžios apgadinti 53 kultūrinio paveldo objektai

UNESCO teigia, kad nuo karo pradžios buvo apgadintos mažiausiai 53 kultūrinio paveldo objektai.

Tai apima 29 bažnyčias, 16 istorinių pastatų, keturis muziejus ir keturis paminklus.

Keletas apgadintų vietų yra dviejuose didžiausiuose Ukrainos miestuose – Kyjive ir Charkive, bet ir viename seniausių Černihove.

„Tai yra naujausias sąrašas, bet jis nėra baigtinis, nes mūsų ekspertai ir toliau tikrina daugybę pranešimų“, – naujienų agentūrai AFP sakė atstovas spaudai.

Unesco teigia, kad žalai patikrinti naudoja palydovines nuotraukas ir liudininkų ataskaitas.

09:57 | JK žvalgyba: Rusijos pajėgos traukiasi iš Hostomelio oro uosto

Rusijos pajėgos pasitraukė iš Hostomelio oro uosto netoli Kyjivo. Būtent šiame oro uoste Ukrainos ir Rusijos kariuomenių susidūrimai vyko nuo pat karo pradžios.

„Ukrainos pajėgos ir toliau veržiasi prieš atsitraukiančias Rusijos pajėgas netoli Kyjivo“, – šeštadienį anksti ryte rašyta JK gynybos ministerijos pranešime.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/RkaaqnwGCV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/P4osar6aMm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 2, 2022

Nuo vasario 24 d., kai Rusijos oro desantininkai sraigtasparniu atvyko užgrobti krovinių oro uosto kaip placdarmo, Hostomelyje vyksta įnirtingos kautynės.

Hostomelis yra mažas ir strategiškai svarbus miestelis. Iki karo čia buvo svarbiausias Ukrainos tarptautinių krovinių oro uostas ir pagrindinė karinė oro bazė.

09:30 | Nuo karo pradžios žuvo 158 vaikai

Ukrainos generalinis prokuroras pranešė, kad nuo karo pradžios 412 vaikų žuvo arba buvo sužeisti.

Nuo invazijos pradžios Ukrainoje žuvo mažiausiai 158 vaikai, o dar daugiau nei 254 buvo sužeisti, pranešė šalies generalinė prokuratūra.

Tarnyba nurodė, kad Kyjive yra 75 nukentėję vaikai, Donecke – 71, Charkive – 56, Černihove – 46, o Mykolaive ​​ir Luhanske – po 31.

08:35 | Šeštadienio naktį ir rytą bombarduoti 2 Ukrainos miestai

Rusijos raketos anksti šeštadienį pataikė į du miestus Ukrainoje, apgadindamos infrastruktūrą ir gyvenamuosius pastatus, pranešė Poltavos regiono vadovas, praneša Reuters.

#Russian troops shelled the #Poltava region at night. The missile strikes hit Poltava and #Kremenchuk, reports head of the regional administration Dmitriy Lunin. pic.twitter.com/PUWvWpE5VD — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2022

„Poltava. Raketa per naktį pataikė į vieną iš infrastruktūros objektų, – rašė Dmitrijus Luninas. – Kremenčugas. Daugybė išpuolių prieš miestą ryte.“

Apie galimas aukas kol kas nepranešama nieko.

08:22 | Ukrainos lyderis perspėjo – atsitraukdami rusai užminuoja net namus ir lavonus

Volodymyras Zelenskis anksti šeštadienį perspėjo savo žmones, kad besitraukiančios Rusijos pajėgos sukelia „visišką siaubą“ už sostinės Kyjivo ribų, palikdamos minų „visoje teritorijoje“, įskaitant aplink namus ir lavonus.

08:10 | Zelenskis: su Ukraina NATO būtų daug stipresnė

Zelenskis mano, kad jei Ukraina būtų įtraukta į NATO, aljansas taptų daug stipresnis. Jis tai pasakė interviu „Fox News“.

„NATO nenori mūsų priimti. Manau, kad tai klaida, nes jei įstotume į NATO, aljansas taptų daug stipresnis. Mes nesame silpna valstybė. Mes nesiūlome stiprinti mūsų NATO šalių sąskaita. Esame papildoma jėga, varomoji jėga. Manau, kad Ukraina yra svarbus Europos žemyno komponentas“, – sakė Ukrainos valstybės vadovas.

