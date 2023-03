Svarbiausi dienos įvykiai:

19:35 | Buvęs Rusijos prezidentas Putino arešto orderį prilygino tualetiniam popieriui

Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) išduotą Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį penktadienį prilygino tualetiniam popieriui.

„Tarptautinis Baudžiamasis Teismas išdavė Vladimiro Putino arešto orderį. Nereikia aiškinti, KUR reikėtų panaudoti šį popierių“, – parašė jis tviteryje, prie žinutės pridėjęs tualetinio popieriaus paveikslėlį.

Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova socialiniuose tinkluose parašė, kad „Tarptautinio Baudžiamojo Teismo sprendimai neturi jokios reikšmės mūsų šaliai, taip pat ir teisiniu požiūriu.“

Anot jos, „Rusija nėra Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos statuto šalis ir neturi jokių įsipareigojimų pagal šį dokumentą“.

„Rusija nebendradarbiauja su šia institucija, o galimi arešto „receptai“, kylantys iš Tarptautinio Teisingumo Teismo, mums bus teisiškai niekiniai“, – pridūrė ji, nepaminėjusi V. Putino vardo.

TBT penktadienį paskelbė išdavęs Rusijos prezidento V. Putino arešto orderį dėl „neteisėtos“ ukrainiečių vaikų „deportacijos“.

Rusija nėra TBT narė ir nėra aišku, kaip TBT planuoja vykdyti orderį.

19:15 | Kyjivas sveikina „istorinį“ TBT sprendimą dėl Putino arešto orderio

Ukrainos pareigūnai penktadienį pasveikino Tarptautinio Baudžiamojo Teismo (TBT) sprendimą išduoti Rusijos prezidento Vladimiro Putino arešto orderį dėl „neteisėtos“ ukrainiečių vaikų „deportacijos“.

Hagoje įsikūręs TBT taip pat išdavė Rusijos vaikų teisių apsaugos kontrolierės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderį.

Rusija nėra TBT narė ir nėra aišku, kaip TBT planuoja vykdyti orderį.

Komentuodamas žinią apie V. Putino arešto orderį, Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, jog tai reiškia, kad „už Rusijos ribų V. Putinas turi būti suimtas ir pristatytas į teismą“.

„Pasaulis gavo signalą, kad Rusijos režimas yra nusikalstamas, o jo vadovybė ir bendrininkai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – parašė A. Kostinas.

Anot jo, tai istorinis sprendimas Ukrainai ir visai tarptautinės teisės sistemai.

„Pasaulio lyderiai dukart pagalvos prieš paspausdami jam ranką ar sėsdami su juo prie derybų stalo“, – pridūrė jis.

TBT sprendimą taip pat pasveikino Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

„Teisingumo ratai sukasi. Sveikinu TBT sprendimą“, – pareiškė jis.

„Tarptautiniai nusikaltėliai bus patraukti atsakomybėn už vaikų grobimą ir kitus tarptautinius nusikaltimus.“

Ukrainos prezidento patarėjas Mychaila Podoliakas pažymėjo, jog šis sprendimas yra „aiškus ženklas [Rusijos] elitui, kuris rodo, kas jų laukia, ir kodėl nebebus „taip, kaip anksčiau“.

19:08 | Haga išdavė arešto orderį Putinui: ekspertai įvardijo, ką tai jam reiškia

Hagoje įsikūręs Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) penktadienį išdavė Vladimiro Putino ir Rusijos vaikų teisių apsaugos kontrolierės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderius. Vis dėlto mažai tikėtina, kad V. Putinas bus suimtas, mano įvairūs užsienio ekspertai.

18:28 | Rusai baiminasi: Kryme sukūrė gynybinę grupuotę, įrengė įtvirtinimus

Neteisėtai aneksuotame Kryme rusai stiprina gynybą, sako Ukrainos žvalgyba, rašo CNN. Rusija Kryme sukūrė galingą gynybinę grupuotę, rengiasi gynybiniams veiksmams.

Tai patvirtino Ukrainos gynybos ministerijos Gynybos žvalgybos skyriaus vadovo pavaduotojas Vadimas Skibickis sakė.

„Rusai laikinai okupuotame Krymo pusiasalyje sukūrė gynybinę grupę ir rengiasi gynybiniams veiksmams“, – cituojamas jis.

„Infrastruktūra laikinai okupuotame pusiasalyje palaikoma kovinėje parengtyje. Kryme dislokuotas galingas sausumos ir aviacijos komponentas. Pavyzdžiui, yra apie 90 kovinių lėktuvų ir 60 kovinių sraigtasparnių“, – nurodo pareigūnas.

„Sukurta gynybos grupė, kuri imasi priemonių įrengti įtvirtinimus ir gynybinę liniją“, – sako V. Skibickis.

Ukraina ne kartą yra sakiusi, kad ketina susigrąžinti visą Rusijos okupuotą teritoriją, įskaitant Krymą. Jį Rusija aneksavo 2014 m., suklastojusi referendumą, kurį Ukraina ir didžioji pasaulio dalis pasmerkė.

