Karas Ukrainoje. Ruošiasi blogiausiam: JAV kuria planus, jei Rusija panaudotų atominį ginklą

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

06:55 | Ukraina: Rusijos pajėgos ir toliau telkiasi Kyjivo, Černihivo ir Charkivo regionuose

Ukrainos kariuomenė šį rytą paskelbė naujausią operatyvinę ataskaitą. Joje pareigūnai teigia, kad Rusijos pajėgos ir toliau telkiasi Kyjivo, Černihivo ir Charkivo regionuose. Chersone Rusijos kariai „terorizuoja vietos gyventojus“ ir naudoja „Rosguardia“ (Rusijos nacionalinė gvardija) dalinius, kad užkirstų kelią pilietiniam nepaklusnumui Rusijos okupacinei valdžiai, rašoma pranešime.

06:50 | Zelenskis paragino pasaulio žmones protestuoti prieš Rusijos karą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį paragino žmones visame pasaulyje išeiti į gatves protestuoti prieš Rusijos invaziją į jo šalį.

„Išeikite su Ukrainos simboliais, kad palaikytumėte Ukrainą, palaikytumėte laisvę, paremtumėte gyvybę, – kreipdamasis anglų kalba sakė V. Zelenskis. – Išeikite į savo aikštes, gatves, tapkite matomi ir girdimi.“

Emocingoje kalboje, paskelbtoje Rusijos invazijos pradžios mėnesio sukakties išvakarėse, V. Zelenskis ragino pasaulio gyventojus „priešintis karui nuo kovo 24-osios... ir po to“, pasisakyti prieš Rusijos pradėtą kruviną karą.

„Parodykite savo poziciją, išeikit iš savo biurų, namų, mokyklų ir universitetų, išeikit taikos vardan, – kalbėjo Ukrainos lyderis. – Pasaulis privalo sustabdyti karą.“

Nuo vasario 24 dienos, kai Rusija pasiuntė savo pajėgas į kaimyninę šalį, siekdama sužlugdyti Kyjivo vyriausybės provakarietišką kursą, Ukrainoje žuvo šimtai civilių gyventojų, dar šimtai buvo sužeisti, o daugiau kaip 3 mln. ukrainiečių pasitraukė iš savo šalies.

06:40 | Per parą nukovė 11 taikinių ore

Ukrainos kariai per trečiadienį nukovė 11 Rusijos karinių pajėgų oro ginklų, praneša Ukrainos ministerija. Teigiama, kad numušti septyni lėktuvai, vienas bepilotis orlaivis, vienas sraigtasparnis bei dvi sparnuotosios raketos.

06:25 | Kyjive per apšaudymą žuvo rusų žurnalistė

Internetiniame leidinyje „The Insider“ dirbusi rusų žurnalistė Oksana Baulina žuvo per Rusijos pajėgų apšaudymą viename Ukrainos sostinės gyvenamajame rajone, trečiadienį pranešė jos darbdaviai.

O. Baulina, anksčiau dirbusi Rusijos opozicijos lyderio Aleksejaus Navalno kovos su korupcija grupėje, „žuvo per apšaudymą Kyjive“, filmuodama Rusijos kariuomenės veiksmų sukeltus sugriovimus, sakoma „The Insider“ tinklalapyje.

And now it's someone I've known for 16 years and worked with at several independent outlets. Oksana Baulina, a Russian journalist with phenomenal sense of moral clarity, killed by Russian rocket fire on a reporting mission in Kyiv today. I'm yet to process this. pic.twitter.com/eUPuMoUw54