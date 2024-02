Svarbiausi įvykiai:

Iranas Rusijai perdavė šimtus balistinių raketų, praneša „Reuters“, remdamasi šaltiniais.

Trys anonimais norėję likti Irano šaltiniai leidiniui teigė, kad šalis Rusijai parūpino apie 400 raketų, tarp kurių yra daug trumpojo nuotolio balistinių „Fateh-110“ grupės raketų, pavyzdžiui, „Zolfaghar“. Ekspertai teigia, kad jos gali smogti taikiniams 300-700 km atstumu.

Tiekimas pradėtas sausio pradžioje po to, kai praėjusių metų pabaigoje per Irano ir Rusijos karinių ir saugumo pareigūnų susitikimus Teherane ir Maskvoje buvo galutinai suderintas sandoris, sakė Irano šaltinis.

Kitas aukšto rango pareigūnas „Reuters“ teigė, kad kai kurios raketos į Rusiją buvo gabenamos Kaspijos jūrą, o kitos – lėktuvais.

Rusijos kariuomenė palei Ukrainos sieną dislokavo 48 raketų paleidimo įrenginius „Iskander“.

Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas generolas majoras Vadymas Skibickis tai pareiškė interviu naujienų agentūrai „Interfax-Ukraine“.

„Pridėti dar du paleidimo įrenginiai. Didelių permainų negali būti. Jų gaminama nedaug. Buvo 46, dabar yra 48. Pridėti du paleidimo įrenginiai, sudaryta papildoma taktinė grupė, kuri naudojama paleidžiant balistines raketas iš Rusijos teritorijos“, - pažymėjo pareigūnas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Aukščiausiosios Rados deputatas, Nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos komiteto narys Fediras Venislavskis pareiškė, kad Ukraina per dvejus karo metus pademonstravo precedento neturinčią visų savo pajėgų sinergiją, tačiau Rusija turi pakankamai išteklių karui tęsti.

Valstybinės kalbos gynimo įgaliotinis Tarasas Kreminis kartu su projektu „Jedini“ surengė pirmuosius Ukrainoje valstybinės kalbos kursus kariškiams.

Tai pranešė įgaliotinio spaudos tarnyba, kuria remiasi „Ukrinform“.

Pažymima, kad pirmasis praktinis užsiėmimas įvyko vasario 21-ąją, Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Teritorinės gynybos pajėgų vadovybės 150-ajame mokymo centre. Jį vedė Kyjivo Ivano Bohuno karo licėjaus mokytojas, konkurso „Global Teacher Prize Ukrainе“ finalininkas, Kyjivo nacionalinio kalbotyros universiteto aspirantas, projekto „Jedini“ kalbos klubų moderatorius Oleksandras Čerkasas.

„Už tokių kursų atsiradimą esu dėkingas visiems kariškiams, kurie, tobulindami savo kalbos įgūdžius, demonstruoja atsakingą požiūrį į tautinio tapatumo pagrindus. Tikiu, kad tokios iniciatyvos bus įgyvendintos visuose šalies kampeliuose, nes tokių kalbų kursų tinklo plėtra, nepaliaujamas ukrainiečių kalbos vartojimas visose visuomenės gyvenimo srityse, asmeninis pagarbos nacionalinio saugumo ir gynybos pamatams pavyzdys yra mūsų tvirto žengimo į Pergalę laidas“, – sakė T. Kreminis.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Tarptautinę gimtosios kalbos dieną jau šeštą kartą nuotoliniu būdu bus rašomas diktantas Krymo totorių kalba. Jo teksto autorius – politinis kalinys Asanas Achtemovas.

Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos vadas Kyryla Budanovas interviu „The Wall Street Journal“ pareiškė, kad Ukraina būtų pajėgi vykdyti kontrpuolimą ne šiais, o kitais metais.

„Jei Ukraina sugebės vykdyti kompetentingą gynybą, susilpnindama Rusijos pajėgas ir kartu atkurdama savąsias, tai 2025 m. ji galės pradėti naują kontrpuolimą prieš susilpnėjusį priešą“, – interviu leidiniui sakė jis.

Londone įsikūrusio analitinio centro „Royal United Services Institute“ atliktame tyrime teigiama, kad Rusijos pajėgos iki šių metų pabaigos greičiausiai pasieks aukščiausią pasirengimo lygį, o 2025 m. vis labiau trūks šaudmenų ir šarvuotos technikos.

Latvijos prezidentas Edgars Rinkevičius išsakė priekaištus Vakarų politikams dėl nepakankamos karinės paramos Ukrainai.

Savo X paskyroje šalies vadovas paskelbė latvių dailininko Gačio Šliukos sukurtą karikatūrą ir pažymėjo, kad taip menininkas mato „dabartinę Vakarų paramą Ukrainai“.

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6