„Jie ruošiasi gynybiniams veiksmams pusiasalio teritorijoje. Ir pasirinko pavojingiausias vietas, kur gali būti vykdoma jūrų desanto operacija, ir dabar ten rengia gynybines linijas“, – tikina V. Skibickis.

17:58 | Zacharova sureagavo į naujienas iš Hagos

Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) išdavus Vladimiro Putino ir Rusijos vaikų teisių apsaugos kontrolierės Marijos Lvovos-Belovos arešto orderius, į naujienas iš Hagos sureagavo Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova, rašo „The Guardian“.

„Tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimai mūsų šaliai neturi jokios reikšmės, taip pat ir teisiniu požiūriu.

Rusija nėra Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto šalis ir neturi jokių įsipareigojimų pagal jį“, – tikina ji.

17:49 | Ukrainos reakcija į arešto orderio Putinui išdavimą

Ukrainos generalinis prokuroras Andrijus Kostinas socialiniame tinkle „Facebook“ komentuodamas žinią apie Vladimiro Putino arešto orderį parašė, jog tai reiškia, kad „už Rusijos ribų V. Putinas turi būti suimtas ir pristatytas į teismą“.

„O pasaulio lyderiai dukart pagalvos prieš paspausdami jam ranką ar sėsdami su juo prie derybų stalo. Pasaulis gavo signalą, kad Rusijos režimas yra nusikalstamas, o jo vadovybė ir bendrininkai bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn“, – sakė A. Kostinas.

Anot jo, tai istorinis sprendimas Ukrainai ir visai tarptautinės teisės sistemai.

Ukrainos prezidentūra savo ruožtu pareiškė, kad TBT sprendimas išduoti Rusijos prezidento arešto orderį yra tik pirmas žingsnis atkuriant teisingumą dėl Rusijos invazijos.

„Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Hagos kolegija išdavė V. Putino arešto orderį. Tai tik pradžia“, – socialiniuose tinkluose pareiškė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas.

17:30 | Tarptautinis baudžiamasis teismas išdavė arešto orderį Putinui

Tarptautinis baudžiamasis teismas (TBT) išdavė Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino arešto orderį, rašo „The Guardian“.

Skelbiama, kad TBT išdavė V. Putino ir Rusijos vaiko teisių komisarės Marijos Aleksejevnos Lvovos-Belovos arešto orderius.

TBT pareiškime teigiama, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, jog tiek V. Putinas, tiek jo vaiko teisių įgaliotinė yra atsakingi už karo nusikaltimus, pavyzdžiui – neteisėtą gyventojų deportaciją ir neteisėtą gyventojų perkėlimą iš okupuotų Ukrainos teritorijų į Rusijos Federaciją.

16:50 | Erdoganas prašo parlamento balsuoti dėl Suomijos prašymo prisijungti prie NATO

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas penktadienį paprašė savo parlamento balsuoti dėl Suomijos prašymo prisijungti prie NATO.

„Nusprendėme pradėti Suomijos stojimo į NATO protokolo svarstymą mūsų parlamente“, – sakė R. T. Erdoganas po derybų su jo šalyje viešinčiu savo kolega iš Suomijos Sauli Niinisto.

Maskvai pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą, praėjusių metų gegužę Suomija ir Švedija pateikė prašymą prisijungti prie Vakarų aljanso, atsisakydamos dešimtmečius gyvavusios karinio neprisijungimo politikos.

Šiuo metu Turkija ir Vengrija yra vienintelės NATO narės, kurios dar neratifikavo Šiaurės šalių prašymų, kuriems turi pritarti visos esamos Aljanso narės.

R. T. Erdoganas, besirengiantis artėjantiems prezidento rinkimams, turi prieštaravimų Švedijos siekiui, bet pastaruoju metu būta ženklų, kad Ankara yra pasirengusi ratifikuoti Suomijos narystės dokumentus.

Nepaisant to, Turkijos parlamentas dar nėra nustatęs ratifikavimo datos. Gegužės 14-ąją įvyks tiek turkų įstatymų leidėjų, tiek prezidento rinkimai.

Vengrijos pritarimo taip pat dar laukiama, tačiau panašu, kad Suomija įstos į NATO anksčiau nei Švedija, nors abi šalys kartu derino savo prašymus ir ne kartą pabrėžė, kad nori prisijungti drauge.

Švedų ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas (Ulfas Kristersonas) antradienį prisipažino, jog tikimybė, kad Suomija įstos į NATO anksčiau nei Švedija, pastarosiomis savaitėmis smarkiai išaugo, tačiau pažymėjo, kad prisijungimas yra tik laiko klausimas.

Ankara derybas su Švedija sustabdė po protestų, kurių metų sausį prie Turkijos ambasados Stokholme buvo sudegintas Koranas, bet kovo 9 dieną Briuselyje derybos buvo atnaujintos.