08:02 | Žiniasklaida: Ukrainoje pirmą kartą JK priešlėktuvine sistema numuštas Rusijos sraigtasparnis

Manoma, kad pažangiausia Didžiosios Britanijos nešiojamoji raketų sistema numušė Rusijos sraigtasparnį, pirmą kartą panaudojus jį Ukrainos mūšio lauke, rašo „The Times“.

Tikinama, kad buvo nufilmuota, kaip „Starstreak“ sviediniu numušamas sraigtasparnis virš Luhansko.

07:57 | Ruošiamasi evakuacijai iš Mariupolio

Tarptautinė Raudonojo kryžiaus organizacija šeštadienį dar kartą bandys evakuoti gyventojus iš Mariupolio, praneša „The Guardian“.

Penktadienį tokie bandymai buvo nesėkmingi, nes okupantai nesugebėjo užtikrinti tam būtinų sąlygų.

Komanda planavo evakuoti maždaug 54 ukrainiečių autobusų ir transporto priemonių koloną iš apgulto miesto, kuriame įstrigo maždaug 160 000 žmonių.

07:39 | Penktadienį atmuštos 9 atakos

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė, kad penktadienį atmušė devynias Rusijos atakas, sunaikindama aštuonis tankus, 44 šarvuočius, 16 kitų transporto priemonių ir 10 artilerijos sistemų.

Teigiama, kad Rusijos kariai bandė nusitaikyti į svarbiausius infrastruktūros Odesoje objektus, bet jiems nepavyko. Taip pat apskaičiavo, kad Rusija iš Kyjivo išvedė 20 proc. savo dalinių, tačiau kiti vyriausybės ir gynybos pareigūnai perspėjo nemanyti, kad Rusija traukiasi.

06:53 Kovo 31-osios Ukrainos teritorijų žemėlapis

„Nexta“ savo „Twitter“ paskyroje pasidalijo JAV karo studijų instituto parengtu žemėlapiu. Jame – Ukrainos teritorija pagal kovo 31-osios dienos duomenis.

Legendoje rašoma, kad raudona spalva pažymėtos teritorijos, kurios vis dar yra užimtos ir kontroliuojamos Rusijos pajėgų. Geltona spalva – teritorijos, kurios buvo okupuotos Rusijos, tačiau jau atkovotos ukrainiečių.

Tikinama, kad šiuo metu, balandžio 2-ąją, jau yra daugiau teritorijų, kurios faktiškai atkovotos Ukrainos kariuomenės.

06:45 | JAV suteiks dar 300 mln. dolerių pagalbą

JAV teigia, kad suteiks Ukrainai papildomą 300 mln. dolerių pagalbą.

Į naujausią paketą įeina lazeriu valdomos raketų sistemos, taktiniai dronai, naktinio matymo akiniai, automatai ir medicinos reikmenys, rašo BBC.

Tai reiškia, kad nuo karo pradžios daugiau nei prieš penkias savaites JAV Kyjivui skyrė 1,6 mlrd. dolerių.

06:39 | Belgorode sunaikintos naftos saugyklos turės padarinių Rusijos kariams

JK gynybos ministerija teigia, kad naftos saugyklų sunaikinimas Rusijos Belgorodo mieste reiškia galimą kuro ir amunicijos atsargų praradimą įsiveržusioms pajėgoms, rašo „The Guardian“.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/S4wVaMZtga



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/kVwPTxk4xF — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 1, 2022

Tikėtina, kad tai dar labiau suardys Rusijos logistikos grandines. Ypač gali nukentėti tiekimas Charkivą supančioms Rusijos pajėgoms.

06:37 | Europa neturi teisės tyliai reaguoti į tai, kas vyksta Mariupolyje

Per humanitarinius koridorius Donecke, Luhanske ir Zaporižėje buvo išgelbėti 6 266 žmonės, įskaitant 3 071 iš Mariupolio, praneša Volodymyras Zelenskis.

Vietos valdžios duomenimis, apgultame Mariupolio mieste žuvo mažiausiai 5 000 žmonių. Apytiksliai 170 000 žmonių vis dar ten gyvena, jiems trūksta maisto, vandens ir elektros.

Zelenskis sakė, kad Europa neturi teisės tyliai reaguoti į tai, kas vyksta Mariupolyje.

06:21 | Zelenskis apie Rusijoje prasidedantį šaukimą į kariuomenę: tai „garantuota mirtis daugeliui jaunų vaikinų“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienio naktį paskelbė vaizdo įrašą. Jis toliau kaltino Rusiją karo nusikaltimais.

Vaizdo įraše Zelenskis sakė, kad Rusijos pajėgos „lėtai, bet pastebimai“ traukiasi iš Ukrainos šiaurės.

„Po jų paliekamas visiškas siaubas ir daug įvairių pavojų. Tai tiesa“, – sakė jis ir pridūrė, kad bombardavimai ir toliau gali tęstis.

„Kiekvienas, kuris grįžta į šią sritį, turi būti labai atsargus“, – sakė jis.

Zelenskis sakė, kad Rusijos pajėgos telkiasi Donbase, Charkivo link, ir „rengiasi dar galingesniems smūgiams“.

Jis atkreipė dėmesį į Rusijos šaukimo į kariuomenę sezono pradžią, sakydamas, kad šiemet tai „garantuota mirtis daugeliui jaunų vaikinų“.

Jis išsiuntė vyrams ir jų šeimoms įspėjimą: „Mums čia nereikia daugiau mirusių žmonių. Gelbėkite savo vaikus, kad jie netaptų piktadariais. Nesiųskite jų į kariuomenę. Darykite viską, ką galite, kad jie išliktų gyvi. Laikykite juos namuose."

00:11 | Mariupolio gyventojai išgyvena tikrą siaubą

Mariupolio mero pavaduotojas Sergejus Orlovas penktadienį CNN papasakojo apie tai, kokius siaubingus sunkumus dėl rusų okupantų tenka patirti miesto gyventojams.

Pasak jo, miestas šiuo metu yra visiškai sunaikintas.

„Miestas visiškai sunaikintas, tarsi griuvėsiai. Esame nusiminę ne dėl infrastruktūros, o dėl žmonių. Dabar jau žinome, kaip padėti savo piliečiams, kenčiantiems mieste“ – kalbėjo jis.

S. Orlovas tikina, kad Rusija nesilaiko duoto žodžio ir neleidžia vykdyti humanitarinės pagalbos misijų.

Miesto mero pavaduotojas sako, kad dabar Mariupolio gyventojai patiria tikrą siaubą – dėl maisto atsargų trūkumo civiliai dažniausiai valgo tris kartus per savaitę, o ne tris kartus per dieną.

23:52 | Atšaukia balistinių raketų bandymus

JAV kariuomenė atšaukė planus išbandyti tarpžemyninę balistinę raketą, praneša „Reuters“. Tokiu būdu siekiama sumažinti įtampą su Rusija.

23:10 | Evakuota daugiau kaip 6 tūkst. gyventojų

Ukrainos atstovai praneša, kad penktadienį iš miestų, kurie yra arti fronto linijų, pasitelkiant humanitarinius koridorius, buvo evakuoti 6 tūkst. 266 žmonės.

22:49 | Rusijos gali laukti dar griežtesnės sankcijos

Užsienio reikalų ministras Dmitrijus Kuleba po pokalbio su JAV sekretoriumi Antony Blinkenu teigė, kad Rusija artimiausiu metu gali sulaukti dar daugiau finansinio sektoriaus, prekybos sankcijų.

Be to, JAV sekretorius dar kartą išreiškė paramą Ukrainai.

22:28 | Prancūzijos prezidentas susitiko su Melitopolio meru

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas susitiko su Melitopolio meru Ivanu Fedorovu, kurį kiek anksčiau Ukrainoje buvo pagrobę Rusijos okupantai.

„Sunku įsivaizduoti, ką išgyveno Rusijos kariuomenės pagrobtas Melitopolio meras. Dabar jis laisvas ir mes išgirdome jo istoriją. Ji nuostabi.

Jam ir kartu su juo atvykusiems Aukščiausiosios Rados deputatams išreiškiau susižavėjimą ir taip pat paramą. Kartu su Ukraina ryžtingai ir iki galo!“ – rašė Prancūzijos prezidentas.