16:17 | Sandu: Ukraina gina ir Moldovos laisvę

Ukraina šiuo metu gina ir Moldovos laisvę, sako šalies prezidentė Maia Sandu, rašo „The Guardian“. Anot jos, kol Ukraina laikosi, Moldovai negresia karo pavojus.

„Kol Ukraina kariauja, Moldovai negresia joks karas. Noriu nuraminti mūsų piliečius, kad Moldovai dabar negresia joks karo pavojus. Rusijos kariuomenė negali čia patekti, kol Ukraina laikosi – ir (taip) saugo Moldovą. Esame dėkingi ukrainiečiams už jų drąsą ir meilę laisvei“, – penktadienį kreipdamasi į Moldovos parlamentą sakė ji.

Prezidentė taip pat pakartojo, kad Rusija rengia sąmokslą, siekdama destabilizuoti padėtį šalyje. M. Sandu padėkojo Moldovos institucijoms, kurios užkerta kelią bandymams sėti chaosą.

15:36 | „Karščiausiame taške“ Ukrainoje – seniai neregėtas rusų karių elgesys

Kario šaukiniu „Mamajus“ teigimu, Ukrainos pajėgoms pavyko sumažinti Rusijos puolimo potencialą. Būtent dėl to yra pastebimas puolimo sulėtėjimas, o kai kuriose vietose rusai perėjo į gynybą.

Tuo pat metu „Mamajus“ akcentavo, kad Bachmutas vis dar primena pragarą – mūšiai čia vyksta 24/7, o Ukrainos kariai yra užverčiami priešo sviediniais kiekvieną minutę.

Nepaisant itin sudėtingų sąlygų, „Mamajaus“ teigimu, Ukrainos kariuomenė jau pradėjo bandymus atstumti rusų pajėgas toliau nuo miesto. Tai verčia Rusijos karius pereiti į dalinę gynybą.

„Į kiekvieną priešo ataką atsakoma mūsų kontrataka. Kiekvienas priešo judėjimas reiškia jam daug skausmo ir netekčių. Praėjusią savaitę priešai siautė kaip pamišę, puolimas, rodosi, buvo maksimalus. <...> Mūsų teritorijoje pamažu bandome juos atstumti. Todėl priešas jau turi pereiti į dalinės gynybos būseną, naudotis ginančiąja ugnimi, kasetinėmis bombomis“, – UNIAN cituojamas „Mamajus“.

14:54 | Amerikiečiai atsiuntė kitą orlaivį į Juodąją jūrą

JAV atsiuntė į Juodosios jūros oro erdvę dar vieną bepilotį, kurio skridimo trajektoriją galima stebėti „Flight Radar“ sistemoje. Šis įvykis susilaukė didelio susidomėjimo visame pasaulyje, nes vos prieš kelia dienas Rusija numušė amerikiečių bepilotį „MQ-9 Reaper“, tariamai dėl oro erdvės pažeidimo.

13:37 | Rusija išsidavė: tyčia taranavo amerikiečių droną

JAV politikai po rusų naikintuvo „susidūrimo“ su amerikiečių bepiločiu žvalgybiniu lėktuvu „MQ-9 Reaper“ kėlė klausimą, ar pilotas sąmoningai pažeidė orlaivį. Atsakymą į šį klausimą pateikė Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu, kuris paskelbė apdovanosiantis JAV bepilotį numušusius pilotus.

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu apdovanojo naikintuvo „Su-27“ pilotus, kurie kliudė amerikiečių žvalgybinį lėktuvą „MQ-9 Reaper“ neutralioje zonoje virš Juodosios jūros.

11:37 | Laimėjimas Ukrainai: Slovakija perduoda dar 13 naikintuvų

Slovakijos premjeras Eduardas Hegeris savo „Twitter“ paskyroje paskelbė, kad šalis „laikosi duoto žodžio“ ir atsiliepė į Ukrainos pagalbos prašymą suteikti šaliai naikintuvų. Jo teigimu, vyriausybė kovo 17-ąją išdavė leidimą išsiųsti 13 „MiG-29“ naikintuvų Ukrainai.

Anksčiau Slovakijos žiniasklaidoje buvo cituojami šalies gynybos ministerijos atstovai, kurie teigė, kad sovietiniais „MiG-29“ jau niekas neskraidys, juos pilotuoti nebėra rengiami šalies pilotai, o lėktuvų sandėliavimas tik kainuoja daug pinigų.

Šiuo metu Slovakijos oro erdvę saugo trijų kaimyninių šalių ginkluotosios oro pajėgos, o jau 2024-aisiais šalis gaus iš JAV įsigytus naikintuvus F-16.

#Slovak gov. just approved sending 13 #MiG29s to #Ukraine! Promises must be kept&when @ZelenskyyUa asked for more #weapons incl. fighter jets, I said we’ll do our best. Glad others’re doing the same. #Military aid’s🔑to ensure🇺🇦can defend itself&the entire #Europe against #Russia